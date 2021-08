Date de sortie et comment s’inscrire

in

La date de sortie de la version bêta de Riders Republic est presque arrivée, ce qui signifie qu’il ne vous reste que très peu de temps pour vous inscrire à un code.

Plutôt qu’un autre jeu de tir multijoueur, le prochain titre d’Ubisoft est un jeu de sport où vous affronterez des amis et des étrangers dans de nombreux événements. Celles-ci incluent des activités extrêmes telles que le vélo, le snowboard, le ski et – le plus fou de tous – le vol.

Il y aura des zones de freestyle pour vous détendre, mais il y aura aussi de nombreux modes pour vous permettre de courir contre vos amis.

APPEL DU DEVOIR: Fuite de la date de sortie de la bêta ouverte et comment obtenir un accès anticipé Riders Republic – Deep Dive Trailer

Riders Republic – Bande-annonce de plongée profonde

Quand est la version bêta de Riders Republic ?

La date de sortie de la bêta de Riders Republic est le 23 août.

Il commencera lundi et finira rapidement le 25 août. Quant au jeu complet, son lancement est actuellement prévu le 28 octobre.

Vous pourrez participer à une activité solo, mais le multijoueur est l’accent et il prendra en charge jusqu’à 20 joueurs à la fois. Certains des modes incluent les suivants :

Courses PvP et compétitions de tricks 6V6 PvP Modes d’arène d’équipe Coupes en ligne

Comment s’inscrire

Vous avez besoin d’un compte Ubisoft pour vous inscrire à la version bêta de Riders Republic.

Si vous disposez d’un compte Ubisoft avec une adresse e-mail valide, il vous suffit de visiter le site Web du jeu et de sélectionner S’inscrire. Une fois que vous avez fait cela, vous devez ensuite sélectionner votre plate-forme préférée.

Malheureusement, il n’y a qu’un petit nombre de places disponibles, vous n’êtes donc pas assuré d’avoir une place en vous inscrivant. Cela dit, vous aurez un accès immédiat si vous êtes membre Ubisoft+.

12 joueurs prêts à s’amuser BEAUCOUP ? ??

Ne manquez pas notre Beta et essayez notre mode Free For All : préparez-vous au combat ! pic.twitter.com/82orB0I6Td – Riders Republic (@RidersRepublic) 19 août 2021

Pré-commander

Les joueurs ne doivent pas pré-commander le jeu pour obtenir la passerelle vers la démo, mais il est disponible à l’achat dès maintenant si vous le souhaitez.

Voici toutes les éditions et leurs bonus :

Standard – 59,99 £ :

Or – 84,99 £ :

Bunny Pack Year 1 Pass Sept jours d’accès anticipé au nouveau DLC Eight Exotic Kits Add-On BMX Sport

Ultime – 99,99 £ :

Pack Bunny Pass Année 1 Accès anticipé de sept jours au nouveau DLC Huit kits exotiques Module complémentaire BMX Sport Quatre packs cosmétiques exclusifs

