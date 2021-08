Date de sortie et où regarder en ligne

in

La sitcom de BTS, ‘Friends Must Fly Out’, arrive bientôt ! Lotte Duty-Free a annoncé que le projet sortira séparément pour les téléspectateurs sud-coréens et les fans internationaux. Voici un aperçu de la date de sortie et où regarder la sitcom 2021 de Bangtan en ligne.

Dans le monde du fandom Bangtan, BTS ARMY peut s’attendre à une surprise presque tous les deux jours. Juste après le méga remix ‘Butter’ de BTS avec Megan Thee Stallion, le fandom a appris la sortie de la sitcom BTS en septembre.

“Friends Must Fly Out” sera disponible pour le fandom mondial gigantesque de BTS dans les cinémas ainsi que sur une plate-forme en ligne.

La sitcom de .@BTS_twt “Les amis doivent s’envoler” sortira au cinéma Lotte en Corée du Sud le 09 septembre Il sera disponible dans le monde le 16 septembre pic.twitter.com/cWN8zBjKL4 – BTS sur Billboard ⁷ (@BTS_Billboard) 31 août 2021

La sitcom BTS Friends Must Fly Out : date de sortie

La nouvelle sitcom de BTS “Friends Must Fly Out” a deux dates de sortie différentes pour les fans sud-coréens et internationaux. Les adeptes nationaux du groupe de musique nominé aux Grammy peuvent profiter du projet spécial de LDF Bangtan le 9 septembre au Lotte Cinema.

“Friends Must Fly Out” sortira pour le fandom mondial ARMY une semaine après, le 16 septembre.

Où regarder Friends Must Fly Out

Fans internationaux, ne vous inquiétez pas ! Avec Lotte Cinema, « Friends Must Fly Out » sera disponible pour le fandom mondial via la chaîne Lotte Duty-Free SNS (médias sociaux) à partir du 16 septembre.

Le teaser de “Friends Must Fly Out” exploré

LDF a publié un bref aperçu de la sitcom hilarante qui sortira bientôt. Dans le teaser de “Friends Must Fly Out”, BTS essaie de planifier une sortie après que RM a déclaré: “Je veux partir en voyage”.

Mais, pourront-ils réellement partir en voyage au milieu du chaos qui les entoure ? Regardez le teaser ci-dessous.

BTS ARMY s’attend à ce que la chimie “Run BTS” sur la sitcom BTS

Plus tôt, BTS a tourné un épisode de sitcom pour sa propre émission de variétés, “Run BTS”. Avec une nouvelle sitcom à venir, BTS ARMY pense qu’elle aura totalement la même énergie chaotique que l’épisode précédent.

Un fan a déclaré: “Nous obtenons une sitcom BTS et je me souviens de cet épisode de run BTS où ils ont tourné un drame BTS et il y avait tellement de prises parce qu’ils ne pouvaient pas contrôler leur rire!”

Un autre fan a rapidement ajouté : « Une sitcom BTS omg ! cette sitcom qu’ils ont fait dans le BTS avant ? J’ai hâte de voir la suite de leur jeu d’acteur ! »

Un troisième fan a posté : “BTS SITCOM sort dans quelques semaines et je peux déjà sentir à l’écran à quel point ce sera chaotique !”

nous recevons une sitcom bts et je me souviens de cet épisode de run bts où ils ont tourné un drame bts et il y avait tellement de prises parce qu’ils ne pouvaient pas contrôler leurs rires😭 pic.twitter.com/GdOSD3Hapf – lia⁷ un peu ia (@mygtouch) 31 août 2021

une sitcom bts omg rmb cette sitcom qu’ils ont fait dans run bts avant? j’ai hâte de regarder plus de leur jeu d’acteur aaaa https://t.co/OwJywJICWl – jen⁷ (@bangtansaek) 31 août 2021

La sitcom BTS “Friends Must Fly Out” sortira pour les téléspectateurs internationaux le 16 septembre.

