Date de sortie de l’essai d’accès anticipé de FIFA 22 EA Play et comment jouer

La date de sortie et l’heure de début de la démo d’accès anticipé de FIFA 22 EA Play sont presque arrivées, ce qui signifie que les fans pourront bientôt profiter d’un essai étendu et limité dans le temps.

EA a révélé ses 22 meilleures notes de joueurs pour le jeu et il n’est pas surprenant que Messi, Ronaldo et Lewandowski soient toujours assis au sommet de la montagne. En plus de ces notes de joueurs, les fans d’Ultimate Team ont également le nouvel ajout de héros à anticiper ainsi que des icônes au visage frais qui incluent Wayne Rooney.

Que Ultimate Team soit votre poison ou que le mode mangeoire soit votre tasse de thé, la bonne nouvelle est que vous pourrez très bientôt jouer au jeu complet sans aucune restriction autre qu’une limite de temps.

FIFA 22 : Pourquoi il n’y a pas de démo gratuite pour télécharger FIFA 22 | Bande-annonce officielle du gameplay

À quelle heure sort FIFA 22 sur EA Play ?

La date de sortie de l’essai d’accès anticipé de FIFA 22 EA Play est le 22 septembre et pourrait sortir à 08h00 PT, 11h00 HE et 16h00 BST.

EA a confirmé la date de sortie ci-dessus, mais l’heure de début n’est pas officielle. Cependant, bien que non officiel, c’est lorsque la démo de FIFA 21 a été lancée l’année dernière et c’est aussi lorsque le procès de Madden 22 a commencé en août.

Lors de son lancement, les fans sur PS4, Xbox One et PC profiteront d’une expérience de 10 heures, tandis que ceux sur PS5 et Series X pourront rester sur le terrain de football pendant 20 heures. Encore une fois, vous pourrez jouer à tous les modes sans restrictions.

Comment jouer à l’essai gratuit

Vous n’obtiendrez l’essai gratuit que si vous êtes abonné à EA Play sur PlayStation, Xbox ou PC.

Un abonnement coûte 3,99 £ par mois ou 19,99 £ par an. Cependant, sur PC, vous pouvez obtenir un abonnement Pro pour 14,99 £ par mois ou 89,99 £ tous les 12 mois.

Si vous disposez d’un abonnement, vous pourrez profiter de la démo limitée dans le temps dès sa sortie. Un autre bonus est qu’un abonnement vous donnera également 10% de réduction sur votre précommande si vous décidez d’acheter le jeu.

Bonjour, Merci de nous avoir contactés et de l’intérêt que vous portez à FIFA 22. Juste pour préciser que l’essai d’accès anticipé de 10 heures avec EA Play est disponible à partir de demain, le 22 septembre.

Passez une bonne journée et laissez-nous savoir si vous avez d’autres questions. -Owen – Aide EA (@EAHelp) 21 septembre 2021

Date de sortie de l’accès anticipé de FIFA 22

La date de sortie en accès anticipé de FIFA 22 est le 27 septembre.

Il sera lancé pour tout le monde quatre jours plus tard, le 1er octobre, et vous n’obtiendrez le bonus d’accès anticipé que si vous précommandez l’édition Ultimate. Voici les prix et les récompenses de précommande :

Édition standard (59,99 £ PS4/69,99 £ PS5) :

TOTW 1 joueur Kylian Mbappé Objet de prêt Ambassadeur FUT Choix du joueur Mode carrière Talent local

Édition ultime (89,99 £):

FIFA 22 PS4 et FIFA 22 PS5 (Xbox One, Series X) FUT Hero Item 4 jours d’accès anticipé FUT Ones to Watch item 4 600 Points FIFA TOTW 1 Player & Mbappé Loan Item FUT Ambassador Loan Player Pick Mode Carrière Talent local

