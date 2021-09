Date de sortie de NBA 2K22 et tous les bonus de précommande pour le pack cross-gen

in

La date de sortie de NBA 2K22 est presque là et il y a des dizaines de bonus de précommande malgré le manque d’accès anticipé.

Les fans craignaient que le jeu ait été retardé, mais il sort plutôt comme prévu et 2K Games a récemment effectué une démonstration de gameplay en profondeur. Des améliorations de la qualité de vie et de nouveaux ajouts ont été vantés, et – comme l’année dernière – il y aura des fonctionnalités exclusives aux consoles de nouvelle génération.

Les joueurs sur console peuvent obtenir un pack cross-gen pour faire atterrir le jeu sur PS4 et PS5, Xbox One et Series X, mais d’autres éditions sont disponibles à l’achat.

Quand sort NBA 2K22 ?

La date de sortie de NBA 2K22 est le 10 septembre.

Malheureusement, il semble qu’il n’y aura pas de démo de prélude avant son lancement. Il y en avait un pour le versement de l’année dernière, il est donc décevant que 2K ne fournisse pas aux fans un autre échantillon jouable.

Vous pouvez toujours télécharger l’ancienne démo si vous le souhaitez, mais sachez simplement qu’elle n’a pas le nouveau compteur de tir ou les autres améliorations de cette année.

Pouvez-vous jouer à NBA 2K22 en avance ?

Il n’y a pas de date de sortie en accès anticipé pour NBA 2K22.

Un lancement en accès anticipé n’est inclus dans aucun des bonus de précommande, ce qui signifie finalement que vous ne pouvez pas jouer au jeu avant le 10 septembre, quel que soit le montant que vous dépensez. Ce n’est pas trop surprenant car il n’y a pas eu une telle incitation l’année dernière.

Bien que l’absence de lancement initial et de démo de prélude soit décevante pour beaucoup, la bonne nouvelle est que le jeu se débloquera bientôt.

Bonus de précommande

Les bonus de précommande pour chaque édition sont disponibles ci-dessous :

Standard – 59,99 £ pour PS4/Xbox One, 64,99 £ pour PS5/Xbox Series X :

5K VC + 5K points MyTEAM 10 packs promotionnels MyTEAM Boosts de compétences MyCAREER Gatorade Boosts Luka Doncic MyPLAYER Jersey Luka Doncic Free Agent Card

Offre groupée intergénérationnelle – 74,99 £ :

Contenu de précommande NBA 2K22 pour PS4 et PS5, Xbox One et Series X/S + Contenu bonus : 10 000 points MyTEAM + 10 jetons MyTEAM 22 packs promotionnels MyTEAM Boosts de compétences MyCAREER Shoe Diamond Jordan Carte MyTEAM Carte Coach Pack MyTEAM 4 T-shirts MyPLAYER

Édition 75e anniversaire – 84,99 £ :

Contenu de précommande NBA 2K22 pour PS4 et PS5, Xbox One et Series X/S + Contenu bonus : 100 000 VC 10 000 points MyTEAM + 10 jetons MyTEAM 22 packs promotionnels MyTEAM Chaussures Diamond Jordan Carte MyTEAM Carte Coach Carte MyTEAM Pack 4 T-shirts MyPLAYER

