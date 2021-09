Date de sortie des cartes FIFA 22 Ones to Watch et bonus de précommande

EA a confirmé certaines des cartes FIFA 22 Ones to Watch et a également clarifié la date de sortie et le bonus de précommande.

Les fans peuvent désormais courir dans le tunnel et sur le terrain grâce à l’essai EA Play. De plus, ils peuvent également gérer leur Ultimate Team dans le jeu, sur l’application Web ou en téléchargeant le compagnon FUT sur mobile.

Bien qu’il y ait beaucoup à faire maintenant et le 27, les fans devront attendre octobre pour commencer à chasser les joueurs OTW.

FIFA 22 : 10 heures d’essai pour obtenir 20 heures d’accès anticipé à FIFA 22 Ultimate Team | bande annonce officielle

Joueurs confirmés de FIFA 22 One to Watch

Les cartes de joueur confirmées FIFA 22 OTW jusqu’à présent sont les suivantes:

Lionel Messi Cristiano Ronaldo Romelu Lukaku Achraf Hakimi Jack Grealish Georginio Wijnaldum David Alaba Ibrahima Konaté

Ce sont des joueurs qui ont été confirmés jusqu’à présent mais il y en aura bien d’autres.

Quelle est la date de sortie des cartes FIFA 22 Ones to Watch ?

La date de sortie d’EA pour les cartes FIFA 22 Ultimate Team Ones to Watch est le 1er octobre.

Il y aura deux ajouts majeurs au XI de départ disponibles en octobre, mais il y aura également quelques mini-versions. Les versions Mini comprendront chacune trois joueurs et il y aura 28 joueurs au total.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier de sortie avec l’aimable autorisation des notes de pitch d’EA pour septembre 2021 :

1er – 8 octobre – OTW Team 1 (onze de départ) 3 – 8 octobre – OTW Team 1 (mini release) 8 – 13 octobre – OTW Team 2 (onze de départ) 10 – 13 octobre – OTW Team 2 (mini release)

Quant à ce que sont les cartes, ce sont des joueurs qui ont changé de club lors du mercato estival du 21/22. Ces cartes seront continuellement mises à niveau tout au long de la saison en fonction des performances réelles du joueur.

Comment obtenir un bonus de précommande

Vous ne pouvez obtenir le bonus de précommande FIFA 22 Ones to Watch que si vous achetez l’édition Ultimate avant le 1er octobre.

Il coûte 89,99 £ et vous n’obtiendrez pas l’article si vous achetez l’une des éditions Standard pour PS4 et PS5, Xbox One et Series X. EA a également précisé que la carte OTW que vous recevrez sera aléatoire.

Consultez la FAQ d’EA pour plus d’informations.

