Date de sortie de la saison 5 de Warzone, changements d’opérateurs, de bande-annonce et de carte

Activision a finalement annoncé la date de sortie de Call of Duty Warzone Saison 5 avec une bande-annonce qui présente son nouvel opérateur, Kitsune.

L’un des aspects les plus excitants de la version à venir est qu’elle entraînerait la révélation de Call of Duty 2021, Vanguard. Ce n’est pas confirmé, mais les rapports suggèrent qu’il s’agit d’une entrée qui aura une campagne contrairement à Battlefield 2042, et qui se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale.

Bien que nous devions attendre et voir si quelque chose se passe avec Vanguard, la bonne nouvelle est que la communauté sera bientôt traitée avec sans doute l’opérateur le plus excitant à ce jour.

Cinématique de la saison cinq | Call of Duty®: Black Ops Cold War & Warzone™

Quand sort la saison 5 de Warzone ?

La date de sortie de la saison 5 de Call of Duty Warzone est le 12 août.

C’est un peu plus tard que certaines personnes ne l’avaient anticipé, mais son arrivée était connue pour être imminente car la saison 4 devrait se terminer le 9 août. La date de lancement officielle d’Activision vient de leur nouvelle bande-annonce.

C’est une bande-annonce entièrement CG, mais elle montre l’un des nouveaux opérateurs qui a déjà été divulgué. Avec un ordinateur portable qui compte à rebours, elle est poursuivie par un groupe de mercenaires qui tuent leur chef lorsque le signal est enfin téléchargé.

Opérateurs de la saison 5 de Warzone

Un seul opérateur a été divulgué pour la saison 5 de Call of Duty Warzone, et la dernière bande-annonce d’Activision confirme son implication.

Des fuites suggèrent qu’elle s’appelle Kitsune et qu’on peut la voir brandir une paire de mitraillettes TEC-9. Bien qu’elle soit clairement plus que capable avec des armes à feu à sa hanche, son arme et ses compétences les plus puissantes sont ses prouesses de piratage.

Elle a pu contrôler l’esprit de ses ennemis en téléchargeant un signal, mais – plus important encore – elle a simplement l’air dingue avec son cache-œil, sa cicatrice visible et ses tatouages.

L’émission est en direct. ?? Rien ne s’oppose à ce que Stitch lance les dernières étapes de son plan. Découvrez la cinématique de la saison cinq ici. pic.twitter.com/7bGQGVasxX – Call of Duty (@CallofDuty) 3 août 2021

Modifications de la carte

Il n’y a pas de vraies rumeurs sur des changements de carte importants pour la saison 5, mais il y a des suggestions selon lesquelles Vanguard verra l’arrivée d’un nouveau champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale.

Il est probable que cette nouvelle carte arrivera à l’approche du lancement du dernier opus de Call of Duty. Aucune date de sortie n’a été donnée pour la prochaine entrée, mais ils sortent généralement en octobre/novembre.

