Date de sortie de l’essai d’accès anticipé de FIFA 22 EA Play et comment jouer

FIFA 22 devrait sortir début octobre, mais sa date de sortie d’EA Play signifie que les hooligans du football pourront bientôt profiter d’un essai d’accès anticipé de 20 heures.

Il y a beaucoup à anticiper avec l’épisode de manigances de football de cette année. Ultimate Team reste en grande partie le même, mais le mode Carrière pour les joueurs et les managers a été considérablement amélioré avec des arbres de compétences ainsi que la possibilité de créer votre propre club.

Que vous soyez enthousiasmé par les affrontements en ligne ou que vous créiez votre propre outsider en mode manager pour renverser les marchands de pétrole comme Manchester City, la bonne nouvelle est que vous pourrez bientôt profiter d’une vaste démo limitée dans le temps.

Quand FIFA 22 sort-il sur EA Play ?

La date de sortie de la version d’essai de FIFA 22 EA Play est le 22 septembre.

Cela a été confirmé par un gestionnaire de communauté sur les forums EA. En plus de confirmer la date ci-dessus, le message indique également que les joueurs de nouvelle génération pourront profiter de 20 heures d’action.

FUT_NoTime traduit le message allemand sur Twitter et dit qu’il concerne les consoles de nouvelle génération, c’est-à-dire PlayStation 5 et Xbox Series X. On ne sait pas si c’est la même chose pour PS4, Xbox One et PC, mais – sinon – ce sera 10 heures le minimum.

Comment jouer à l’essai gratuit

Vous n’obtiendrez l’essai gratuit que si vous êtes abonné à EA Play sur PlayStation, Xbox ou PC.

Un abonnement coûte 3,99 £ par mois ou 19,99 £ par an. Cependant, sur PC, vous pouvez obtenir un abonnement Pro pour 14,99 £ par mois ou 89,99 £ tous les 12 mois.

Si vous disposez d’un abonnement, vous pourrez profiter de la démo limitée dans le temps dès sa sortie. Un autre bonus est qu’un abonnement vous donnera également 10% de réduction sur votre précommande si vous décidez d’acheter le jeu.

Date de sortie de l’accès anticipé à FIFA 22

La date de sortie en accès anticipé de FIFA 22 est le 27 septembre.

Il sera lancé pour tout le monde quatre jours plus tard, le 1er octobre, et vous n’obtiendrez le bonus d’accès anticipé que si vous précommandez l’édition Ultimate. Voici les prix et les récompenses de précommande :

Édition standard (59,99 £ PS4/69,99 £ PS5) :

TOTW 1 joueur Kylian Mbappé Objet de prêt Ambassadeur FUT Choix du joueur Mode carrière Talent local

Édition ultime (89,99 £):

FIFA 22 PS4 et FIFA 22 PS5 (Xbox One, Series X) FUT Hero Item 4 jours d’accès anticipé FUT Ones to Watch item 4 600 Points FIFA TOTW 1 Player & Mbappé Loan Item FUT Ambassador Loan Player Pick Mode Carrière Talent local

