Date de sortie, distribution, etc. ⋆ 10z viral

(Bienvenue à …Et plus, notre guide sans fioritures et zéro BS indiquant quand et où vous pouvez regarder les films et émissions à venir, et tout ce que vous pourriez savoir.)

Netflix expérimente de plus en plus le développement et la distribution de contenu en langue étrangère, et leur dernière sortie de film, “Grudge”, fait partie de cette croissance. Le film turc, appelé “Kin” dans sa langue maternelle, rejoindra la collection croissante de films non anglais de Netflix, qui comprend des films indépendants plus petits comme l’horreur française “The Swarm” aux côtés de grands candidats comme le lauréat d’un Oscar en langue espagnole d’Alfonso Cuarón, « Roms ».

Date de sortie de Grudge et où vous pouvez le regarder

“Grudge” sera diffusé le 8 octobre 2021, exclusivement sur le streaming Netflix.

Qu’est-ce que la rancune ?

Après avoir reçu le plus grand prix de sa profession, l’inspecteur en chef Harun (Yilmaz Erdogan) sort pour célébrer avec son équipe. Il attend avec impatience une éventuelle promotion après le prix, mais les choses se compliquent lorsqu’il tue un chauffeur de taxi qui l’attaque en rentrant chez lui. Le lendemain matin, la police commence à enquêter sur le meurtre qu’il sait avoir commis, et il est mis sur l’affaire. Harun se retrouve dans un jeu du chat et de la souris avec lui-même, bien que chaque indice qu’il dévoile sur le chauffeur de taxi le pousse plus profondément dans la conspiration.

Une chose qui n’est pas expliquée dans la bande-annonce ou dans la description de Netflix, c’est comment exactement la victime du meurtre de Harun se retrouve suspendue à une grue géante au milieu de la ville. Cependant, cela joue clairement un rôle majeur dans l’histoire, car l’affiche originale de “Kin” utilise une image de l’homme suspendu à la grue pour épeler le titre. Dans la bande-annonce, un responsable de l’application des lois mentionne que la grue se trouve juste devant leur bureau : si Harun y a lui-même mis le cadavre, pourquoi aurait-il choisi un endroit aussi flagrant ? Ou est-ce que quelqu’un d’autre a trouvé le corps et savait que Harun avait quelque chose à voir avec ça, alors ils l’ont confronté à leur manière ? Je suppose que je devrai attendre jusqu’au 8 octobre pour découvrir qui se cache derrière ces images troublantes.

Le synopsis officiel de “Grudge” se lit comme suit :

Avant une promotion, un chef de police est mêlé à un incident mortel et découvre un complot alimenté par la rancune qui menace ses associés.

Cast de rancune

“Grudge” met en vedette Ergodan dans le rôle du policier assassin. Il est rejoint par Cem Yigit Uzümoglu en tant que jeune officier qui le soupçonne du crime. Duygu Sarisin joue le rôle d’une femme mystérieuse qui semble en savoir plus qu’elle ne le laisse entendre. “Grudge” met également en vedette Ahmet Mümtaz Taylan, Ruzgar Aksoy et Metehan Parilti.

Directeur de rancune, équipe et plus

“Grudge” a été réalisé par Turkan Derya, mieux connu pour son travail en tant que réalisateur d’une tonne d’émissions de télévision turques. Le prolifique producteur turc Necati Akpinar, qui a travaillé sur des dizaines d’émissions de télévision et de films turcs, a produit le film.

Remorque de rancune

Lisez ceci ensuite : 5 Netflix montre que nous jurons que nous ne nous sommes pas maquillés… ou l’avons-nous fait ?

La publication Grudge / Kin: Release Date, Cast, and More est apparue en premier sur /Film.

Lien source