Date de sortie de Splatoon 3, bande-annonce, actualités et ce que nous voulons voir

Splatoon 3, le troisième volet de la série de jeux de tir multijoueurs originaux et colorés de Nintendo, est en cours de développement pour Nintendo Switch et nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit lancé dans le courant de 2022.

Le jeu a été révélé au monde dans un Nintendo Direct en février 2021, avec une bande-annonce donnant aux fans un aperçu du nouveau cadre, les Splatlands, qui présente un type de lieu très différent des villes animées et des paysages trippants d’un autre monde associés aux précédents Jeux.

Ce changement par rapport aux jeux précédents est flagrant et a suscité notre intérêt, mais il a été associé à des éléments plus familiers comme une nouvelle ville pivot et les fans traditionnels du multijoueur compétitif 4v4 que les fans connaissent et aiment.

Il nous reste encore beaucoup à apprendre sur Splatoon 3, mais voici la répartition de tout ce que nous savons jusqu’à présent, ainsi que les choses que nous aimerions voir.

[Update: After a long silence, Nintendo has reminded us that Splatoon 3 is still in the works with some new artwork. Read on to find out more.]

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Le prochain opus de Splatoon, le jeu de tir multijoueur compétitif décalé de NintendoQuand puis-je y jouer ? 2022Sur quoi puis-je jouer ? Splatoon 3 sortira exclusivement sur Nintendo Switch

Qu’est-ce que Splatoon 3 ?

Splatoon est bon, sain et amusant chaotique (Crédit image: Nintendo)

Splatoon 3 sera le dernier volet de la série. la capacité de se transformer en calmars pour nager à travers l’encre colorée.

Cette fonctionnalité est fortement liée au gameplay de Splatoon. Son mode multijoueur phare, Turf War, charge deux équipes de quatre joueurs de couvrir autant de carte que possible avec l’encre de leur équipe. Ceci est réalisé via le chargement d’armes du joueur. Fidèles à l’ambiance familiale de Nintendo, les armes à l’encre de couleur feu Splatoon par opposition aux balles peuvent être utilisées pour couvrir la carte selon l’objectif ou pour neutraliser temporairement vos adversaires.

Splatoon a également un assortiment d’armes assez amusant. Des Splattershots à tir rapide au rouleau à peinture géant, chaque arme est livrée avec sa propre construction d’armes secondaires et d’armes spéciales puissantes. Splatoon 3, à en juger par la bande-annonce, semble en ajouter un peu plus à la pile, avec un énorme arc au centre de la scène qui semble être une tonne de plaisir à jouer.

Turf War est très amusant et rapide car chaque équipe se bat pour revendiquer autant de carte que possible tout en gardant les adversaires à distance. Les joueurs peuvent nager librement dans l’encre de leur propre équipe pour une traversée plus rapide et des attaques surprises. D’un autre côté, l’encre de votre adversaire vous ralentira considérablement et vous endommagera au fil du temps. Les rounds durent généralement trois minutes, faisant de chaque match une course frénétique alors que la musique s’intensifie vers la fin.

Le multijoueur 4v4 n’est cependant pas la seule carte dans la manche de Splatoon. Chaque jeu propose d’autres modes solo et multijoueurs importants. Il y a une histoire qui familiarise les joueurs avec divers types d’armes tout en proposant des parcours d’obstacles à traverser (et des ennemis uniques à combattre).

Splatoon 2 a encore renforcé les modes disponibles de la série avec Salmon Run, un mode horde coopératif où les joueurs travaillent ensemble pour combattre des vagues d’ennemis contrôlées par l’IA. Cela a ensuite été rejoint par le DLC Octo Expansion, un mode solo massif et stimulant chargé de missions supplémentaires et de combats de boss.

Nous nous attendons à ce que Splatoon 3 inclue le même type de fonctionnalités en ce qui concerne ses modes, et il peut également avoir quelques nouvelles astuces à montrer.

(Crédit image : Nintendo)

La bande-annonce nous a donné une idée du moment où nous pourrons ajouter Splatoon 3 à notre collection de jeux. Le jeu devrait sortir en 2022, mais aucune date plus concrète n’a encore été donnée.

