Date de sortie de la saison 4 de “Stranger Things”, teaser révélé

Les fans de Stranger Things devront attendre un peu plus longtemps pour la saison 4, car Netflix vient de confirmer dans un nouveau teaser de 10 secondes pour la saison qu’il fera ses débuts en 2022 – au moins deux ans et demi après le juillet 2019 sortie de la saison 3. Le nouveau teaser, publié vendredi matin et que vous pouvez regarder ci-dessous, présente des images des trois premières saisons de la série surnaturelle extrêmement populaire, mélangées à des aperçus rapides des images de la saison 4.

Les fans ont répondu avec des émotions mitigées au teaser : certains heureux de la mini dose de l’émission et d’autres contrariés que la première soit encore si loin. “2022 ??? La 3e saison était en 2019”, a écrit un utilisateur. “Il est 9 heures du matin, je n’étais PAS PRÉPARÉ”, a déclaré un autre fan. Une version plus longue de 30 secondes de la bande-annonce sera diffusée vendredi soir lors de la couverture des Jeux olympiques de Tokyo par NBC.

Stranger Things revient en 2022. pic.twitter.com/RHwQng4QZh – Stranger Things (@Stranger_Things) 6 août 2021

La première bande-annonce de la saison 4, qui est arrivée en février 2020, a taquiné le retour de David Hopper. Une autre bande-annonce, publiée en mai 2021, se concentrait sur Eleven et faisait allusion au retour du Dr Martin Brenner.

La raison du retard peut probablement être liée à la pandémie de coronavirus. Un mois après le début de la production de Stranger Things Saison 4 en février 2020, elle a été suspendue en raison de fermetures. Il a repris en septembre 2020.

À la fin de la saison 3, à la suite de l’explosion visant à détruire le laboratoire soviétique à l’envers au fond du nouveau centre commercial Starcourt, Joyce Byers (Winona Ryder) sort ses fils (Charlie Heaton, Noah Schnapp) et Eleven (Brown). la ville de l’Indiana pour commencer une nouvelle vie. Il y a un saut géographique dans la scène finale, qui se déroule à l’extrême est de l’URSS où des gardes nourrissent un prisonnier d’un Demogorgon emprisonné, mais “pas l’Américain”.

L’année dernière, le coordinateur des cascades Niro Koda a déclaré à ComicBook.com que la nouvelle saison est “plus sombre. Ça va être épique. Il y a beaucoup de bonnes surprises et toutes vos personnes préférées sont dedans”. Koda a poursuivi: “Ça va être tellement bien. C’est tellement épique. J’ai lu près de huit scripts maintenant, donc c’est assez génial. Je ne sais pas combien nous allons en avoir. “

Stranger Things La saison 4 sera diffusée en 2021. Les trois saisons de Stranger Things sont disponibles en streaming sur Netflix.