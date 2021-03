Date de sortie de OnePlus Watch, prix, actualités et fuites

Il n’y a pas eu beaucoup de montres Wear OS passionnantes récemment, mais cela pourrait bientôt changer, car OnePlus a confirmé qu’il avait une smartwatch en préparation, une montre que les fuites ont simplement appelée OnePlus Watch.

Nous en apprenons plus sur le portable tout le temps: il semble qu’il soit en développement depuis un certain temps, et il y a de plus en plus de preuves qu’il débarque imminemment.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que nous avons entendu sur la OnePlus Watch jusqu’à présent, y compris le calendrier de sortie potentiel, les spécifications, les fonctionnalités, etc. Nous mettrons également à jour cet article chaque fois que nous entendons quelque chose de nouveau, alors revenez souvent si vous souhaitez rester à jour sur la montre OnePlus.

Mettre à jour: Grâce à un teaser publié par OnePlus lui-même, nous sommes convaincus que la OnePlus Watch sera lancé le 23 mars.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? La première smartwatch de OnePlus

La première smartwatch de OnePlus Quand est-il sorti? 23 mars probablement

23 mars probablement Combien cela coûtera-t-il? Nous ne sommes pas encore sûrs

Quelques indices laissés par OnePlus signifient qu’il est presque certain que la OnePlus Watch sera lancée le 23 mars, lors d’un événement où nous nous attendons également à ce que les téléphones OnePlus 9 soient dévoilés.

Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a initialement confirmé par un tweet que la OnePlus Watch atterrirait « au début de l’année prochaine ». Depuis qu’il a dit cela fin décembre 2020, cela correspond à mars 2021.

Beaucoup d’entre vous ont dit que vous vouliez une montre et, comme vous l’avez peut-être entendu au cours du week-end, nous en fabriquons une qui sortira au début de l’année prochaine. Les souhaits se réalisent. Https://t.co/H1Fqv9srXj22 décembre 2020 En savoir plus

Voici plus de preuves qu’il débarque bientôt: le portable a été repéré sur le BIS (Bureau of Indian Standards), ce qui se produirait généralement près du lancement.

Quant au prix de la OnePlus Watch, nous avons encore moins à y faire. Non seulement il n’y a pas de rumeurs de prix au moment de la rédaction de cet article, mais il n’y a pas non plus de modèle précédent pour continuer.

Il y a la récente Oppo Watch, qui commence à 229 £ (environ 300 $, 420 AU $). Nous mentionnons cela parce que OnePlus et Oppo ont la même société mère et que leurs téléphones ont souvent des points communs, mais les rumeurs suggèrent que la OnePlus Watch sera assez différente de l’Oppo Watch, nous ne comptons donc pas sur des prix similaires.

Nouvelles et fuites

La plus grande nouvelle sur le front de OnePlus Watch est tout simplement qu’elle existe, comme l’a confirmé Pete Lau, PDG de OnePlus, dans une interview.

Mais même avant cela, l’entreprise l’avait pratiquement confirmé. Il a d’abord fait allusion à la possibilité lors du lancement de OnePlus 8T, puis OnePlus a posté sur Twitter « Plus de choses arrivent dans l’écosystème OnePlus. Ce n’est qu’une question de temps » aux côtés des croquis d’une montre OnePlus précédemment abandonnée sur laquelle la société a révélé qu’elle travaillait.

De plus en plus de choses arrivent dans l’écosystème OnePlus. Ce n’est qu’une question de temps🧐 pic.twitter.com/r6RIILU8AQ14 octobre 2020 En savoir plus

Ces croquis ont été révélés pour la première fois il y a des années et montraient un portable avec un écran circulaire.

Il semble que la version ressuscitée aura probablement également un écran circulaire, comme @maxjmb (un fuiteur avec un bon bilan) l’a revendiqué sur Twitter.

Beaucoup ne semblent pas le comprendre alors je le clarifie. La montre est circulaire. WOTCH https://t.co/HkevfvMfgT10 septembre 2020 En savoir plus

Cela suggère à son tour qu’il n’aura pas grand-chose en commun avec l’Oppo Watch (qui a un écran carré), bien que les deux sociétés lancent souvent des appareils similaires.

Au-delà de cela, un ancien employé de OnePlus nous a dit que la société «recherchait activement une montre intelligente depuis un an».

Il est également probable que la OnePlus Watch exécutera Wear OS, car non seulement la société fabrique des téléphones Android (qui s’intègrent bien à Wear OS, car les deux systèmes d’exploitation sont fabriqués par Google), mais lors de sa confirmation de l’existence de la montre, a déclaré Lau. que OnePlus travaille avec Google pour «essayer d’améliorer la connectivité entre l’écosystème Wear OS, Android TV et les smartphones Android afin de créer cette capacité pour une meilleure interopérabilité des appareils dans les écosystèmes».

Cela dit, un fuiteur avait précédemment déclaré que la OnePlus Watch ne fonctionnerait pas avec Wear OS, nous ne sommes donc pas encore certains de son système d’exploitation.

Une liste de certification a également répertorié deux modèles de OnePlus Watch, et bien que nous ne sachions pas avec certitude quelle est la différence, il est probable que l’un d’eux inclue LTE.

Au-delà de cela, il pourrait bien utiliser le récent chipset Snapdragon Wear 4100 ou 4100 Plus. Il n’y a pas de rumeur spécifique à ce sujet, mais ce serait le choix évident étant donné que la plupart des options alternatives sont maintenant assez anciennes. Si tel est le cas, cela pourrait permettre une meilleure durée de vie et de meilleures performances de la batterie que la plupart des montres Wear OS.