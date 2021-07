Date de sortie de l’iPhone SE 3, prix, actualités et toutes les fuites jusqu’à présent

Quand il sortira finalement, l’iPhone SE 3 ne s’appellera probablement pas ainsi, et il suivra probablement la convention de dénomination de l’iPhone SE (2020) avec l’année de sortie dans le titre. Mais pour le moment, nous ne savons même pas avec certitude en quelle année le prochain iPhone abordable sortira.

L’iPhone SE (2020) était l’un des iPhones les plus excitants de 2020, fournissant d’excellents matériels et logiciels Apple dans une taille compacte et à un prix relativement bas. Alors, comment Apple peut-il surpasser cela?

Facile – ajoutez certaines des fonctionnalités des produits phares au prochain iPhone SE de milieu de gamme. Nous espérons voir la série iPhone 13 lancée avec de nouvelles fonctionnalités et technologies, et peut-être que certaines d’entre elles pourraient également se répercuter sur la gamme iPhone SE de milieu de gamme.

L’iPhone SE 3 est, comme son nom l’indique, le modèle de troisième génération de sa gamme, après l’appareil 2020 susmentionné et le modèle 2016 original. Cet écart d’âge pourrait suggérer que nous attendrons quatre ans jusqu’à l’iPhone SE 3, mais la version 2020 a été si bien reçue, nous n’imaginons pas que nous attendrons aussi longtemps, et les rumeurs font état d’un lancement en 2022.

Dernières nouvelles

De nombreuses spécifications de l’iPhone SE 3 ont maintenant fuité. De plus, une autre rumeur suggère que l’iPhone SE 3 sera lancé début 2022, selon des sources de la chaîne d’approvisionnement liées au fabricant de puces TSMC.

Pour l’instant cependant, vous trouverez ci-dessous le peu que nous avons entendu, ainsi qu’une liste de souhaits des choses que nous espérons que l’iPhone SE 3 offrira.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Le prochain iPhone abordableQuand est-il sorti ? Pas clair mais peut-être pas avant 2022Combien ça coûtera? Probablement environ 399 $ / 419 £ / 749 $ AU

Nous pensions que l’iPhone SE 3 pourrait atterrir lors de l’événement Spring Loaded d’Apple en avril – après tout, ce serait un an après le lancement de l’iPhone SE (2020), mais ce n’était pas le cas.

Nous ne sommes pas trop surpris cependant, car nous avons déjà vu quelques fuites et rumeurs suggérant qu’il n’y aura pas d’iPhone SE 3 cette année, peut-être pour donner plus de temps à l’iPhone 13 mini, donc nous pourrions attendre longtemps pour le téléphone – si nous l’obtenons du tout.

Si tel est le cas, il pourrait bien y en avoir un au moins en 2022, car la rumeur dit également qu’il n’y aura pas d’iPhone 14 mini – ce qui signifie qu’Apple pourrait s’appuyer sur la gamme SE pour les fans de téléphones plus petits. À ce stade, plusieurs rumeurs font état d’une sortie en 2022, des sources suggérant que le téléphone atterrira au premier semestre.

Et il y a aussi l’iPhone SE Plus à considérer. La rumeur disait que cela atterrirait quelque temps après l’iPhone SE (2020), et bien que nous n’en ayons pas beaucoup entendu parler ces derniers temps, Ming-Chi Kuo (un analyste avec de bons antécédents en ce qui concerne Apple) a affirmé en avril 2020 que l’iPhone SE Plus pourrait ne pas atterrir avant la seconde moitié de 2021.

Cela pourrait donc atterrir à la place de l’iPhone SE 3 – ou peut-être obtiendrons-nous un iPhone SE 3 et un iPhone SE 3 Plus. C’est difficile à dire à ce stade.

En ce qui concerne le prix, il n’y a pas de nouvelles, mais l’iPhone SE (2020) commence à 399 $ / 419 £ / 749 $ AU, donc l’iPhone SE 3 aura probablement un prix similaire, voire légèrement supérieur.

L’iPhone SE 3 pourrait avoir un prix similaire à celui de son prédécesseur (ci-dessus) (Crédit image: Future)

Actualités, fuites et rumeurs de l’iPhone SE 3

Nous n’avons pas encore beaucoup entendu parler de l’iPhone SE 3, mais s’il s’agit de l’iPhone SE Plus selon la rumeur, il aura probablement un écran plus grand que l’iPhone SE de 4,7 pouces (2020). Les rumeurs l’ont mis à 5,5 ou 6,1 pouces.

Étant donné que l’iPhone SE (2020) est livré avec le dernier chipset Apple disponible, nous pouvons également supposer que l’iPhone SE 3 fera de même, ce qui signifie probablement l’A14 que nous prévoyons de faire ses débuts dans la gamme iPhone 12.

Cela permettrait théoriquement à l’iPhone SE 3 de se connecter aux réseaux 5G – et en effet, une rumeur suggère qu’il pourrait être inclus dans la gamme Apple de téléphones 2022 compatibles 5G, ce qui en fait l’un des téléphones les plus abordables de toutes les marques pour se connecter au suivant. réseaux de génération.

