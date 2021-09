Date de sortie de l’essai d’accès anticipé de FIFA 22 EA Play et comment jouer

FIFA 22 devrait sortir début octobre, mais sa date de sortie d’EA Play signifie que les hooligans du football pourront bientôt profiter d’un essai d’accès anticipé de 20 heures.

EA a annoncé les notes des joueurs de ses 22 meilleurs footballeurs, et cela comprend le trio attendu de Messi, Lewandowski et Ronaldo au sommet de la montagne. Bien qu’il y ait très peu de controverse avec ses trois meilleurs joueurs, il y a beaucoup de discussions animées en ligne sur certaines de ses cartes d’équipe ultime divulguées telles que Mason Greenwood pour Manchester United.

Les notes provoquent toujours une énorme agitation en ligne, et bientôt vous pourrez voir tous les scores des joueurs de votre équipe en participant à la démo limitée dans le temps.

FIFA 22 : Toutes les notes des 100 meilleurs joueurs divulguées et confirmées FIFA 22 | Bande-annonce officielle du mode carrière

Quand FIFA 22 sort-il sur EA Play ?

La date de sortie de la version d’essai de FIFA 22 EA Play est le 22 septembre.

Cela a été confirmé par EA ainsi qu’un community manager sur les forums de l’éditeur. En plus de confirmer la date ci-dessus, le message du forum indique également que les joueurs de nouvelle génération pourront profiter de 20 heures d’action.

FUT_NoTime traduit le message allemand sur Twitter et indique qu’il concerne les consoles de nouvelle génération, c’est-à-dire PlayStation 5 et Xbox Series X. Cela signifie que tout le monde encore sur PS4, Xbox One et PC ne pourra profiter que de 10 heures de football.

Comment jouer à l’essai gratuit

Vous n’obtiendrez l’essai gratuit que si vous êtes abonné à EA Play sur PlayStation, Xbox ou PC.

Un abonnement coûte 3,99 £ par mois ou 19,99 £ par an. Cependant, sur PC, vous pouvez obtenir un abonnement Pro pour 14,99 £ par mois ou 89,99 £ tous les 12 mois.

Si vous disposez d’un abonnement, vous pourrez profiter de la démo limitée dans le temps dès sa sortie. Un autre bonus est qu’un abonnement vous donnera également 10% de réduction sur votre précommande si vous décidez d’acheter le jeu.

Date de sortie de l’accès anticipé de FIFA 22

La date de sortie en accès anticipé de FIFA 22 est le 27 septembre.

Il sera lancé pour tout le monde quatre jours plus tard, le 1er octobre, et vous n’obtiendrez le bonus d’accès anticipé que si vous précommandez l’édition Ultimate. Voici les prix et les récompenses de précommande :

Édition standard (59,99 £ PS4/69,99 £ PS5) :

Joueur TOTW 1 Kylian Mbappé Objet en prêt Ambassadeur FUT Choix du joueur en prêt Mode Carrière Talent local

Édition ultime (89,99 £):

FIFA 22 PS4 et FIFA 22 PS5 (Xbox One, Series X) FUT Hero Item 4 jours d’accès anticipé FUT Ones to Watch item 4 600 Points FIFA TOTW 1 Player & Mbappé Loan Item FUT Ambassador Loan Player Pick Mode carrière Talent local

