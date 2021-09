Date de sortie de Realme Pad, prix et ce que vous devez savoir sur la tablette Android

Après des mois de taquineries et de rumeurs, le Realme Pad est enfin là.

Ceci est un cas de test pour Realme, pour voir à quel point il passe des smartphones aux tablettes, et ce sera une étude intéressante pour savoir si la marque peut se lancer dans de nouvelles catégories de gadgets.

Le Realme Pad a été lancé en Inde, mais nous attendons toujours de savoir s’il sera lancé dans le monde ou non. Nous l’espérons, car le monde a besoin de plus de tablettes Android.

Il semble que le Realme Pad soit conçu pour être placé sous l’iPad 10.2 d’entrée de gamme en termes de prix, essayant d’influencer les étudiants ou les utilisateurs légers qui n’ont pas besoin de spécifications de pointe ou de performances rapides, mais veulent quelque chose de bon marché et de joyeux.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Une tablette Android à petit prixQuand est-il sorti ? 16 septembre en Inde, inconnu ailleursCombien ça coûtera? Le prix de l’Inde se convertit à seulement 190 $ / 140 £ / 260 $ AU

Le Realme Pad a été lancé en Inde ; nous espérons que les informations sur la sortie mondiale seront bientôt disponibles, car il serait étrange de lancer un produit uniquement pour une région, mais nous ne le savons pas encore. En Inde, l’appareil sera mis en vente le 16 septembre.

(Crédit image: Realme)

Cela semble être une tablette à prix très bas, si les prix indiens sont convertis dans d’autres régions : elle commence à seulement 13 999 , ce qui se convertit en 190 $ / 140 £ / 260 AU $. C’est pour 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, ce qui n’est certes pas beaucoup d’espace, et il existe d’autres options.

Il existe une version avec les mêmes spécifications mais aussi une connectivité 4G, et cela vaut 15 999 (environ 220 $, 160 £, 290 AU $), tandis que pour la tablette avec 4G et également 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, vous paierez 17 999 (environ 240 $, 180 £, 330 $ AU).

Bien que ces prix soient étonnamment bas, la mémoire et le stockage limités peuvent rebuter les utilisateurs professionnels ou professionnels.

Conception et affichage

Le Realme Pad a un écran de 10,4 pouces. C’est un écran LCD, alors ne vous attendez pas à des couleurs aussi vives ou à un contraste accrocheur que certaines autres ardoises avec des écrans OLED ou AMOLED, mais c’est probablement en partie pourquoi le prix est si bas.

La résolution est de 1200 x 2000 ou FHD+, ce qui, du point de vue de la résolution, devrait être suffisant pour gérer n’importe quel jeu ou service de streaming avec aplomb.

(Crédit image: Realme)

La conception du Pad est un aspect clé, du moins si le marketing de Realme est une indication, et la chose ne mesure que 6,9 ​​mm de diamètre. Cela en fait l’une des tablettes les plus minces du marché et devrait donc être facilement transportable.

Il existe deux versions de couleur de l’ardoise, grise ou dorée, et cette dernière est bien meilleure à notre avis.

Appareils photo et batterie

Le Realme Pad a une batterie de 7 100 mAh, ce qui semble assez moyen pour sa taille d’écran, mais c’est impressionnant quand on considère qu’il s’agit d’une tablette mince.

La charge n’est cependant pas trop rapide, car si les 18 W proposés ici sont moyens pour une tablette, Realme est connu pour utiliser une alimentation beaucoup plus rapide sur ses smartphones. Une nouvelle inclusion ici, cependant, est la charge sans fil inversée, vous pourrez donc utiliser l’ardoise comme un chargeur sans fil pour recharger d’autres appareils.

Les caméras avant et arrière de la tablette sont de 8 MP, ce qui devrait convenir pour les appels vidéo ou pour prendre des photos de référence, mais vous n’obtiendrez probablement pas de photographie fantastique.

(Crédit image: Realme)

Performances et logiciels

Comme mentionné précédemment, vous pouvez obtenir le Realme Pad avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, ou 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Les deux versions ont cependant un emplacement pour carte microSD, vous pouvez donc augmenter ce stockage.

Le chipset est le Helio G80, que nous avons vu dans pas mal de téléphones bon marché comme le modèle 4G du Samsung Galaxy A32, et c’est bien pour une ardoise de ce prix mais n’est pas super puissant.

L’ardoise est livrée avec Android 11, la dernière version de Google de son système d’exploitation populaire, bien qu’elle ait quelque chose que la société appelle « Realme UI for Pad » par-dessus. Il s’agit vraisemblablement d’une variante spécifique à la tablette de l’interface utilisateur Realme qu’elle utilise pour les smartphones.