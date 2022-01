Date de sortie du Rainbow Six Extraction Game Pass et bonus de précommande

Rainbow Six Extraction a une date de sortie pour le premier jour pour Xbox Game Pass, mais il y a des bonus de précommande que vous pouvez collecter si vous préférez acheter le jeu.

Il y a beaucoup d’incertitude concernant le dernier opus de la série Tom Clancy. C’est parce qu’il est plein d’extraterrestres avec certains fans affirmant que ce n’est que le nom de Rainbow Six.

Alors que le jury ne sait toujours pas si le jeu est digne du surnom de la série, la bonne nouvelle est que vous pourrez y jouer gratuitement sur les consoles Microsoft et PC.

Quand est-ce que Rainbow Six Extraction sort sur Game Pass ?

La date de sortie du Xbox Game Pass pour Rainbow Six Extraction est le 20 janvier.

C’est un titre de lancement du premier jour, c’est donc à ce moment-là qu’il sera également disponible sur toutes les plateformes. Le titre sera également disponible dès le premier jour sur Ubisoft Plus si vous êtes membre de ce service.

En plus de l’annonce de l’adhésion d’Extraction au Game Pass dès le premier jour, il a également été annoncé qu’Ubisoft Plus arrive sur les consoles Xbox. Il restera un service d’abonnement séparé sur consoles et aucune date de sortie n’a été annoncée.

Prix ​​du Xbox Game Pass

Vous pouvez rejoindre Xbox Game Pass pour seulement 7,99 £ par mois sur console ou PC, ou vous pouvez vous inscrire pour 10,99 £ par mois pour un abonnement ultime.

Si vous utilisez un PC et préférez vous abonner à Ubisoft Plus, vous pouvez vous inscrire pour 12,99 £ par mois. Étant donné que Xbox propose une gamme de titres meilleure et plus large, nous recommandons fortement Game Pass.

Cependant, vous pouvez acheter le jeu seul pour obtenir des bonus de précommande.

Bonus de précommande de Rainbow Six Extraction

Vous trouverez ci-dessous le prix et les bonus de précommande pour Rainbow Six Extraction :

Édition standard – 44,99 £ :

Orbital Decay Bundle Apparence d’arme vaporisée Opérateur de charme Apparence de lion Opérateur Apparence de Finka Accès au Buddy Pass

Édition de luxe – 49,99 £ :

Orbital Decay Bundle Buddy Pass accès REACT Strike PackSpectrum uniforme, couvre-chef et skin d’arme Charm Lockjaw 6 boosters XP pour les événements post-lancement 10 % de réduction dans la boutique en jeu. Pack ObscuraCephal Black and Cerulean skins d’armes Rédaction et charmes d’anagramme. Pack Noxious TouchUniforme et couvre-chef Noxious Touch pour les skins d’armes Opérateur Alibi Noxious Touch et Redeemer Jawbreaker et Guardian Angel Charm.

Le Buddy Pass est intéressant car il permet aux propriétaires du jeu d’inviter des amis sur n’importe quelle plate-forme pour essayer le jeu pendant 14 jours.

