Date de sortie du planeur Genshin Impact KFC Twitch et comment obtenir le code

MiHoYo a annoncé la date de sortie du planeur Genshin Impact KFC dans l’ouest et vous pourrez obtenir un code d’échange via Twitch.

C’est une période passionnante pour les fans du RPG gratuit de miHoYo, car la version 2.2 devrait se terminer dans moins d’une semaine. Et, quand il arrivera à son terme, nous pourrons rapidement profiter de la mise à jour 2.3 qui commencera par les rediffusions d’Eula et d’Albedo et nous donnera deux nouveaux personnages dans Arataki Itto et Gorou.

Alors que l’arrivée d’Arataki et de Gorou est excitante, bientôt les fans pourront également enfiler les ailes du colonel du sud du poulet frit.

Date de sortie du planeur Genshin Impact KFC

La date de sortie des ailes de planeur Genshin Impact KFC est le 25 novembre.

Les Wind Wings de MiHoYo étaient auparavant exclusifs à la Chine en mars, mais ils seront désormais disponibles pour la première fois dans l’ouest et en Europe. Plutôt que de devoir visiter KFC, l’événement se déroulera entièrement sur Twitch.

Il débutera le 25 novembre et durera jusqu’au 8 décembre. Et vous devrez suivre des étapes spécifiques pour réclamer les ailes.

Comment obtenir le code Twitch du planeur Genshin Impact KFC

Vous avez besoin d’un rang d’aventure de 10 ou plus pour obtenir un code Twitch de planeur Genshin Impact KFC.

Si vous remplissez les conditions ci-dessus, vous devrez prendre en charge l’un des nombreux streamers répertoriés par miHoYo. Ils fourniront une liste de streamers le 24 novembre et c’est à ce moment-là que nous mettrons à jour cet article.

Lorsque le 25 novembre arrivera, vous obtiendrez le planeur à vent Wings of Feasting en achetant deux mois d’abonnement de niveau 1 pour un streamer. Cela vous récompensera avec un code de remboursement contenant les éléments suivants :

Ailes du festin 30 000 colis de jade mora Deux ramen tonkotsu 2 matsutake sautés

Vous ne pourrez obtenir et utiliser qu’un seul code promotionnel. Cette clé devra être atteinte avant le 8 décembre et elle devra être utilisée avant le 15 décembre.

Ne faites aucun abonnement avant le 25 novembre car eux et les cadeaux anonymes compteront. Consultez la FAQ de miHoYo pour plus d’informations.

Chaînes Twitch participantes

Les chaînes et streamers Twitch participants seront dévoilés le 24 novembre.

Nous mettrons à jour cet article et en fournirons une liste ici. Une fois que vous connaissez les streamers et obtenez un code, vous pourrez l’échanger via les moyens habituels.

