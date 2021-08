Date de sortie du podcast officiel de Metallica ; Plus de détails annoncés

Première le 20 août “Le Podcast Metallica : Volume 1 – L’album noir”, sortira à l’occasion du 30e anniversaire du cinquième album éponyme du groupe, mieux connu sous le nom de The Black Album. Les épisodes hebdomadaires du podcast exploreront les histoires derrière et l’héritage de l’album le plus vendu de l’histoire de Analyse sonore Nielsen.

Plus de huit épisodes, « Le podcast de Metallica : Volume 1 » célèbre la sortie le 10 septembre de METALLIQUEde Black Album remasterisé avec des détails sans précédent. Au-delà de sa collection d’anecdotes de première main relatant la création de The Black Album, le podcast présente tout et tous ceux qui ont créé l’album le plus réussi des 30 dernières années – et explore son impact culturel continu.

« Le podcast de Metallica : Volume 1 » présente non seulement les voix de chaque membre de METALLIQUE, mais près de 40 autres, dont l’ancien bassiste Jason News, producteur Bob Rock, personnel de studio et de tournée, critiques musicaux, collègues musiciens, amis et bien d’autres.

Avec des enregistrements de démonstration inédits, des conversations franches et bien plus encore, « Le podcast de Metallica : Volume 1 » est le plus proche que l’auditeur peut se rapprocher d’être là à côté James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Jason News alors qu’ils écrivent, enregistrent et tournent l’album n°1 mondial qui fait d’eux le plus grand groupe de la planète.

“Cet album était la bonne combinaison de chansons, la bonne combinaison de producteur avec la bonne combinaison de désir, de ténacité, [and] gamme d’idées”, batteur Lars Ulrich dit dans un clip teaser.

“La folie que nous faisons juste pour garder notre propre santé mentale, les gens s’y identifient et le fait qu’ils ne sont pas seuls et que nous savons que nous ne sommes pas seuls est ce qui fait que tout se passe pour moi”, a déclaré le chanteur. James Hetfield mentionné.

“Je vais rester assis là et continuer à jouer pendant 24 heures si j’en ai besoin”, guitariste Kirk Hammett mentionné.

The Black Album est l’un des disques les plus réussis commercialement et acclamés par la critique de tous les temps. Sa sortie en 1991 a non seulement donné METALLIQUE son premier album n°1 dans pas moins de 10 pays, dont quatre semaines au n°1 aux États-Unis, sa série incessante de singles — “Entre Sandman”, “The Unforgiven”, “Rien d’autre ne compte”, “Où que je puisse déambuler” et “Triste mais vrai” — a alimenté l’ascension du groupe en tête d’affiche du stade, à la radio et MTV statut de nom de ménage dominant. La réception de l’album par la presse a été de la même manière, se construisant au fil des ans à partir du top 10 du 1991 Village Voice Pazz & Jop les critiques nationaux sondent pour devenir une présence constante dans les 500 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone. L’impact et la pertinence de l’album ne cessent de croître, comme le prouve un fait indiscutable : The Black Album reste incontesté en tant qu’album le plus vendu de l’histoire de Nielsen SoundScan, dépassant toutes les sorties dans tous les genres au cours des 30 dernières années.

Pour commémorer son 30e anniversaire, le GrammyBlack Album, 16 fois certifié disque de platine, reçoit sa réédition définitive le 10 septembre via le propre album du groupe. Enregistrements noircis. Remasterisé pour une qualité sonore ultime, The Black Album remaster sera disponible en plusieurs configurations, y compris un double vinyle LP de 180 grammes, un CD standard et une édition étendue de 3 CD, un coffret de luxe numérique et en édition limitée (contenant l’album remasterisé sur 180 grammes 2LP, un picture disc, trois LP live, 14 CD (contenant des mixages bruts, des démos, des interviews, des live shows), 6 DVD (contenant des extraits, des coulisses, des vidéos officielles, des live shows), un livre relié de 120 pages, quatre laminés de tournée, trois lithos, trois médiators, un METALLIQUE cordon, un dossier avec des feuilles de paroles et une carte de téléchargement).

METALLIQUELe LP éponyme de 2014 est devenu le premier album à se vendre à 16 millions d’exemplaires depuis Nielsen SoundScan a commencé à suivre les ventes en 1991.

“Métallique” était déjà certifié 16 fois platine le 13 décembre 2012 par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) pour les envois de plus de 16 millions d’exemplaires aux États-Unis

L’album en 2009 a dépassé SHANIA TWAINle record de 1997, “Venez ici”, en tant que CD le plus vendu de la SoundScan ère.

“Métallique” était la première de quatre collaborations avec Roche, avec qui le groupe s’est affronté tout au long de l’enregistrement du disque.

METALLIQUE a interprété The Black Album dans son intégralité dans plusieurs festivals européens en 2012.



