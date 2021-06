Date de sortie du nouvel album Pop Smoke sans titre

Pop Smoke’s L’équipe de direction a laissé entendre que le deuxième album posthume du rappeur arriverait bientôt, et maintenant la date de sortie du projet a été annoncée. La suite de Shoot for the Stars, Aim for the Moon devrait arriver le 16 juillet.

Selon la rumeur, le projet suivra le LP posthume de domination mondiale du MC décédé tragiquement. Shoot For The Stars Aim For The Moon est à la hauteur de son titre. La version la plus vendue était officiellement l’album le plus ancien à figurer au sommet du palmarès Hip Hop/R&B de Billboard depuis 1990.

Les nombreux singles de l’album ont contribué à propulser le succès du LP, notamment “Hello”, “Got It On Me” et “Something Special”, certifiés platine. L’album comprenait également trois titres platine 2x (“Mood Swings”, “The Woo” et “What You Know About Love”), une chanson platine 3x (le nominé aux Grammy “Dior”) et le disque platine 4x “For The Nuit.”

L’album largement acclamé (classé dans les charts de fin d’année par Billboard, Complex, le New York Times et XXL, entre autres) est sorti en juillet, à l’occasion de ce qui aurait été le 21e anniversaire de l’artiste. Tragiquement, Pop Smoke (né Bashar Barakah Jackson) a été tué lors d’une invasion de domicile en février, des mois avant qu’il ne puisse profiter du succès de ses débuts.

Après la mort de l’artiste, 50 Cent s’est porté volontaire pour produire l’album inachevé, amenant des invités aussi estimés que Canard, Roddy Ricch, Futur et petit bébé de contribuer au projet. Des mois plus tôt, le rappeur aîné avait donné sa bénédiction au jeune artiste, qui voulait emprunter les morceaux des années 50 “Many Men” et “Candy Shop”. 50 peut également être entendu sur le single “The Woo”.

En février, les fans de Pop Smoke ont eu l’occasion d’entendre de la nouvelle musique sous la forme de « AP », un extrait de la bande originale de BOOGIE, dans lequel le rappeur a également joué.

Le drame réalisé par Eddie Huang, dont le tournage s’est terminé en 2019, a été présenté le 5 mars. Le film raconte l’histoire d’un joueur de basket-ball en herbe, Alfred “Boogie” Chin (Taylor Takahashi), qui doit équilibrer ses propres rêves avec ceux de ses parents. . Pop Smoke joue le rival de Chin, Monk, et a fourni plusieurs chansons à la bande originale.

