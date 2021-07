Date de sortie du Motorola Edge 2, prix, actualités, fuites et tout ce que nous savons jusqu’à présent

On attendait le Motorola Edge 2 depuis un certain temps déjà – ou le Edge 20, comme la majorité des fuites l’appellent maintenant – comme le suivi de la série Motorola Edge de 2020. Il pourrait y avoir jusqu’à quatre nouveaux téléphones dans le cadre de cette deuxième génération d’appareils Edge, et les rumeurs et les prédictions ont commencé à affluer.

Nommé d’après les bords de l’écran considérablement incurvés, les téléphones Motorola Edge 2020 ont montré que Motorola sait toujours comment fabriquer des appareils de milieu de gamme et haut de gamme, bien que la plupart des produits de l’entreprise soient des appareils économiques.

Nous avons donné de bons scores aux deux téléphones Motorola Edge, mais il y a encore des choses que le téléphone Edge 2 (ou les téléphones – comme nous l’avons dit, il pourrait y avoir quatre appareils) pourrait faire mieux. Nous les avons répertoriés ci-dessous, afin que vous puissiez voir si vous êtes d’accord.

Nous avons également commencé à entendre de solides fuites sur l’Edge 2 – eh bien, les fuites font référence à la série Edge 20, alors c’est peut-être ainsi qu’elle s’appellera. Apparemment, il existe quatre appareils avec un “standard”, Lite, Pro et une version modifiée de l’appareil vanille conçu pour le marché américain.

Pour être clair, ce n’est pas le Motorola Edge S, qui a été répandu au début de l’année. Cela a fini par être le téléphone que nous connaissons sous le nom de Moto G100 – en Chine, il a été lancé sous le nom de Edge S, pour une raison quelconque. Bien que cet appareil puisse être considéré comme un Edge Lite, ce n’est pas tout à fait le Edge 2 que nous attendons avec impatience.

Qu’est-ce que c’est? La prochaine génération de téléphone Moto EdgeQuand sera-t-il sorti? Peut-être fin juillet 2021Combien ça coûtera? Plusieurs appareils à différents prix

Prix ​​et disponibilité du Motorola Edge 2

Si la gamme Motorola Edge 2 a les mêmes modèles standard et Plus ou Pro des appareils d’origine, il y aura probablement un appareil milieu de gamme et un appareil premium. Nous avons également entendu dire qu’il existe un appareil Lite, qui serait moins cher.

Vous pouvez voir le prix actuel des Motorola Edge et Edge Plus ci-dessous, pour voir ce que nous voulons dire :

En termes de disponibilité, nous verrons probablement les deux appareils lancés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, mais peut-être pas en même temps – pour la première génération Edge, Motorola a échelonné la sortie, le Royaume-Uni obtenant le Edge standard en premier et les États-Unis obtenant le De plus, avant que tous les appareils ne soient lancés dans toutes les régions.

Il est possible que nous voyions le même motif se répéter pour la ligne Edge 2, bien que ce ne soit pas garanti.

Une fuite suggère que la date de lancement du Motorola Edge 2 sera fin juillet 2021, ce qui correspondrait à peu près au lancement de l’Edge original un peu plus d’un an auparavant.

Fuites et rumeurs

Nous pensions avoir entendu pas mal de fuites sur le Motorola Edge 2 (ou Edge 20) – jusqu’à ce que nous découvrions qu’il s’agissait en fait du Edge S ou du Moto G100. En ce qui concerne les fuites réelles du Motorola Edge 20, nous avons récemment vu des rendus non officiels du prochain téléphone provenant d’une source fiable.

Les rendus présentent un design mince et simple, avec une caméra arrière à triple objectif à l’arrière et une caméra selfie perforée, la seule interruption de l’affichage à l’avant. Il semblerait que l’écran incurvé ne sera pas transféré à la deuxième génération du téléphone, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Il y a eu une fuite principale des spécifications du Motorola Edge 2 qui détaillait les quatre nouveaux téléphones attendus : le combiné de premier plan devrait être alimenté par le processeur Snapdragon 870 et sera doté d’un écran de 6,67 pouces, si les rumeurs sont correctes.

Jusqu’à 12 Go de RAM seront apparemment disponibles sur ce téléphone, tandis qu’il y aura une caméra arrière à triple objectif avec un capteur principal 108MP et un zoom optique 5x. Ce n’est pas tout à fait à la hauteur des meilleurs téléphones de 2021, mais c’est certainement dans la gamme intermédiaire à phare, et plus haut de gamme que les téléphones Motorola ne l’obtiennent habituellement.

