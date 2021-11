Date de sortie et plus de mises à jour

Emily à Paris La saison 2 est dans moins de deux mois maintenant, et il reste encore pas mal de questions. La série originale de Netflix a été créée en 2020 et est devenue l’une des sitcoms en petits groupes proposées par le service, bien qu’elle ait également suscité de nombreuses réactions rétrospectives après sa sortie. Cela n’a pas empêché les fans d’attendre avec impatience le prochain opus.

Lily Collins joue le rôle d’Emily dans Emily in Paris, qui suit une jeune femme d’une vingtaine d’années ambitieuse qui accepte un travail à Paris, en France, malgré le fait qu’elle se sente sous-qualifiée. L’émission retrace ses triomphes, ses échecs et ses moments tout simplement idiots s’adaptant à un nouveau mode de vie, combinant des tropes de sitcom, des tropes de romcom dans une histoire complète d’outsider. Le spectacle lui-même est devenu un concurrent improbable dans le circuit des récompenses 2020 et a été félicité par beaucoup pour être sans vergogne ringard. Il s’est également arrêté sur un cliffhanger majeur, donc les fans étaient impatients de voir la saison 2 tomber.

Heureusement, c’est presque là. Emily à Paris La saison 2 arrive sur Netflix le mercredi 22 décembre. Nous avons également quelques indices sur le casting, le décor et le scénario lui-même, mais soyez prévenus – ceux qui évitent les spoilers voudront peut-être simplement attendre la date de sortie à ce stade . Pour tout le monde, voici ce que nous savons d’Emily dans Paris Saison 2 jusqu’à présent.

Taquin

Netflix a publié un teaser pour Emily dans la saison 2 de Paris en septembre, ainsi que la date de sortie. Cela semble montrer le personnage principal plus décontracté que d’habitude, bien que les fans doutent que cela puisse durer toute la saison.

Renouvellement

(Photo : CAROLE BETHUEL/NETFLIX)

Emily à Paris a été créée en octobre 2020 et elle a été renouvelée rapidement en novembre. Cela signifie que l’émission a relativement bien fonctionné, bien que Netflix n’ait publié aucune évaluation ou mesure détaillée. En règle générale, la société décide du renouvellement d’une émission en fonction de ses performances au cours de ses quatre premières semaines, donc cette reprise rapide pour Emily est un bon signe.

Production

Netflix a confirmé qu’Emily à Paris La saison 2 a commencé à tourner en mai 2021. Les temps de production peuvent varier considérablement d’une émission à l’autre, cela ne nous a donc pas aidé à déterminer une date de sortie, mais cela a permis d’espérer que la nouvelle saison arrive.

Taquin

Emily à Paris sera de retour pour la saison 2 ! pic.twitter.com/QDOzpzjliz – Netflix (@netflix) 11 novembre 2020

Netflix a publié cet été un autre « teaser » pour Emily à Paris Saison 2, apparemment filmé pendant la pandémie de coronavirus, car l’ensemble du casting semblait être isolé. Tous ont promu avec enthousiasme le slogan « Deux vaut mieux que Un ».

Jeter

En parlant du casting, le créateur de la série Darren Star a confirmé que tous les acteurs de la saison 1 reviendront dans la saison 2. Lors d’une interview avec Oprah Magazine en novembre, il a confirmé que Lily Collins, Lucas Bravo, Camille Razat et Ashley Park seraient tous seront de retour, tout comme les employés de Savoir Philippin Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold et Bruna Gouery.

Croissance

(Photo : CAROLE BETHUEL/NETFLIX)

Star a également taquiné un développement de personnage majeur pour Emily dans la saison 2. Il a déclaré: « Dans la saison deux, elle fera davantage partie du tissu du monde dans lequel elle vit. Elle sera davantage une résidente de la ville . Elle aura les pieds sur terre un peu plus. Elle y fait sa vie. »

Dans une autre interview avec E! News, Star a déclaré: « Je pense qu’Emily a des choix difficiles et surprenants. La série parle tellement de la culture qui sape ses attentes quant à la façon dont les choses sont et à quoi elles ressemblent. Et tout ne sera pas comme il y paraît. Il s’agit toujours de remettre en question sa vision du monde américaine . Nous avons certainement beaucoup de fourches sur la route et beaucoup d’endroits où aller. »

Mindy

Ashley Park a également accordé une interview à Oprah Magazine, où elle a spéculé sur la direction que prend son personnage Mindy. Elle a laissé entendre qu’elle aimerait voir Mindy trouver sa propre romance à Paris, mais qu’elle est prête pour tout ce qui se présente à elle.

« Je sais que je suis entre de bonnes mains. Je fais confiance à ce qui est prévu. Mais un intérêt amoureux serait amusant », a-t-elle déclaré. « Mais la chose la plus importante pour moi est l’amitié avec Emily. »

Collins a également déclaré qu’elle voulait voir Mindy le mélanger dans la saison 2. Elle a déclaré: « Je suis ravie que Mindy emménage dans l’immeuble parce que j’ai l’impression que cela va causer du chaos. Je pense juste qu’elle va jeter une clé dans la situation, et j’imagine des soirées de jeux d’appartement ou quelque chose comme ça. »

Triangle amoureux

(Photo : CAROLE BETHUEL/NETFLIX)

Quoi qu’il en soit, l’ensemble du casting est à peu près sûr qu’un triangle amoureux entre Emily, Gabriel et Camille en sera une grande partie. Collins a déclaré au magazine qu’elle avait même envisagé la possibilité d’une romance entre Camille et Emily, en déclarant : « Il y a des tonnes de petits moments où vous vous dites : ‘… Est-ce que Camille aime Emily ?’ Vous ne pouvez pas vraiment avoir d’ambiance, et j’ai l’impression que cette ambiguïté est ce qui intrigue Emily. »

« J’ai l’impression que la prochaine saison ne fera que créer plus de drames de triangle amoureux, même si Emily aura peut-être une meilleure maîtrise de la situation », a-t-elle poursuivi. « Ou peut être pas. »

Note

omg le renouvellement de la saison 2 d’emily in paris vient comme un mémo de savoir!? c’est magnifique ! pic.twitter.com/DxLOPqd1jQ – Max Berlinger (@Berlinger) 11 novembre 2020

Enfin, pour ceux qui ne l’ont pas vu, Netflix a publié un « mémo » fictif de Savoir lorsqu’il a annoncé Emily dans la saison 2 de Paris. Le message peut être juste une blague, ou il peut avoir de vrais indices sur l’orientation de la série. . Lire la note de Sylvie (Leroy-Beaulieu) ci-dessous :

« Malgré ses manières trop confiantes et son manque d’expérience préalable dans le marketing des produits de luxe, elle a néanmoins réussi à charmer certains de nos clients difficiles à impressionner pendant son court séjour chez Savoir », lit-on. « Appelez ça Bonne chance, ou l’ingéniosité américaine – je penche pour la première – ses résultats sont impressionnants. Nous adorons avoir Emily à Paris ! Mais s’il vous plaît, ne le lui faites pas savoir. »

Emily à Paris Saison 2 n’a pas encore de date de sortie officielle. La saison 1 est maintenant en streaming sur Netflix.

