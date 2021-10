Date de sortie, distribution et plus de détails à connaître

Paramount + devrait diffuser une autre saison de la série préférée des fans, The Challenge: All Stars, très bientôt. La saison 2 de The Challenge: All Stars sera diffusée sur le service de streaming le 11 novembre. La saison verra le retour de plusieurs Challenge OG qui tenteront de remporter leur part du grand prix de 500 000 $.

La première saison de The Challenge: All Stars a été créée en avril 2021. Mark Long, un ancien champion et ancien de Road Rules, est celui qui a initialement déclenché la conversation sur le fait d’avoir une saison de Challenge avec des concurrents que les fans n’ont pas vus depuis un moment. Il a ensuite présenté le concept à la société de production Bunim & Murray et The Challenge: All Stars est né. Long est apparu dans la saison 1 de la série en tant que concurrent mais sera producteur exécutif de la saison 2.

Étant donné que la saison 2 est prévue pour être diffusée très bientôt, vous vous demandez probablement à quoi vous devez vous attendre. Eh bien, ne vous demandez plus ! Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur The Challenge: All Stars 2.

Date de sortie

La saison 2 sera diffusée le 11 novembre. Comme la saison 1, les épisodes devraient être diffusés sur la plate-forme sur une base hebdomadaire au lieu de tomber tous en même temps.

Jeter

Certains de vos concurrents préférés de la saison 1 de All Stars seront de retour pour la deuxième sortie de l’émission. Les concurrents de retour sont Darrell Taylor, Katie Doyle, Kendal Darnell, Derrick Kosinski, Jonna Mannion, Laterrian Wallace, Nehemiah Clark et Teck Holmes. Il y aura également de nouveaux visages tels que Ayanna Mackins, Brad Fiorenza, Casey Cooper, Derek Chavez, Tyler Duckworth, Tina Barta, Janelle Casanave, Melina Collins, MJ Garrett, Ryan Kehoe, Sophia Pasquis, Leah Gillingwater et Steve Meinké.

À quoi s’attendre

D’après la bande-annonce, The Challenge ne va pas être facile pour les OG. Vous pouvez vous attendre aux mêmes types de missions que vous aimez, telles que les hauteurs bien-aimées au-dessus des quotidiens aquatiques ou les éliminations de headbanger, ainsi qu’une autre finale épuisante qui mettra les concurrents à l’épreuve comme jamais auparavant.