La plupart des rumeurs couvraient une date de sortie potentielle de l’iPhone SE 3, qui pourrait être fin 2021 ou début 2022.

Ce que nous voulons voir

Aussi bon que soit l’iPhone SE (2020), il y a toujours place à l’amélioration, alors voici ce que nous attendons de l’iPhone SE 3.

1. Un design moderne

L’iPhone SE (2020) a un design plutôt démodé, et certainement un design plus ancien que le reste de la gamme iPhone actuelle. Nous aimerions donc que les choses soient mises à jour pour l’iPhone SE 3.

Nous entendons par là se débarrasser du bouton d’accueil et des gros cadres au-dessus et au-dessous de l’écran, pour un look plus moderne. Faire cela permettrait également à Apple d’augmenter la taille de l’écran sans augmenter la taille globale du combiné – ou bien de garder l’écran de la même taille et de réduire encore plus le téléphone.

2. Un écran OLED avec une résolution plus élevée

L’écran du SE (2020) n’impressionne pas trop (Crédit image: Future)

L’iPhone SE (2020) dispose d’un écran LCD IPS avec une résolution de 750 x 1334, dont aucun n’est exactement à la pointe de la technologie.

Maintenant, il y a bien sûr des limites à ce qui peut être fait avec un téléphone de milieu de gamme, mais si l’on considère que le OnePlus Nord et le Google Pixel 4a au prix similaire gèrent tous deux une résolution plus élevée et la technologie OLED (qui offre généralement un meilleur contraste et d’autres améliorations versus LCD), il est difficile de voir comment Apple pourrait justifier l’omission de ces éléments du prochain modèle d’iPhone SE.

Cela dit, nous ne comptons pas en obtenir non plus – Apple rivalise rarement avec les téléphones Android sur des spécifications pures.

3. Meilleure autonomie de la batterie

L’iPhone SE (2020) a un petit 1 821 mAh, ce qui peut sembler raisonnable compte tenu de la taille compacte du téléphone, mais nous avons constaté que cela n’allait pas loin, d’une durée d’environ une journée.

Ce n’est pas terrible, mais ce n’est certainement pas impressionnant, nous aimerions donc beaucoup plus de la batterie de l’iPhone SE 3, que ce soit en augmentant la taille ou en rendant les choses plus efficaces.

4. Gardez-le petit et abordable

L’iPhone SE (2020) se distingue à la fois par sa petite taille et son prix relativement abordable, et nous souhaitons que ces deux éléments restent pour l’iPhone SE 3.

Il n’y a plus beaucoup de téléphones compacts – certainement pas ceux avec de bonnes spécifications, et les iPhones ne sont pas non plus connus pour être abordables, donc les deux choses forment une excellente combinaison.

5. Plus de caméras

L’iPhone SE (2020) n’a qu’une seule caméra arrière, ce qui n’est pas vraiment suffisant (Crédit image: TechRadar)

L’iPhone SE (2020) n’a qu’un seul appareil photo à l’arrière et un à l’avant, et bien qu’ils fonctionnent assez bien, ils ne vous offrent pas la polyvalence que vous pouvez obtenir avec plus d’objectifs.

Bien sûr, même si l’iPhone 11 n’a qu’un vivaneau à double objectif, nous n’attendons pas grand-chose de plus de l’iPhone SE 3, mais si l’on considère que des concurrents comme le OnePlus Nord et le Moto G 5G Plus ont quatre caméras à l’arrière et deux à l’avant, on pourrait penser qu’un objectif supplémentaire ou deux ne serait pas trop demander.

6. 5G

Au moment de la rédaction de cet article, aucun iPhone actuel ne prend en charge la 5G. Cela changera probablement avec le lancement de l’iPhone 12, mais nous espérons vraiment qu’Apple laissera la technologie filtrer jusqu’à l’iPhone SE 3, car il est déjà disponible sur certains des principaux rivaux du SE (2020), notamment le OnePlus Nord susmentionné. et Moto G 5G Plus, tandis que Google a confirmé qu’un Pixel 4a 5G est en route.

7. Un taux de rafraîchissement plus élevé

Une autre fonctionnalité offerte par un certain nombre de concurrents est désormais un taux de rafraîchissement élevé. L’iPhone SE (2020) a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui était jusqu’à relativement récemment ce que tous les combinés autres que les téléphones de jeu proposaient, mais maintenant un certain nombre de modèles grand public ont des taux de rafraîchissement de 90 Hz ou 120 Hz.

C’est une fonctionnalité qu’une partie de la gamme iPhone 12 offrira probablement, mais nous ne sommes pas optimistes qu’Apple l’apportera à l’iPhone SE 3, car aucun iPhone actuel n’offre des taux de rafraîchissement élevés, donc Apple est susceptible de garder la technologie comme un fonctionnalité premium pendant un certain temps.

Mais ce serait formidable si la société commençait à inclure cela en tant que fonctionnalité standard – elle pourrait toujours se différencier en donnant à ses produits phares un taux de 120 Hz (ou supérieur) et à l’iPhone SE 3 un taux de rafraîchissement de 90 Hz.