Date de sortie de la version d’essai d’EA Play en accès anticipé et comment l’obtenir

Madden 22 sort ce mois-ci et la date de sortie a été annoncée pour son essai d’accès anticipé grâce à EA Play.

Bien que les hooligans du football aient critiqué la série ces dernières années, on espère que le dernier opus à venir sera enfin plus qu’Ultimate Team. En effet, l’accent est mis sur le mode Franchise avec un nouveau moteur de saison ajoutant plusieurs scénarios aux côtés de la gestion du personnel.

Que vous soyez enthousiasmé par Ultimate Team ou son action solo, la bonne nouvelle est que vous pourrez bientôt profiter d’une démo limitée dans le temps.

Madden 22 | Journée de jeu dynamique | Bande-annonce de plongée en profondeur All Access

Quand sort la version d’essai de Madden 22 EA Play ?

La date de sortie de la version d’essai de Madden 22 EA Play est le 12 août.

Cette démo vous permettra de jouer au dernier opus jusqu’à dix heures. Non seulement vous pourrez vous rendre sur le terrain plus tôt, mais il y aura également un événement Ultimate Team entre le 12 et le 20.

Les détails sont minimes pour le moment, mais vous pourrez relever une série de défis pour gagner un récepteur large d’élite ainsi que des objets d’art exclusifs Tom Brady et Patrick Mahomes Power Up.

Comment obtenir l’essai gratuit

Vous n’obtiendrez l’essai gratuit que si vous êtes abonné à EA Play sur PlayStation, Xbox ou PC.

Un abonnement coûte 3,99 £ par mois ou 19,99 £ par an. Cependant, sur PC, vous pouvez obtenir un abonnement Pro pour 14,99 £ par mois ou 89,99 £ tous les 12 mois.

Si vous disposez d’un abonnement, vous pourrez profiter de la démo limitée dans le temps dès sa sortie. Un autre bonus est qu’un abonnement vous donnera également 10% de réduction sur votre précommande si vous décidez d’acheter le jeu.

#GetMoreGame signifie obtenir plus d’avantages exclusifs pour se démarquer de la foule. Assurez-vous de vous connecter et de réclamer vos avantages de membre EA Play August sur Apex Legends🤖, Knockout City☄️, Madden NFL🏈 et FIFA⚽️ ! Aussi, voici un aperçu de ce qui s’en vient à côté de la Play List 👀🏎💨. pic.twitter.com/h8Kf8T0E6n – EA Play (@EAPlay) 2 août 2021

Date de sortie en accès anticipé de Madden 22

La date de sortie en accès anticipé de Madden 22 est le 17 août.

Il sera lancé pour tout le monde trois jours plus tard, et vous n’obtiendrez le bonus d’accès anticipé que si vous précommandez l’édition MVP ou Dynasty. Vous trouverez ci-dessous les prix et les bonus de précommande pour chaque package :

Édition standard (59,99 £ PS4/69,99 £ PS5) :

Brady ou Mahomes Power Up Item Carte de stratégie Elite Passer 20 points de personnel de franchise

Édition MVP (89,99 £):

3 jours d’accès anticipé Brady ou Mahomes Power Up Item Carte de stratégie Elite Passer 60 Franchise Staff Points Cover Athlète Elite Item

Édition Dynastie (109,99 £) :

3 jours d’accès anticipé Brady ou Mahomes Power Up Item Carte de stratégie Elite Passer 100 Franchise Staff Points Cover Athlète Elite Item Cover Athlete Legends Pack

