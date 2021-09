Date de sortie du 1er octobre de FIFA 22 et bonus de précommande de l’édition Standard

in

L’heure de sortie de l’édition standard de FIFA 22 le 1er octobre est proche et les fans peuvent toujours obtenir ses bonus de précommande.

Les amateurs de football et les puristes peuvent actuellement profiter d’un essai de 10 heures sur EA Play ou acheter le pack Ultimate. Le forfait Ultimate coûte 89,99 £ et permet à de nombreuses personnes de profiter de l’expérience complète en ce moment sans aucune restriction de temps.

Cependant, si vous avez décidé d’emprunter la voie la moins chère pour des raisons évidentes, la bonne nouvelle est que votre patience sera bientôt récompensée.

A quelle heure sort FIFA 22 ?

La date et l’heure de sortie de l’édition standard de FIFA 22 sont le 30 septembre à 21h00 PT, ainsi qu’à 00h00 HE et 00h00 BST le 1er octobre.

Toutes les heures ci-dessus correspondent au moment où vous pourrez jouer au jeu si vous avez acheté le pack Standard 59,99 £/69,99 £ sur PlayStation ou Xbox.

Si vous jouez sur PC, vous pouvez profiter du jeu entièrement gratuitement si vous êtes abonné à EA Play Pro. Un abonnement coûte 19,99 £ par mois ou 89,99 £ par an, et c’est le meilleur moyen d’obtenir FIFA 22 sur PC car il s’agit de la version de dernière génération, ce qui signifie qu’il n’y a pas de jeu en hypermotion.

Bonus de précommande de l’édition standard

Vous avez encore jusqu’à l’heure de sortie susmentionnée pour obtenir les bonus de précommande de l’édition FIFA 22 Standard.

Ce package ne vous donne que le jeu sur PS4 ou Xbox One, PS5 ou Xbox Series X. Vous n’obtenez pas la dernière et la version actuelle du jeu, ce qui signifie que vous devrez l’acheter à nouveau si vous passez ultérieurement à un Console PS5 ou Xbox Series X.

Le package standard d’EA comprend les bonus ci-dessous :

TOTW 1 joueur Kylian Mbappé Objet de prêt Ambassadeur FUT Choix du joueur Mode carrière Talent local

