Date de sortie de Lego Star Wars: The Skywalker Saga et plus

Lego et Star Wars vont de pair ces jours-ci, et Lego Star Wars: The Skywalker Saga est sur le point d’amener cette galaxie loin, très loin sur votre console dans toute sa splendeur brique.

Il y a une longue histoire entre Star Wars, Lego et les jeux, remontant à la sortie originale de Lego Star Wars: The Video Game il y a plus de 15 ans. La série a pris plaisir à prendre des scènes de la franchise et à les transformer en aventures burlesques et familiales, mais nous n’avons pas vu de nouveau jeu dans la branche Star Wars de la série sous licence depuis Lego Star Wars: The Force Awakens en 2016.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga semble aller encore plus loin que n’importe quel jeu Lego Star Wars auparavant, rassemblant les aventures des neuf films principaux de Star Wars, tout en profitant des cloches et des sifflets d’une nouvelle génération de consoles de jeu et du matériel informatique.

Pour le moment, sa date de sortie est inconnue après avoir raté sa fenêtre de sortie initiale mais, en attendant, voici tout ce que vous devez savoir.

[Update: Is Lego Star Wars: The Skywalker Saga being teased to make a Gamescom appearance? Read on to find out more.]

(Crédit image: Travelers Tales / Lego / Disney)

Lego Star Wars : La Saga Skywalker – ce que vous devez savoir

Qu’est-ce que c’est? Le dernier jeu Lego se déroulant dans l’univers Star Wars de George Lucas.Quand sortira-t-il ? À confirmer, mais ayant déjà manqué sa date de sortie initiale d’octobre 2020 et une fenêtre de lancement « Printemps 2021 », nous espérons avant la fin de 2021.Sur quelles plateformes sera-t-il disponible ? La famille d’appareils Xbox One (y compris Xbox Series X), Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC et Mac. Donc tout, en gros.

À faire ou à ne pas faire – il n’y a pas d’essai. Ces mots immortels du maître Jedi Yoda semblent avoir été oubliés par les développeurs de Traveller’s Tales et leurs éditeurs Warner Bros. Malgré la tentative d’atteindre une date de sortie “Printemps 2021” (donc mars-juin) après avoir déjà manqué une fenêtre suggérée pour octobre 2020, la date de sortie de Lego Star Wars: The Skywalker Saga est actuellement inconnue.

(Crédit image: Travelers Tales / Lego / Disney)

Pour le moment, on ne sait pas encore quand nous aurons une date de sortie solide pour le jeu, bien que l’on espère qu’il pourrait faire une apparition à la Gamescom 2021 après qu’une figurine de Lego Dark Vador soit apparue dans une publicité pour l’émission (via ComicBook).

Bandes-annonces de Lego Star Wars : La saga Skywalker

Nous n’avons peut-être pas de date de sortie solide, mais nous avons déjà vu beaucoup de ce que le jeu a à offrir. À l’été 2019, nous avons eu droit à une bande-annonce révélatrice, montrant le nouveau look visuel fastueux de la franchise et l’humour caractéristique de la série, bien que dans un teaser qui ne semblait pas montrer de gameplay :

Puis, en août 2020, nous avons été agréablement surpris de voir une bande-annonce de gameplay qui correspondait au polissage visuel du teaser. En plus de montrer des scènes jouables clés de la franchise, des combats aériens aux duels au sabre laser, le jeu présente toujours le potentiel de méfait loufoque des précédents jeux Lego. Gardez un œil sur C-3PO chevauchant un bantha, par exemple :

Lego Star Wars : Le cadre et le gameplay de la saga Skywalker

Comme mentionné précédemment, Lego Star Wars: The Skywalker Saga est dans la position enviable de pouvoir adapter des contes de toute la saga ‘Skywalker’. En d’autres termes, vous jouerez des scènes de la trilogie originale (Star Wars : A New Hope, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi), la trilogie prequel (The Phantom Menace, Attack of the Clones, Revenge of the Sith) et la trilogie de la suite (The Force Awakens, The Last Jedi, The Rise of Skywalker).

(Crédit image: Travelers Tales / Lego / Disney)

Cela signifie que l’excellent Rogue One, Solo: A Star Wars Story et The Mandalorian TV show ne devraient pas figurer. Cependant, l’édition Deluxe du jeu devrait inclure un pack “Character Collection”, qui contiendra six packs de personnages comprenant des personnages de The Mandalorian, Rogue One, Solo et même la toute nouvelle série animée Star Wars: The Bad Batch. , ainsi qu’un pack supplémentaire comprenant des « Personnages classiques ».

Lego Star Wars: The Skywalker Saga devrait être légèrement différent des jeux Lego qui l’ont précédé, promettant un gameplay plus profond que la plate-forme et le combat simplistes des jeux Lego précédents.

