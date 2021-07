Date de sortie de la saison 7 de “Fear the Walking Dead”, ainsi que des aperçus post-apocalyptiques (VIDEO) .

Les morts reviennent juste à temps pour Halloween. Fear the Walking Dead La saison 7 sera diffusée le dimanche 17 octobre à 9/8c sur AMC. (Les épisodes seront diffusés tôt sur le service de streaming AMC + toute la saison.)

L’annonce a été faite dans le cadre de l’émission [email protected] panneau, qui a également laissé tomber deux aperçus des survivants après la dernière apocalypse. De plus, Alycia Debnam-Carey (qui joue Alicia) fera ses débuts en tant que réalisatrice, Sydney Lemmon revient en tant que pilote d’hélicoptère CRM Isabelle, et Gus Halper a rejoint le casting en tant que Will dans la saison 7.

Comme vous vous en souviendrez, la saison 6 s’est terminée avec Teddy (John Glover) réussissant à provoquer «The End» en faisant exploser des ogives nucléaires à travers le paysage texan. Les survivants ont dû trouver des moyens créatifs de se mettre à l’abri et de se protéger. Dans la saison 7, “ce sera à ceux qui ont survécu de décider à quoi ressemblera” The Beginning “”, taquine la logline. « Et ils devront le faire dans un monde dépourvu de lumière et d’espoir, où l’air extérieur est tout aussi mortel que les marcheurs auxquels ils sont confrontés. Les survivants découvriront qui ils sont vraiment et de quoi ils sont vraiment faits. Certains seront à la hauteur, d’autres trouveront un nouveau but et d’autres se redéfiniront, même si cela a un coût terrible pour ceux qu’ils considéraient autrefois comme une famille.

En parlant de famille, le premier clip montre la famille de fortune de Morgan (Lennie James) et Grace (Karen David), avec le bébé qu’ils ont sauvé lors de la finale de la saison 6 en train de pleurer. « C’est la même chose que la dernière fois, d’accord ? Elle a faim », dit Morgan à Grace, et l’échange suggère un peu de tension entre les deux. Découvrez à quoi ressemble le monde extérieur et ce que sont devenus les marcheurs dans la vidéo :

Ensuite, dans le deuxième aperçu, nous rattrapons June (Jenna Elfman) et John Dorie Sr. (Keith Carradine) dans le bunker où ils se sont mis à l’abri. Mais comme ils le trouvent via un trou dans le mur, il y a plus qu’ils ne le pensent. Regardez pour voir leur horrible découverte :

«La saison dernière, avec l’aide de June, Dorie Sr. a en quelque sorte aidé à mettre au repos certains de ses fantômes et démons du passé, mais il y en a quelques-uns qui bougent encore en lui, et [this] scène, où il découvre cette salle de mise à mort où Teddy a tué toutes les femmes dans les années 70 ne fait que rallumer ces terribles vieilles blessures pour Dorie Sr. avec lesquelles il va devoir lutter et il va le faire dans un monde que Teddy a détruit alors qu’il était dans un bunker entouré du souvenir de toutes les choses horribles qu’il a faites », a taquiné le showrunner et producteur exécutif Ian Goldberg lors du panel. “Cela va mettre Dorie et June à l’épreuve, et nous allons également voir une nouvelle évolution de cette relation.”

Fear the Walking Dead, première de la saison 7, dimanche 17 octobre, 9/8c, AMC