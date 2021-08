Date de sortie de Zamazenta, moveset divulgué et statut brillant

in

La date de sortie de Niantic pour Zamazenta dans Pokemon Go est presque arrivée et son moveet a fuité, permettant aux entraîneurs de se préparer.

L’événement Ultra Unlock 3 Part 3 est maintenant disponible et il durera jusqu’à fin août. Il est divisé en deux semaines, et le premier permet aux entraîneurs d’affronter Zacian ainsi que Mega Beedrill dans les raids.

Les deux monstres de poche ci-dessus sont des captures fantastiques, mais les fans attendent avec impatience l’arrivée de l’autre star de la couverture de Sword and Shield.

POKEMON GO : Compteurs Zacian, faiblesse et s’il peut être brillant Pokémon GO : Hoopa invoque des Pokémon découverts à l’origine dans Galar !

BridTV

3966

Pokémon GO : Hoopa invoque des Pokémon initialement découverts à Galar !

839495

839495

centre

13872

Quand Zamazenta sort-il dans Pokemon Go ?

La date de sortie de Zamazenta sous sa forme Hero of Many Battles pour Pokemon Go est le 26 août.

Il prendra la place de Zacian dans les Raids cinq étoiles et restera jusqu’à 10h00 heure locale le 1er septembre. Bien qu’il soit disponible à la conquête au cours de ladite semaine, il y aura également un événement Bonus Raid Hour le 30 août entre 18h00 et 19h00, heure locale.

Bien que la mascotte rouge de l’épée et du bouclier ne soit pas disponible avant jeudi prochain, vous pouvez toujours vous préparer à l’ajouter à votre collection de Chinpokomon.

Ensemble de mouvements Pokemon Go Zamazenta

L’ensemble de mouvements divulgué pour Zamazenta dans Pokemon Go est le suivant:

Pince de métal (Acier)

Gronder (Sombre)

Attaque rapide (Normal)

Crocs de glace (La glace)

Explosion lunaire (Fée)

Tête de fer (Acier)

Croquer (Sombre)

Combat rapproché (Combat)

Cet ensemble de mouvements est une gracieuseté de Pokemon Go Hub.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Entraîneurs, les Falinks seront supprimés des raids trois étoiles pendant la durée de cet événement en raison d’un bug le faisant apparaître déformé. Les Falinks peuvent toujours être rencontrés dans Field Research et apparaîtront plus fréquemment dans la nature. – Support Niantic (@NianticHelp) 20 août 2021

Peut-il être brillant ?

Vous ne pourrez pas attraper une version brillante de la créature.

Il ne sera pas disponible dans une variante spéciale et pétillante lors de son arrivée la semaine prochaine, ce qui est un peu décevant même si cela devrait arriver à l’avenir. Quoi qu’il en soit, vous voudrez toujours l’attraper avec l’une de vos Poke Balls afin de pouvoir continuer à empiler votre liste.

Outre Zamazenta, les raids de la deuxième semaine comprendront également Mega Pidgeot, Galarian Ponyta et Galarian Stunfisk.

Dans d’autres news, Pokemon Unite Mobile : Comment se pré-inscrire sur iOS et Android pour Pikachu