Date de sortie et emplacements de OnePlus 10 Pro révélés

TL;DR

La date de sortie du OnePlus 10 Pro est le 11 janvier 2022. À cette date, la société lancera le téléphone dans sa Chine natale. Il ne mentionne cependant pas le OnePlus 10. Le téléphone arrivera dans d’autres pays, dont les États-Unis, à une date ultérieure.

Aujourd’hui, au CES 2022, OnePlus a officiellement annoncé la date de sortie du OnePlus 10 Pro. La société lancera le téléphone dans sa Chine natale pour la première fois le 11 janvier 2022, à 14h00, heure de Hong Kong (1h00 HE). Il lancera ensuite le téléphone en Inde, en Europe et en Amérique du Nord « plus tard en 2022 ».

Fait intéressant, l’annonce de OnePlus ne fait aucune mention du OnePlus 10. Sa déclaration mentionne spécifiquement la date de sortie du OnePlus 10 Pro, et non la date de lancement de la série OnePlus 10. Il est possible que nous voyions d’abord le 10 Pro, puis le modèle vanille plus tard.

Si tel est le cas, ce serait une stratégie Oppo classique. Oppo lance souvent d’abord des modèles phares de ses téléphones en Chine, puis les déploie lentement dans d’autres pays. Quelque temps plus tard, il lancera les versions inférieures de ces produits phares et répétera le processus. Nous ne sommes pas certains que ce soit ce que fait OnePlus, mais cela semble certainement le cas.

Quoi qu’il en soit, nous devrions découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur le OnePlus 10 Pro le 11 janvier. Nous aurons alors toutes les spécifications et fonctionnalités pour vous !

commentaires