Date de sortie du nouveau film de Charlie Hunnam avec Mel Gibson

Charlie Hunnam a un nouveau film avec Mel Gibson, et le film a une nouvelle date de sortie. Selon Deadline, le film s’intitule Last Looks et sortira en VOD et en salles le même jour en février. Une date précise n’a pas encore été annoncée. En plus de Hunnam et Gibson, le film mettra également en vedette Morena Baccarin (Deadpool), Rupert Friend (Homeland), Dominic Monaghan (trilogie Le Seigneur des Anneaux), Lucy Fry (Bright) et Cliff « Method Man » Smith (Power Livre II : Fantôme).

Last Looks est basé sur la série de romans policiers de LA de l’auteur Howard Michael Gould, Waldo, qui lui a donné son nom avant d’être modifié. Dans le film, Hunnam incarne Charlie Waldo, un ancien détective vedette du LAPD qui a démissionné et a déménagé dans les bois pour vivre une vie de solitude. Il est attiré hors de sa retraite pour aider dans le cas de l’épouse assassinée de l’acteur excentrique Alistair Pinch (Gibson), qui est le principal suspect. Waldo se retrouve à naviguer parmi des dirigeants d’Hollywood, des seigneurs du crime et d’autres personnages inattendus dans sa quête pour déterminer si Pinch a vraiment tué sa femme ou s’il a été piégé. Last Looks est réalisé par Tim Kirkby (Brockmire), à ​​partir d’un scénario écrit par Gould lui-même.

film :

Derniers.Regards.2021

Un ex-flic en disgrâce cherche du réconfort en déménageant dans les bois, mais sa vie tranquille prend fin lorsqu’un détective privé le recrute.

Charlie Hunnam (Charlie Waldo); Mel Gibson (Alastair Pinch); Morena Baccarin (Lorena Nascimento); Lucy Fry (Jayne White) pic.twitter.com/Ob6LvpWXqf – Jojo Jamantoc (@jojojamantocjr) 28 décembre 2021

En plus du nouveau film, Gibson devrait également apparaître dans la prochaine série télévisée John Wick. Selon Deadline, Gibson jouera le rôle d’un personnage nommé Cormac dans The Continental, qui devrait être diffusé sur Starz en tant que série télévisée spéciale de trois nuits. Pour le moment, aucun autre membre de la distribution n’a été annoncé, mais nous savons que Keanu Reeves, qui joue le rôle de Wick dans la série de films, n’apparaîtra pas, car l’histoire est une préquelle des films.

Le Continental se déroule au milieu des années 1970 et se concentrera sur un jeune Winston Scott, qui est joué par le légendaire acteur Ian McShane dans les films de John Wick. Il racontera les origines de Scott and the Continental, un hôtel exclusivement réservé à la cabale souterraine des tueurs à gages et des syndicats du crime. Selon une description de la série de Deadline, la série suivra Scott alors qu’il complote pour prendre le contrôle de l’hôtel, tout en évitant de justesse les balles de certains hommes armés vicieux payés. McShane n’apparaîtra probablement pas dans la série, mais il pourrait éventuellement devenir narrateur.