Splatoon et Splatoon 2 avaient des dates de sortie mondiales de mai 2015 et juillet 2017 respectivement. Il est donc possible que nous puissions également voir une date de sortie de la fin du printemps au début de l’été pour Splatoon 3 en 2022.

Nintendo a déclaré vouloir publier plus d’informations sur Splatoon 3 avant la fin de 2021, mais le jeu n’était pas présent lors de la présentation de la société à l’E3 2021, donc quand nous pourrions en voir plus reste incertain.

Bande-annonce Splatoon 3

La bande-annonce de Splatoon 3 nous a donné un premier aperçu du jeu à venir. Il s’est ouvert avec ce qui semble être la phase de personnalisation initiale de votre Inkling jouable et de son « copain », qui semble être un salmonidé – mis en évidence en tant qu’ennemis dans le mode Salmon Run de Splatoon 2.

Fait intéressant, les options précédemment genrées (les joueurs pouvaient choisir d’être un garçon ou une fille Inkling) semblent avoir disparu. Les options familières de coiffures, de couleur des yeux et de jambières restent, mais il semble que Nintendo supprime le fait de faire choisir aux joueurs l’un des deux genres. C’est un avantage certain en termes d’inclusivité et permet aux joueurs d’accéder à des coiffures qui étaient auparavant liées au genre.

À partir de là, la bande-annonce mène à ce qui semble être un bref aperçu d’un mode solo. Notre Inkling se fraie un chemin à travers un paysage post-apocalyptique et aride, et on dirait que quelqu’un a suplexer la Tour Eiffel, car la structure en ruine est à moitié enterrée à l’envers dans la terre. Les Inkling montent ensuite dans un train avant de se retrouver dans la nouvelle ville centrale de Splatoon 3, Splatsville.

La bande-annonce se termine par un aperçu du multijoueur compétitif familier de Splatoon, qui semble en grande partie inchangé, à l’exception de certains nouveaux types d’armes et d’une nouvelle façon d’entrer dans une arène au début du match.

Nouvelles et rumeurs de Splatoon 3

Nouvel art

Après que Splatoon 3 n’ait pas fait son apparition à l’E3 2021 comme beaucoup l’espéraient, Nintendo a rompu son long silence autour du jeu pour révéler un nouvel art. Postant via le compte Twitter officiel de Nintendo of America, l’équipe Splatoon a souhaité aux joueurs un bon été avec l’image qui, bien qu’elle ne révèle pas grand-chose, est un joli rappel que le travail sur le jeu est toujours en cours. Étant donné qu’il ne s’agissait pas d’une annonce de retard, cela pourrait être considéré comme un signe que Splatoon 3 est toujours sur la bonne voie pour atteindre cette fenêtre de sortie 2022.

Que vous vous prélassiez sous le soleil ou que vous essayiez simplement de combattre la chaleur, joyeux été de la part de l’équipe #Splatoon3 ! pic.twitter.com/6LuBxM6ELV14 juillet 2021

Voir plus

Splatoon 3 embauche un concepteur de niveaux pour intégrer les étapes « existantes »

Nintendo a lié une offre d’emploi pour un concepteur de niveau Splatoon 3 via leur compte Twitter japonais. Repéré et traduit par l’utilisateur de Twitter OatmealDome, la description de poste semble avoir des responsabilités intéressantes.

[Splatoon 3]Nintendo recrute un level designer. Ils seront responsables des tâches suivantes :- Ajuster les scènes, les armes et les modes de jeu- Rénover les scènes « existantes »- Placer les objets de scène par mode de jeu- Équilibrer les données des paramètres de l’arme https://t.co/js8xQqRK4Z18 février 2021

Voir plus

Le travail du concepteur de niveau de Splatoon 3 nécessite un tarif pour la plupart typique, y compris le placement d’objets de scène et l’équilibrage des attributs pour les armes. Cependant, plus intéressante est une autre responsabilité qui appelle à rénover les scènes « existantes ».

Cela pourrait être pris de plusieurs manières. Il est possible que Splatoon 3 ramène des scènes présentées dans les deux premiers jeux, bien qu’avec divers rebondissements et changements. À bien y penser, cela aurait un certain sens. Suivant le thème du chaos de Splatoon 3, nous pourrions assister à des étapes réimaginées dans cette image, semblant potentiellement délabrées ou au moins considérablement modifiées.

