Date de sortie, distribution, etc. ⋆ .

Le troisième film “Creed”, qui fait suite aux films “Rocky” des années 70 et 80, a été confirmé pour sortir en salles dans un proche avenir. Les deux premiers films ont agi comme un passage de flambeau des films “Rocky” d’autrefois et se sont concentrés sur la prochaine génération de boxeurs dans l’univers “Rocky”.

Lisez la suite pour apprendre tout ce que nous savons jusqu’à présent sur “Creed III”, y compris quand il sortira et qui nous verrons dans le ring de boxe.

Date de sortie de Creed III et où le regarder

“Creed III” est actuellement prévu pour la première dans les salles le 23 novembre 2022 (AKA le week-end de Thanksgiving). C’est encore loin, mais nous pouvons espérer que la date éloignée signifie qu’elle ne sera pas repoussée pour des raisons de pandémie.

Qu’est-ce que Creed III ?

“Creed III” est le troisième film qui suit le voyage d’Adonis Creed, le fils d’Apollo Creed, avec qui Rocky s’est affronté dans “Rocky” de 1976. Adonis a suivi son père et devient boxeur, et les deux premiers films sont son parcours sur le ring, entre autres.

Dans “Creed II” de 2018, Adonis a affronté Viktor Drago, le fils d’Ivan Drago, l’homme qui a tué Apollo Creed sur le ring. Le troisième film fera suite aux événements de la suite, avec le retour d’une grande partie – mais pas de la totalité – des acteurs principaux.

Casting de Credo III

Michael B. Jordan est de retour dans Adonis Creed avec Tessa Thompson, qui incarne la femme d’Adonis, Bianca. Phylicia Rashad est également de retour dans le rôle de la mère adoptive d’Adonis.

Un personnage qui ne revient pas est Rocky lui-même. Sylvester Stallone a repris le rôle pour les deux premiers films “Creed”, mais a officiellement déclaré qu’il ne reviendrait pas pour le troisième film.

“C’est probablement mon dernier rodéo parce que ce que je pensais est arrivé, c’est arrivé, je ne m’y attendais pas”, a déclaré Stallone en 2018. “Je pensais que Rocky était terminé en 2006, et j’en étais très heureux. Puis tout d’un coup ce jeune homme s’est présenté, et toute l’histoire a changé. C’est parti pour une nouvelle génération, de nouveaux problèmes, de nouvelles aventures. Et je ne pourrais pas être plus heureux parce qu’à mesure que je prends du recul, comme mon histoire a été racontée, il y a un tout nouveau monde qui va s’ouvrir pour le public, pour cette génération. Merci beaucoup, Stéphane. Et certainement vous, Michael, pour avoir rendu cela possible. Maintenant, vous devez porter le manteau.

Jonathan Majors (“Lovecraft Country”, “Loki”) est également à bord de “Creed III” et jouera le principal adversaire de boxe d’Adonis.

Creed III Réalisateur, scénariste et plus

“Creed III” sera le premier réalisateur de l’acteur Michael B. Jordan. Voici ce que Jordan avait à dire sur son travail sur le projet :

La réalisation a toujours été une aspiration, mais le moment devait être le bon. “Creed III” est ce moment – un moment de ma vie où je suis devenu plus sûr de qui je suis, en tenant mon rôle dans ma propre histoire, en mûrissant personnellement, en grandissant professionnellement et en apprenant des grands comme Ryan Coogler, plus récemment Denzel Washington, et d’autres réalisateurs de premier plan que je respecte.

Cette franchise et en particulier les thèmes de “Creed III” me sont profondément personnels. J’ai hâte de partager le prochain chapitre de l’histoire d’Adonis Creed avec l’impressionnante responsabilité d’être son réalisateur et son homonyme.

Le film a été écrit par Zach Baylin et Keenan Coogler, le frère du réalisateur de “Creed” et “Black Panther” Ryan Coogler.

