Date de sortie du Fujifilm X-H2, actualités, rumeurs et ce que nous voulons voir

in

Le Fujifilm X-H2 fait l’objet de rumeurs depuis si longtemps qu’il a presque atteint le statut de mythe, mais une image se forme maintenant de l’appareil photo phare – et c’est potentiellement excitant pour les fans de Fuji et les tireurs hybrides.

Le X-H1 actuel devrait certainement lui succéder. Cet appareil photo est arrivé en février 2018, offrant un mélange convaincant de puissance sans miroir et de manipulation de style reflex numérique, sans parler de fonctionnalités telles que la stabilisation d’image dans le corps (IBIS).

Mais il a depuis été laissé pour compte par des modèles plus petits comme le Fujifilm X-T4 et le Fujifilm X-S10, ce qui a conduit à penser que Fujifilm aurait peut-être abandonné sa gamme XH. Une succession de rumeurs, cependant, semblent avoir mis cette idée au lit, le X-H2 étant désormais considéré comme l’appareil photo qui inaugure le capteur et le processeur de nouvelle génération de Fuji.

Alors, quelles fonctionnalités attendons-nous de voir et quand le X-H2 pourrait-il arriver ? Nous avons rassemblé toutes les dernières rumeurs et les avons combinées avec notre analyse de la position du X-H2 dans le monde de plus en plus compétitif des meilleurs appareils photo sans miroir.

Les dernières rumeurs suggèrent que le Fujifilm X-H2 sortira dans le courant de 2022. Cette spéculation provient des assez fiables Fuji Rumors, qui disent que les informations proviennent de “plusieurs sources fiables”.

D’une part, il est bon d’entendre que le Fujifilm X-H2 est presque certainement en route – bien que Fujifilm dise constamment que la série XH a un avenir, certains doutes s’étaient glissés en raison de la puissance hybride considérable du Fujifilm X-T4. Mais cela semble également loin, étant donné qu’il y aurait alors un écart de quatre ans depuis l’arrivée du X-H1.

(Crédit image : Fujifilm)

Pourtant, selon Fuji Rumors, une « source japonaise de confiance » a également affirmé que le nouvel appareil photo sans miroir « vaudrait la peine d’attendre ». Et comme nous le verrons ci-dessous, il y a de bonnes raisons de croire que ce sera le cas.

En termes de prix, les dernières spéculations de Fuji Rumors suggèrent qu’il “coûtera moins de 2 500 $”. Cela suggère qu’il sera plus cher que le Fujifilm X-H1, qui est arrivé pour 1 899 $ / 1 699 £ / 2 700 $ AU (corps uniquement) en 2018.

Mais un prix inférieur à 2 500 $ (ce qui revient probablement à environ 2 400 £ / 4 500 AU $ en termes réels) placerait également le X-H2 en dessous de ses rivaux plein format dotés de pouvoirs similaires, tels que la vidéo 8K. Le Canon EOS R5 plein format, par exemple, coûte 3 899 $ / 4 199 £ / 6 899 AU $.

Un prix plus élevé que le Fujifilm X-T4 (1 699 $ / 1 549 £ / 2 999 $ AU) est également logique, bien qu’il semble probable que le X-H2 soit plus proche de ce chiffre supposé inférieur à 2 500 $.

Rumeurs et fuites du Fujifilm X-H2

Selon des rumeurs récentes, le Fujifilm X-H2 s’annonce comme un appareil photo historique qui fait de la série X une nouvelle génération de capteurs et de processeurs.

Le 26 août, Fuji Rumors a prédit avec confiance que le X-H2 aura un capteur X-Trans plutôt qu’un design Bayer. Les capteurs X-Trans de Fuji ont une « matrice de filtres de couleur » différente de la conception Bayer plus courante, qui produit des caractéristiques apparemment uniques.