Détails sur les différents modèles qui composeront la famille Motorola Edge de deuxième génération. (On me dit que PStar peut être un autre nom de code pour l’appareil également appelé Sierra.) Veuillez envisager un don si vous aimez le travail que je fais ici : https://t.co/2gXJ1Xfnkb / $ evleaks pic.twitter .com/kov71cV3t325 juin 2021

Il semble en fait que tous les téléphones Edge 2 obtiendront des appareils photo principaux de 108 MP, ce qui est surprenant à entendre, et ils sonnent tous comme de gros téléphones aussi.

Ce que nous voulons voir

Voici ce que nous voulons voir dans le Motorola Edge 2, y compris les changements par rapport aux originaux et les idées inspirées par d’autres téléphones Motorola ou concurrents.

Achetons le téléphone – et juste le téléphone

Pourquoi Motorola ne nous a-t-il pas laissé acheter l’Edge tout seul ? Eh bien, nous faisons référence au Moto G100 – ce smartphone économique était automatiquement fourni avec une station d’accueil et un câble pour son service Ready For, et vous ne pouviez pas l’acheter sans eux.

Ready For est un service multitâche qui vous permet de brancher votre téléphone sur un écran d’ordinateur ou un téléviseur pour des fonctions supplémentaires, et c’est utile pour certains, mais les extras fournis avec le G100 ont fait grimper son prix un peu trop au nord.

Si les téléphones Motorola Edge 2 prennent en charge Ready For (ce qu’ils feront probablement, puisque Edge Plus le fait), nous aimerions que les périphériques requis soient disponibles en tant qu’options supplémentaires pour le téléphone, et non en tant qu’ajouts obligatoires.

Amélioration des performances de la caméra

Les téléphones Motorola n’ont jamais été incroyables pour la photographie, et l’Edge et l’Edge Plus ne font pas exception, mais récemment, les smartphones de l’entreprise se sont améliorés dans le département des appareils photo.

Si Motorola améliorait son logiciel de photographie pour l’Edge 2 et augmentait peut-être également la résolution des téléobjectifs, il y aurait une nette amélioration de l’expérience globale du smartphone.

Des fonctions encore plus incurvées

Le Motorola Edge avait un écran incurvé, mais ce n’est pas la seule chose qu’il a fait pour être à la hauteur de ce nom ‘Edge’ – il y avait de nombreuses fonctions utiles avec le téléphone qui tiraient le meilleur parti de cet écran effilé.

Vous pouvez faire glisser vers le bas sur le bord incurvé de l’écran pour afficher une liste de vos notifications, ce qui facilite la navigation sur le téléphone grand et mince; lorsque vous jouez à un jeu, vous pouvez également appuyer sur certaines parties de la courbe qui agissent comme un déclencheur que vous pouvez cartographier.

C’était super à utiliser, mais la liste globale des fonctions de courbe supplémentaires était limitée. Espérons que Motorola a eu le temps de penser à de nouveaux, afin que l’Edge 2 puisse avoir encore plus de façons d’utiliser sa conception.

Un meilleur scanner d’empreintes digitales

Les scanners d’empreintes digitales à l’écran faciles à utiliser sont quelque chose avec lequel un nombre surprenant de fabricants de smartphones ont du mal, et le Motorola Edge était un exemple de capteur capricieux et difficile à utiliser.

Nous aimerions que la série Motorola Edge 2 soit livrée avec de meilleurs scanners d’empreintes digitales – peut-être ceux qui sont plus grands, donc plus faciles à utiliser idéalement, ou peut-être ceux qui utilisent une technologie différente qui est plus précise à numériser.

Modèle Plus plus abordable

Nous aimerions voir le Motorola Edge Plus 2, ou Edge 2 Plus (quel que soit son nom), à un prix compétitif.

Alors que l’Edge Plus présentait de nombreux avantages par rapport à son frère non-Plus, il avait également un prix de lancement beaucoup plus élevé, ce qui le rendait difficile à recommander aux gens étant donné que l’Edge standard était bien meilleur.

Peut-être que si le successeur du Edge Plus avait un prix plus compétitif, peut-être en ligne avec le Samsung Galaxy S21 ou le Xiaomi Mi 11, ce serait un grand rival pour ces téléphones phares.

