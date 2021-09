Date de sortie de NHL 22 EA Play en accès anticipé et comment jouer

in

NHL 22 devrait être lancé à la mi-octobre, mais sa date de sortie EA Play permettra aux fans de profiter d’un essai d’accès anticipé avant cette date.

Le prochain épisode contiendra toute l’action de voyou et de slobberknocker pour laquelle le hockey sur glace est célèbre. Cependant, son éditeur a annoncé de nouvelles fonctionnalités que les fans devraient anticiper, notamment des capacités de facteur X pour sa liste de superstars.

Ces capacités feront que chaque superstar se sentira comme son homologue de la vie réelle, et elles seront disponibles dans tous les modes de jeu.

FIFA 22 : Date de sortie d’EA Play en accès anticipé NHL 22 | Bande-annonce officielle du gameplay

BridTV

4633

LNH 22 | Bande-annonce officielle du gameplay

855132

855132

centre

13872

Quand NHL 22 sort-il sur EA Play ?

La date de sortie de la version d’essai de NHL 22 EA Play est le 7 octobre.

Ceci est confirmé sur le site Web du service d’abonnement. Cela permettra aux fans de profiter d’un essai de 10 heures qui permettra à la communauté de prendre une décision éclairée quant à savoir si le jeu vaut la peine d’être acheté ou non.

Bien que le titre soit en grande partie le même que les itérations précédentes, les capacités de la superstar du facteur X sont un changeur de jeu notable que les fans blasés peuvent apprécier. Cela fera partie d’Ultimate Team ainsi que du mode Franchise, et cela changera complètement la façon dont vous alignez vos équipes et frappez la glace.

Comment jouer à l’essai gratuit

Vous n’obtiendrez l’essai gratuit que si vous êtes abonné à EA Play sur PlayStation, Xbox ou PC.

Un abonnement coûte 3,99 £ par mois ou 19,99 £ par an. Cependant, sur PC, vous pouvez obtenir un abonnement Pro pour 14,99 £ par mois ou 89,99 £ tous les 12 mois.

Si vous disposez d’un abonnement, vous pourrez profiter de la démo limitée dans le temps dès sa sortie. Un autre bonus est qu’un abonnement vous donnera également 10% de réduction sur votre précommande si vous décidez d’acheter le jeu.

Date de sortie en accès anticipé de NHL 22

La date de sortie en accès anticipé de NHL 22 est le 12 octobre.

Il sera lancé pour tout le monde trois jours plus tard, le 15 octobre, et vous n’obtiendrez le bonus d’accès anticipé que si vous précommandez l’édition X-Factor. Voici les prix et les récompenses de précommande :

Édition standard (59,99 £ PS4/69,99 £ PS5) :

Jusqu’à 2 HUT Choice Packs 5 capacités WoC X-Factor Déverrouille la fente Be A Pro X-Factor Déverrouille 1 sac de hockey déverrouillé

Édition X-Factor (89,99 £):

NHL 22 Édition X-Factor PS4 & PS5/Xbox One & Series X Accès anticipé de 3 jours Jusqu’à 10 packs HUT Choice Pack HUT X-Factor Choice Pack de démarrage HUT Power-Up Jusqu’à 4 packs HUT Power-Up 5 WoC X- La capacité de facteur déverrouille la machine à sous X-Factor de Be A Pro

EA SPORTS: Toutes les différences entre la génération actuelle et la prochaine génération de FIFA 22 expliquées

Dans d’autres nouvelles, les différences de génération actuelle et de prochaine génération de FIFA 22 expliquées