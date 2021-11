Date de sortie des skins Arcane de League of Legends pour Jinx, Caitlyn et Jayce

Les événements Riot x Arcane devraient commencer et ils ont annoncé la date de sortie des skins et des récompenses League of Legends impliquant Jinx, Caitlyn et Jayce.

Ce n’est pas le seul croisement qui se produit car Jinx a également rejoint Fortnite. Tout cela pour célébrer et promouvoir la nouvelle série télévisée d’animation qui devrait faire ses débuts sur Netflix.

Les fans de Valorant et de TeamFight Tactics ont également des récompenses à collecter, mais les plus grandes et les meilleures sont sans doute pour LoL.

RiotX Arcane | Bande annonce

BridTV

6318

RiotX Arcane | Bande annonce

https://i.ytimg.com/vi/rt_5-8OPiEA/hqdefault.jpg

892136

892136

centre

13872

Date de sortie des skins LoL Arcane

Les dates de sortie des skins League of Legends Riot x Arcane sont disponibles ci-dessous :

Jayce – 8 novembre Vi – 15 novembre Caitlyn – 22 novembre Jinx – 24 novembre

Toutes les dates ci-dessus sont une gracieuseté du site officiel de LoL. Quant à la façon dont vous obtenez les skins ci-dessus, Riot Games dit que vous devrez terminer la mission correspondante avant le 9 décembre.

Si vous ne terminez pas les missions avant la date limite mentionnée ci-dessus, vous ne pourrez acheter le champion et son cosmétique que pour 975 RP. Quant à Wild Rift, il y aura un événement dans le jeu qui comprendra les cosmétiques Jinx et Vi ainsi que les sorties de Caitlyn et Jayce.

Qu’est-ce que League of Legends Arcane ?

Arcane est une série télévisée de League of Legends qui arrive sur Netflix le 6 novembre.

Il se déroule dans l’univers du jeu et racontera l’histoire d’origine de Jinx et Vi. Alors qu’il sera disponible pour regarder sur Netflix pour ses frais d’abonnement, vous pourrez également le regarder sur Twitch.

Et, avec celui-ci visible sur Twitch, il y aura également des gouttes à collecter. Ceux-ci incluent des récompenses pour Valorant, Wild Rift, LoL et TeamFight Tactics.

Pour obtenir les Twitch Drops, il vous suffit de regarder la première mondiale de Riot Games à 05h00 PT, 08h00 ET et 12h00 GMT. Assurez-vous également que votre compte Twitch est lié à votre profil Riot Games.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

En deux jours, vous devez décider jusqu’où vous êtes prêt à aller au nom du progrès et du pouvoir. L’histoire de #Arcane commence le 6 novembre à 19h PT. pic.twitter.com/3oipzTaKpI – Arcane (@arcaneshow) 4 novembre 2021

Riot x Arcane Prime Gaming

Les joueurs avec un abonnement Amazon Prime Gaming peuvent obtenir encore plus de récompenses Riot x Arcane.

La seule chose disponible pour le moment est un coffre Legends of Runeterra Prismatic, mais le site Web indique que les goodies League of Legends, Valorant et TeamFight Tactics arriveront en novembre.

Consultez le site officiel de Riot x Arcane pour tous les événements et récompenses.

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie de l’accès anticipé de Forza Horizon 5 et l’astuce néo-zélandaise pour Xbox