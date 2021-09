Date de sortie et capacités de League of Legends Vex pour le patch 11.19

League of Legends a maintenant confirmé la date de sortie de la nouvelle championne LoL Vex ainsi que ses compétences et capacités.

Tout cela vient des notes du patch 11.19 de Riot Games. Ces notes de mise à jour partagent qui a été amélioré, notamment Aatrox, Seraphine, l’influenceuse pop star, et l’un des champions les plus récents, Gwen. Il y a aussi des nerfs pour Sona, Soraka la licorne humaine et Varus.

Ces buffs et nerfs devraient améliorer le jeu, mais – bien sûr – c’est l’emo furry que tout le monde attend le plus.

Ligue des Légendes | Vex: La bande-annonce du champion Gloomist

A quelle heure sort Vex dans League of Legends ?

Il n’y a pas d’heure de sortie officielle pour quand Vex sortira dans League of Legends, mais elle sera disponible à partir du 23 septembre.

La date de sortie ci-dessus est une gracieuseté des notes de mise à jour LoL pour 11.19. Les fans peuvent jouer avec elle depuis le patch 11.18 via PBE, mais elle sera désormais disponible pour tout le monde.

La communauté de Riot Games l’aime à peu près depuis le premier jour à cause de son design, ainsi que de son attitude sombre et fatiguée de tout le monde. Elle est très différente de certains des guerriers les plus gais et les plus joyeux du jeu, ce qui est mis en évidence dans sa bande-annonce où elle tue quiconque ose sourire.

Capacités de League of Legends Vex

Les capacités et les compétences de Vex the Gloomist dans League of Legends peuvent être trouvées ci-dessous :

Passif – Doom ‘n Gloom:

Doom – Périodiquement, elle est renforcée par Doom, ce qui entraîne sa prochaine capacité de base à interrompre les tirets et à craindre les ennemis. Gloom – Chaque fois qu’un ennemi à proximité se précipite ou clignote, il est marqué de Gloom. La prochaine attaque de base de Vex contre un ennemi marqué fait exploser la marque, infligeant des dégâts supplémentaires et remboursant une partie du temps de recharge de Doom.

Q – Éclair Mistral :

Elle lance une vague en avant, infligeant des dégâts magiques aux ennemis qu’elle traverse. Après un court délai, la vague accélère mais a une largeur réduite. Mistral Bolt fait exploser Gloom sur tous les ennemis marqués qu’il touche.

W – Espace personnel :

Elle gagne un bouclier et émet une onde de choc, infligeant des dégâts magiques aux ennemis autour d’elle. L’espace personnel fait exploser Gloom sur tous les ennemis marqués qu’il touche.

E – Ténèbres imminentes :

Shadow vole vers un endroit, augmentant en taille à mesure qu’il se déplace. En arrivant, Shadow inflige des dégâts magiques, ralentit et marque les ennemis touchés par Gloom.

R – Afflux d’ombre :

L’ombre vole vers l’avant, marquant et infligeant des dégâts magiques au premier champion ennemi touché. Vex peut ensuite relancer cette capacité pour que Shadow la tire vers la cible marquée, infligeant des dégâts magiques supplémentaires. Si la cible marquée meurt peu de temps après avoir subi des dégâts de Shadow Surge, Vex peut à nouveau lancer Shadow Surge en quelques secondes.



Peaux de la mise à jour 11.19

Vous trouverez ci-dessous tous les skins du patch 11.19 pour LoL :

Dawnbringer Vex (photo ci-dessus) Dawnbringer Morgana Dawnbringer Yone Nightbringer Kayn Nightbringer Kayne Édition Prestige Nightbringer Tryndamere Nightbringer Lilia Worlds 2021 Jarvan IV

Ceux-ci devraient tous être disponibles à la collecte le 23 septembre.

