Date de sortie du documentaire d’Arsenal, comment regarder et ce qui sera présenté avec Mikel Arteta, Pierre-Emerick Aubameyang et Emile Smith Rowe susceptibles de jouer des rôles centraux

Arsenal est considéré comme l’un des clubs de football dont on parle le plus et son histoire sera désormais vue dans le monde entier.

Les Gunners font l’objet d’une nouvelle série All or Nothing qui sera diffusée sur Amazon Prime, sur les traces de Manchester City et Tottenham qui ont eu des séries similaires en 2018 et 2020 respectivement.

Mikel Arteta sera probablement une figure clé de la nouvelle série Tout ou rien

Mikel Arteta a fait face à un travail difficile à la tête de l’équipe première et a dû faire face à de sérieuses questions.

Il a dû répondre aux attentes des fans, du club et de leurs propriétaires tout en supervisant une transition de l’équipe de joueurs tels que David Luiz et Mesut Ozil à leur génération actuelle de jeunes talentueux comme Bukayo Saka et Emile Smith Rowe.

Le dernier chapitre de son leadership sera documenté dans cette série éphémère à venir l’année prochaine.

Tout ou rien : Arsenal : date de sortie

La sortie de Tout ou rien : Arsenal est prévue pour 2022.

Des versions de la série All or Nothing, dont Manchester City et Tottenham, sont toutes deux sorties fin août.

Bien que la date de sortie spécifique n’ait pas encore été révélée, il est probable que ce sera en août 2022 lorsque la version Arsenal sera dévoilée.

Saka et Smith Rowe ont été deux des rares lumières brillantes pour Arsenal Tout ou Rien : Arsenal : Comment regarder

La série devrait sortir sur Amazon Prime Video.

Amazon propose un essai gratuit de 30 jours à la plateforme sur laquelle les téléspectateurs pourront regarder le nouveau Tout ou Rien : Arsenal, ainsi que des versions du même nom impliquant City, Spurs et Juventus.

Après la période d’essai de 30 jours, un abonnement coûte 7,99 £ par mois.

Aubameyang étant déchu de son poste de capitaine d’Arsenal pourrait être un gros sujet de discussion Tout ou rien: Arsenal: que couvrira-t-il

Alors que les détails de la nouvelle série Tout ou Rien n’ont pas encore été révélés, il est prévu qu’elle tourne autour de la saison 2021/22 à l’Emirates Stadium.

Cela pourrait inclure les conséquences de la saga de la Super League européenne, les supporters d’Arsenal étant rendus furieux par l’implication de leur club dans l’échappée à 12 équipes.

Bukayo Saka de retour de la Coupe du monde à la suite des abus raciaux subis devrait également être couvert, tout comme leurs trois premières défaites en Premier League, dont le martelage 5-0 aux mains de Manchester City.

Des matches plus heureux seront probablement couverts, comme la victoire 3-1 sur Tottenham dans le derby du nord de Londres, mais avec une défaite 4-0 contre Liverpool juste au coin de la rue, il y aura forcément une énorme réaction en coulisse.

Le règne d’Arteta sera certainement sous les projecteurs, tout comme sa relation avec Pierre-Emerick Aubameyang après avoir été déchu de son poste de capitaine.

Il y aura forcément plus de hauts et de bas couverts dans la série au cours des mois restants de la saison, faisant du dernier opus de Tout ou rien quelque chose à ne pas manquer.