De nombreux fans de Fujifilm affirment que les capteurs X-Trans produisent une netteté améliorée et de meilleures performances ISO élevées, mais il est également vrai que le dématriçage X-Trans (le processus par lequel une image couleur est construite à partir de la sortie du capteur) est plus gourmand en processeur et peut frapper vie de la batterie.

Pourtant, le plus important est peut-être le fait que le Fujifilm X-H2 pourrait être le premier appareil photo à présenter un nouveau capteur APS-C empilé. Le dernier capteur BSI X-Trans CMOS 4 de 26,1 mégapixels de la société, que nous avons vu pour la première fois sur le Fujifilm X-T3 en 2018, a probablement atteint ses limites. Il est temps de faire un nouveau bond en avant si Fujifilm doit rivaliser avec les appareils photo plein format de Sony, Canon et Niko – et les dernières spéculations suggèrent que ce sera le cas.

Comme nous l’avons vu sur des appareils photo comme le Sony A1, une conception «empilée» (qui permet au capteur d’avoir plusieurs couches de circuits derrière les photodiodes) peut apporter de grands avantages potentiels dans des domaines tels que la prise de vue en rafale, la mise au point automatique et la vidéo.

(Crédit image : Avenir)

De plus, dans une interview d’Imaging Resource en 2020, Shin Udono (directeur principal des ventes et du marketing de Fujifim), a déclaré que “nous avons probablement besoin d’une sorte de percée” afin de séparer la ligne XT de la série XH. Il était également d’accord avec une déclaration selon laquelle la série XH est l’endroit où “la nouvelle technologie entre dans la gamme de produits”.

Bien que cela puisse également faire référence à d’autres fonctionnalités, comme l’introduction par le X-H1 de la stabilisation d’image dans le corps (IBIS) dans les appareils photo Fujifilm pour la première fois, il y a de fortes chances qu’il fasse référence à un nouveau capteur. Une autre raison de croire que c’est la fuite apparente, détectée par EOSHD, d’un nouveau capteur Sony APS-C empilé qui a une résolution de 43MP et peut filmer des vidéos 8K avec une profondeur de couleur de 12 bits.

Nous sommes fermement dans le domaine des rumeurs ici – et même si cette fuite de capteur Sony est vraie, il est loin d’être certain que Fujifilm pourrait l’utiliser dans le X-H2 ou d’autres appareils photo de la série X. Comme FujiAddict l’a noté au moment de la fuite, Sony pourrait utiliser cette puce exclusivement dans ses propres appareils photo APS-C Alpha, qui doivent également être mis à niveau.

Pourtant, les rumeurs selon lesquelles le X-H2 introduirait un nouveau capteur, quel qu’il soit, semblent très probables. Fujifilm a admis dans son podcast Fujicast que le capteur 26MP actuel, vu dans le récent Fujifilm X-E4, atteint probablement la fin de sa vie, nous pouvons donc nous attendre à voir une nouvelle puce dans le X-H2. Mais quelles autres fonctionnalités aimerions-nous voir apporter la caméra ?

Fujifilm X-H2 : ce qu’on veut voir

1. Un EVF haute résolution

L’un des points forts du Fujifilm X-H1 lors de son lancement était son “viseur brillant”, comme notre examen l’appelait son viseur électronique OLED de 3,69 millions de points. Cela dit, en tant que produit phare attendu de Fuji, nous nous attendons à ce que le X-H2 fasse à nouveau monter l’EVF d’un niveau.

(Crédit image : Avenir)

Les viseurs sont maintenant passés à d’incroyables moniteurs de 9,44 millions de points avec un grossissement de 0,90x, comme celui du Sony A1. Mais peut-être de manière plus réaliste, nous aimerions voir le Fujifilm X-H2 obtenir un viseur comme celui vu sur le Sony A7R IV, qui est une affaire de 5,76 millions de points avec un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde, ce qui est pratique pour obtenir un aperçu fluide. de scènes rapides.

2. Une nouvelle batterie

Une caractéristique qui est presque garantie sur le Fujifilm X-H2 est la prise en charge de la nouvelle batterie que Fuji a introduite sur le Fujifilm X-T4.

