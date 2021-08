Date de sortie du biopic de Kurt Warner révélée

Une date de sortie pour American Underdog a été fixée. Lionsgate a annoncé jeudi à CinemaCon que le biopic de Kurt Warner sortira le jour de Noël. American Underdog met en vedette Zachary Levi dans le rôle de Warner, le légendaire quart-arrière de la NFL qui est passé de commis d’épicerie à champion du Super Bowl et à deux reprises MVP de la NFL. Le film met également en vedette Anna Paquin dans le rôle de Brenda, la femme de Warner, et Dennis Quaid dans le rôle du légendaire entraîneur Dick Vermeil.

« Ce film s’aligne parfaitement avec les émotions de la période des fêtes : le pouvoir de la foi. Une volonté de faire ressortir le meilleur de chacun de nous. La force de la famille. Et bien sûr, la hauteur de la saison de championnat de la NFL », a déclaré Joe Drake, président du Motion Picture Group de Lionsgate, selon The Hollywood Reporter. “Quand vous prenez tout cela ensemble, la date de sortie parfaite pour ce film est le jour de Noël, et c’est là que nous avons décidé de le dater.”

American Underdog a été repoussé à quelques reprises en raison de la pandémie de COVID-19. Il avait une date de sortie le 18 décembre 2020 après l’annonce du film en février de la même année. Il a ensuite été reprogrammé pour une date de sortie le 10 décembre 2021 avant d’être à nouveau repoussé au 25 décembre.

Lorsque le film a été annoncé, Warner a déclaré: “Je suis extrêmement heureux de travailler avec Lionsgate et les frères Erwin pour donner vie à cette histoire sur grand écran, dans l’espoir d’encourager tous ceux qui la voient à ne jamais cesser de croire en eux-mêmes et ce que Dieu peut faire avec eux!” Levi a parlé de jouer à Warner en juillet et a révélé la seule chose qui s’est démarquée avec l’ancien quart-arrière des Rams de St. Louis.

“Ce qui m’a le plus surpris en jouant Kurt, c’est quand j’en apprenais plus sur son histoire, j’ai réalisé que son histoire concernait moins le football et plus la famille, l’amour, la foi et la persévérance”, a déclaré Levi à PEOPLE. “C’est le cœur de ce film. C’est un peu comme : venez pour le football et restez pour la famille. J’adore ça.”

Warner a initialement signé avec les Packers de Green Bay en tant qu’agent libre non repêché en 1994. Il a été coupé par l’équipe avant le début de la saison régulière et a passé du temps dans la NFL Europe et l’Arena Football League avant de revenir à la NFL en 1998 avec les béliers. Il est devenu le quart partant en 1999 après Trent Green avec une blessure, et sa carrière a décollé. En plus de remporter un Super Bowl, Warner a joué dans deux autres Super Bowls et a été nommé quatre fois au Pro Bowl.