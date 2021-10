Date de sortie du skin Warzone Donnie Darko et comment obtenir le pack Operator

Activision a annoncé la date de sortie pour laquelle vous pourrez obtenir le pack Donnie Darko et Opérateur dans Call of Duty Warzone.

Les fans de Call of Duty ont de quoi être enthousiasmés car les manigances d’Halloween sont là et nous approchons rapidement du lancement de Vanguard. Le prochain volet du chapitre CoD devrait arriver le 5 novembre, et nous avons des modes Halloween à durée limitée pour profiter jusque-là.

L’offset de The Haunting a beaucoup à offrir, mais – dans quelques jours seulement – ​​vous pourrez vous déguiser en Frank le lapin.

Quand sort le skin Donnie Darko dans Warzone ?

La date de sortie du skin Donnie Darko Frank le lapin dans Call of Duty Warzone est le 24 octobre.

Activision offre aux fans le slasher emblématique Ghostface de Scream dès le début de The Haunting, mais nous devons attendre dimanche pour le triste Frank. Bien que ce ne soit pas un film d’horreur classique contrairement à Scream et aux collaborations de l’année dernière avec Texas Chainsaw Massacre et SAW, le bundle est toujours extrêmement excitant.

Comment obtenir le skin Frank le lapin dans Warzone

Vous pourrez obtenir le skin Frank le lapin dans Warzone en achetant le pack d’opérateur Donnie Darko dans la boutique du jeu.

Son prix devrait être de 2 400 points COD, similaire à celui des autres packs, et vous pouvez acheter des CP sur battle.net. En plus de la tenue inoubliable et terrifiante de Baker, le paquet comprendra également les éléments suivants :

Le ciel tombe coup final Emblème de charme d’arme Montre de carte d’appel Trois plans d’armes légendaires

Modes événement Halloween

Il existe des modes uniques et exclusifs pour Black Ops Cold War et la bataille royale CoD pendant Halloween.

Black Ops Cold War a Infected, Halloween Prop Hunt et Scream Deathmatch, tandis que Warzone est béni avec Ghost of Verdansk et Life After Death.

L’événement Halloween commence le 19 octobre et vous pouvez consulter le blog Call of Duty pour plus d’informations.

ZONE DE GUERRE : Heure de début de l’événement Halloween 2021