Le Fujifilm NP-W235 est une batterie de plus grande capacité que l’ancien NP-W126S et sur le X-T4, nous avons trouvé qu’il s’agissait d’une avancée significative, offrant environ 600 prises de vue par charge.

(Crédit image : Avenir)

Les performances de la batterie sont particulièrement importantes sur les appareils photo hybrides qui enregistrent un mélange de vidéos et d’images fixes, ce que nous attendons du X-H2 – et il sera également probablement doté d’une prise en main de la batterie, soit sous la forme d’une compatibilité avec le VPB‑XH1 ou une nouvelle poignée pouvant contenir deux batteries supplémentaires.

3. Compétences vidéo 8K puissantes

Le Fujifilm X-T4 est déjà une caméra vidéo assez puissante qui peut filmer des vidéos 4K/60p – nous nous attendons donc à ce que le X-H2 aille encore plus loin.

Que cela signifie que la vidéo 8K, une rumeur qui vient de ce capteur Sony 43MP potentiellement divulgué, reste à voir – mais nous aimerions certainement voir au moins un mode vidéo 6K.

Cela aiderait à offrir une marge de manœuvre supplémentaire pratique, par exemple en vous donnant la possibilité de stabiliser une vidéo tremblante en post-production ou de créer des séquences 4K suréchantillonnées qui améliorent les détails et la netteté.

Mais les dernières rumeurs d’avril suggèrent qu’un saut vers la vidéo 8K semble maintenant le plus probable, ce qui donnerait aux vidéastes la possibilité de couper une seule séquence en quelques angles 4K différents.

(Crédit image : Avenir)

Peut-être encore plus important et utile qu’une augmentation de la résolution serait une suppression des limites d’enregistrement vidéo.

Le Fujifilm X-H1 ne pouvait enregistrer en continu que pendant 30 minutes à la fois, nous aimerions donc voir le X-H2 repensé pour mieux gérer la chaleur et permettre à l’appareil photo d’égaler les impressionnantes puissances d’enregistrement étendues des appareils photo comme le Sony A7S III .

Cela pourrait être particulièrement difficile à réaliser avec le supposé capteur X-Trans, qui a tendance à être plus gourmand en processeur qu’une conception Bayer, nous serons donc intéressés de voir si et comment Fujifilm parvient à y parvenir.

4. De meilleurs ports

Quelques légers reproches que nous avons eus avec le Fujifilm X-H1 étaient son port micro HDMI, qui a tendance à être moins fiable que les HDMI pleine grandeur vus sur des appareils photo comme le Panasonic GH5, et le fait que sa prise casque n’était disponible que sur sa batterie grip.

(Crédit image : Avenir)

Nous aimerions voir ces deux choses corrigées sur le X-H2, ainsi que la prise en charge du chargement USB-C en déplacement et peut-être même un emplacement pour carte CFexpress, comme les rumeurs précédentes l’ont laissé entendre.

5. Autofocus de nouvelle génération

L’autofocus de Fujifilm s’est beaucoup amélioré par rapport aux appareils photo récents comme le Fujifilm X-T4, qui a doublé le taux de réussite de suivi de son prédécesseur et affiné ses performances AF visage/œil. Mais il est toujours à la traîne par rapport aux meilleures performances AF que nous ayons vues de concurrents comme le Sony A6400 et le Canon EOS R6.

(Crédit image : Avenir)

Sony a, en particulier, vraiment réussi à obtenir des performances de mise au point automatique dans les appareils photo de milieu de gamme, avec un suivi incroyablement «collant» et un AF Animal Eye avancé, une véritable aubaine pour les vivaneaux de la faune également.

Nous aimerions voir le Fujifilm X-H2 introduire des performances AF de nouvelle génération qui l’aident au moins à rivaliser avec des rivaux de prix similaire, car ce serait une véritable aubaine pour tout, du portrait à la vidéo.