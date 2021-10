Date de sortie en accès anticipé de Forza Horizon 5 et préchargement de l’édition Premium

La date de sortie en accès anticipé pour laquelle vous pouvez jouer à Forza Horizon 5 approche à grands pas et vous pouvez désormais précharger l’édition Premium.

C’est le jeu le plus attendu de l’année pour les fidèles Xbox et il sera disponible sur Game Pass à partir du 9 novembre. En dehors de la console, vous pourrez également profiter du jeu sur PC via Steam, mais – quelle que soit la plate-forme – vous aurez besoin de beaucoup d’espace pour le télécharger.

Que vous soyez un passionné de voitures ou quelqu’un qui souhaite désespérément visiter le Mexique sans prendre l’avion, la bonne nouvelle est que vous pourrez très bientôt vous promener dans des lieux sablonneux et magnifiques.

Bande-annonce officielle des voitures de couverture de Forza Horizon 5

Quand pouvez-vous jouer à Forza Horizon 5 ?

La date de sortie en accès anticipé pour laquelle vous pouvez jouer à Forza Horizon 5 est le 5 novembre.

Cependant, la date de sortie des éditions Standard et Deluxe – ainsi que son arrivée sur Xbox Game Pass – est le 9 novembre. Tous ces jours viennent avec l’aimable autorisation du magasin Microsoft.

Le Xbox Game Pass est l’itinéraire le moins cher car il vous permettra de profiter du jeu pour aussi peu que 7,99 £ par mois sur console ou PC. Vous pouvez également obtenir un abonnement Ultimate pour 10,99 £ par mois, ce qui vous permettra de diffuser le jeu sur les téléphones et tablettes Android.

Comment jouer tôt

Vous devrez acheter l’édition Premium pour pouvoir jouer tôt le 5 novembre.

En pré-commandant l’édition Premium pour 84,99 £, vous obtiendrez les bonus suivants :

Quatre jours d’accès anticipé Pack de bienvenue Cinq voitures spéciales préréglées Maison du joueur Une subvention unique pour posséder n’importe quelle voiture disponible au salon de l’auto Trois subventions uniques pour tout vêtement commun ou rare Abonnement VIP Car Pass Trois voitures exclusives Forza Edition, Crown Flair , objets de vanité, émoticône et klaxon de voiture Maison du joueur 2x récompenses de course de crédit Bonus hebdomadaire Super Wheelspins, extensions 1 et 2

L’édition Deluxe coûte 69,99 £ et est livrée avec le Car Pass, tandis que le forfait Standard (59,99 £) vient avec le jeu. Vous pouvez acheter le pack Premium pour 35,99 £, ou vous pouvez acheter des packs individuellement dans la boutique Microsoft.

Comment précharger Forza Horizon 5

Vous pouvez précharger Foriza Horizon 5 en pré-commandant le jeu sur Xbox ou Windows.

Cependant, il n’est actuellement pas disponible en téléchargement sur Steam. Assurez-vous de suivre le compte Twitter de la série pour obtenir des informations futures sur le magasin de Valve.

Vous trouverez ci-dessous la taille du fichier du jeu avec l’aimable autorisation de son site Web :

Xbox Series X|S: 103 Go

Xbox One: 116 Go

les fenêtres: 103 Go

Fumer: 103 Go

