Date de sortie de l’essai d’accès anticipé à Battlefield 2042 EA Play et comment jouer

La date de sortie de l’essai d’accès anticipé de Battlefield 2042 EA Play est presque arrivée et vous permettra de jouer pendant 10 heures.

Novembre est un mois chargé pour les joueurs et les fans ont déjà reçu Call of Duty Vanguard. Le dernier opus d’Activision dans la série CoD est livré avec une campagne et des zombies, et il s’intégrera à Warzone en décembre.

Si vous aimez les jeux de tir à la première personne mais pas Call of Duty, la bonne nouvelle est que vous pourrez bientôt profiter d’une démo du spin futuriste de DICE.

Quand Battlefield 2042 sortira-t-il sur EA Play ?

La date de sortie de l’essai de 10 heures de Battlefield 2042 EA Play est le 12 novembre.

Cette démo limitée dans le temps vient d’être annoncée et sera également disponible pour les abonnés Xbox Game Pass sur PC ou Ultimate. Il vous permettra de profiter de tous les modes et fonctionnalités du jeu mais vous ne pourrez pas jouer au-delà de sa durée restreinte.

Si vous n’êtes pas sûr du dernier versement de DICE en raison de ses spécialistes ou d’autres inconvénients possibles, c’est le moyen le moins cher pour vous de voir s’il chatouille votre fantaisie et vaut plus de 60 £.

Comment jouer à l’essai gratuit

Vous pourrez profiter de l’essai gratuit si vous êtes abonné à EA Play sur PlayStation, Xbox ou PC.

Un abonnement coûte 3,99 £ par mois ou 19,99 £ par an. Cependant, sur PC, vous pouvez obtenir un abonnement Pro pour 14,99 £ par mois ou 89,99 £ tous les 12 mois. Et cela vous donnera un accès complet et illimité au jeu à partir du 12 novembre tant que vous restez abonné.

Un abonnement Xbox Game Pass sur PC pour 7,99 £ est accompagné d’un abonnement Electronic Arts, mais sur console, vous devrez payer les frais Ultimate qui s’élèvent à 10,99 £. Cela s’accompagne d’un abonnement à Electronic Arts plus Gold, d’une valeur de 6,99 £ par mois.

Date de sortie de l’accès anticipé à Battlefield 2042

La date de sortie en accès anticipé de Battlefield 2042 est le 12 novembre.

Il sera lancé pour tout le monde sept jours plus tard, le 19 novembre. Vous n’obtiendrez ce bonus de précommande que si vous achetez l’édition Gold ou Ultimate. Vous trouverez ci-dessous les prix et les récompenses de précommande pour chaque pack :

Édition standard – 59,99 £ PS4, Xbox One – 69,99 £ – PS5, Xbox Series X

Pack de précommande irlandais – Battle Hardened Legendary Skin Bakou ACB-90 couteau de démontage au corps à corps Mr. Chompy Epic Weapon Charm Landfall Player Card Background et Old Guard Tag

Édition Or – 89,99 :

Pack intergénérationnel 7 jours d’accès anticipé – Pack de précommande du Pass 12 novembre Année 1

Édition ultime – 109,99 £ :

Pack cross-gen Accès anticipé de 7 jours – 12 novembre Pack de précommande du Pass Année 1 Pack Midnight Ultimate Artbook numérique officiel Bande originale numérique exclusive