Cependant, cela pourrait simplement signifier que le nouveau concepteur de niveaux examinera les nouvelles étapes développées pour Splatoon 3 et les peaufinera pour la sortie.

Si le premier est vrai, cependant, nous ne savons pas encore si ces étapes seront des variantes sur des cartes solo ou multijoueurs. Des versions remixées et plus difficiles des missions d’histoire que nous connaissons semblent attrayantes, mais Nintendo obtiendrait-il un laissez-passer pour recycler l’ancien contenu?

Il est plus probable que les étapes en question proviennent de la suite multijoueur de Splatoon. Nous pouvons penser à un certain nombre d’étapes préférées des fans qui auraient fière allure avec une métamorphose plus chaotique. La réutilisation des étapes de cette manière n’est pas non plus sans précédent. Le mode histoire de Splatoon 2 a repris certaines cartes de son multijoueur pour certaines missions, leur donnant une légère refonte visuelle dans le processus.

Splatoon 3 – ce que nous aimerions voir

(Crédit image : Nintendo)

Il y a beaucoup de choses que Splatoon 3 peut faire pour améliorer ses prédécesseurs. Alors que Splatoon 2 était un suivi solide de l’original avec de nouveaux modes amusants à offrir, il semblait itératif, presque comme s’il avait été conçu pour conserver les apparences sur la Nintendo Switch. Pas nécessairement une mauvaise chose, étant donné que Splatoon 2 est le 9e jeu Switch le plus vendu à ce jour, mais nous pensons que Splatoon 3 pourrait faire bien plus.

Matchmaking

Premièrement, il y a de véritables améliorations dont le matchmaking de Splatoon a absolument besoin. Le principal d’entre eux est de pouvoir jouer de manière plus fiable avec des amis. Si vous pouvez le croire, Splatoon et Splatoon 2 ne permettaient pas aux joueurs de faire la queue pour des matchs multijoueurs avec leurs amis dans les salons en ligne.

Splatoon 2 a introduit League Battle qui permettait aux joueurs d’entrer avec des groupes prédéfinis, mais ce qui prête à confusion, le mode n’était disponible qu’à certains moments. Dans le jeu standard et classé, il était impossible de jouer avec des amis en dehors de les rencontrer au hasard en ligne.

La seule façon pour les amis de jouer les uns avec les autres était via le jeu local, ou dans des lobbies privés les uns contre les autres. Splatoon 3 doit absolument résoudre ce problème. Lorsque tous les autres jeux de tir multijoueurs sur le marché nous permettent de faire équipe avec nos amis, Splatoon n’a aucune excuse.

Modes limités dans le temps de la hache

En parlant de l’aspect limité dans le temps de certains modes, nous aimerions que Splatoon 3 se détourne de cette pratique. C’était présent pour League Battle et Salmon Run dans Splatoon 2, ce dernier étant l’un des meilleurs modes jamais introduits par la série. Il n’était disponible que certains jours pendant quelques heures à la fois.

Nintendo devrait inciter les joueurs à accéder à des modes comme celui-ci quand ils le souhaitent – cela nous permet de jouer plus longtemps et, en fin de compte, de profiter davantage de l’expérience. Splatoon est une série incroyablement amusante – Nintendo ne devrait pas chercher des moyens de la rendre moins amusante.

Un meilleur mode solo

Splatoon 3 pourrait utiliser des offres solo plus substantielles. Ce qui est présent dans Splatoon et Splatoon 2 est sympa, mais les modes histoire du jeu de base sont très courts, avec peu de raisons de les revisiter, à part quelques objets de collection supplémentaires ici et là.

La bande-annonce de Splatoon 3 nous donne envie d’une expérience solo plus ouverte. Fait amusant: la direction de l’histoire semble s’inspirer des résultats finaux du Splatfest de Splatoon 2. Les choix d’équipe présentés là-bas étaient Order vs Chaos, Chaos gagnant haut la main.

En conséquence, le monde au-delà des villes centrales de Splatoon semble être dans une situation désespérée. La série a déjà établi qu’elle se déroule dans un monde post-humain, donc Splatoon 3 a toutes les chances d’explorer le gâchis que nous, les humains, avons laissé derrière nous.