(Crédit image: Travelers Tales / Lego / Disney)

Chaque épisode du film comportera cinq missions d’histoire, pour un total de 45 niveaux de base dans le jeu. Le combat a été affiné – les duels au sabre laser se concentreront sur la construction de combos, avec un mélange d’attaques légères, lourdes et de Force en tandem, tandis que les combats de tir à distance déplacent le gameplay vers un point de vue par-dessus l’épaule, à la manière de Gears of War ou Uncharted . Ce sera toujours familial, mais peut-être pas aussi compliqué que les précédents jeux Lego.

Vous aurez de nombreux mondes centraux à explorer avant d’entreprendre les missions principales, et ceux-ci seront jonchés de secrets à trouver et d’objets de collection à… euh… à collectionner. Les centres vont des étendues désolées de Tatooine aux forêts d’Endor et au cœur sombre d’Exegol, où l’empereur tient sa cour. C’est donc une entreprise incroyablement ambitieuse, rassemblant tous les principaux sites (et sites) de l’univers presque complet de Star Wars. Tous ces emplacements incluront également des rencontres aléatoires – vous pourriez être en train de déconner avant d’être pris en embuscade par une flotte de Tie Fighter, par exemple.

(Crédit image: Travelers Tales / Lego / Disney)

Le jeu basé sur les véhicules sera également important. La bande-annonce du gameplay montre le joueur prenant les commandes de tout, d’un podracer à un X-Wing, d’un Snowspeeder à ces stupides choses de cheval qui sont apparues dans Rise of Skywalker.

Il y aura alors de la variété, des objets de collection et des personnages et scènes préférés des fans. Qui sait, cela pourrait même effacer le mauvais goût que The Rise of Skywalker nous a laissé. Nous en aurons plus sur Lego Star Wars: The Skywalker Saga au fur et à mesure de sa révélation, alors revenez régulièrement sur TechRadar pour toutes les dernières nouvelles.

Nouvelles et rumeurs de Lego Star Wars : The Skywalker Saga

Des nouvelles taquinées pour la Gamescom 2021?

La Gamescom 2021 pourrait être l’endroit où nous obtiendrons une mise à jour tant attendue sur Lego Star Wars Skywalker Saga. Bien que rien n’ait été officiellement confirmé, la présence du jeu à l’émission a été évoquée dans une récente publicité pour Gamescom (via ComicBook) qui présente Lego Dark Vador.

La Gamescom se déroule du 25 au 27 août

La Gamescom se déroule du 25 au 27 août, mais la partie à surveiller vraiment pour les mises à jour a tendance à être la diffusion en direct de la soirée d’ouverture de Geoff Keighley qui aura lieu le mercredi 25 août, avec une heure de début à 11h PT / 14h HE / 19h BST.

D’une durée de deux heures, Keighley a promis que la troisième vitrine annuelle Opening Night Live nous donnerait « un nouveau regard sur les plus grands jeux vidéo à venir de cette fête et ce qui se cache au-delà ».

Vous choisissez la commande

Nous savons que les joueurs pourront jouer à travers neuf films de la saga Skywalker mais selon la page Warner Bros pour Lego Star Wars: The Skywalker Sage, les joueurs pourront accéder à tous immédiatement et jouer “dans n’importe quel ordre ils choisir. Ils peuvent indiquer où aller et comment jouer. ” Cela signifie une bonne quantité de liberté et la chance de jouer d’abord à travers tous vos mondes préférés.

Dans une interview avec StarWars.com, Jonathan Smith, responsable de la production et directeur stratégique de TT Games, a déclaré que cette liberté de choix “est un principe très important pour nous”, ajoutant : “Nous aimons les histoires et la narration ; mais nous pensons aussi, à la fois en tant que joueurs nous-mêmes et avec une préoccupation particulière pour les jeunes joueurs poussés à l’expérimentation et au changement, ces histoires existent pour être jouées, comme le joueur le souhaite.”

Jouez du côté lumineux ou obscur de la force

Selon la page Warner Bros du jeu, les joueurs auront également accès à « des centaines de personnages jouables de toute la galaxie et de toutes les époques de la saga », de Luke Skywalker à Dark Vador. Bien sûr, cela signifie que vous pourrez choisir de jouer du côté clair ou obscur de la force.

Beaucoup à explorer

La page officielle du jeu met également en évidence certains des endroits que les joueurs pourront explorer “comme le désert de Geonosis, les marais de Dagobah et les champs de neige de la base Starkiller”, sans parler de l’exploration spatiale. Apparemment, il sera également possible de revisiter une planète à tout moment, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter de ne plus jamais revoir vos paramètres préférés.

Rien à voir à Lego Con

Cela faisait un moment que nous n’avions pas eu d’informations solides sur Lego Star Wars : La saga Skywalker et nous avions espéré qu’après l’absence du jeu à l’E3 2021, le Lego Con de juin 2021 serait l’endroit. Cependant, le jeu n’était pas présent pendant l’émission et on ne sait toujours pas quand le jeu sortira ou où nous pourrions en entendre plus à ce sujet.