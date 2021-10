Date de sortie et plus sur la série Disney Plus

Si vous aviez hâte de regarder la saison 3 de The Mandalorian sur Disney Plus plus tard en 2021, nous avons de mauvaises et de bonnes nouvelles pour vous. La mauvaise nouvelle est que la saison 3 de la série basée sur Star Wars ne sortira pas avant la fin de 2022 au plus tôt. La bonne nouvelle est que vous pourrez voir un spin-off de la série, The Book of Boba Fett, faire ses débuts (à peine) en 2021 sur le service de streaming.

Oui, cela signifie que nous aurons enfin un projet Star Wars axé sur Boba Fett, le dangereux chasseur de primes qui est apparu pour la première fois (en direct) en 1980 dans Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back, Ce spectacle est actuellement masqué dans secret, mais nous savons certaines choses à ce sujet. Voici ce qui a été révélé à propos de Star Wars: The Book of Boba Fett, y compris sa date de sortie, son casting et son équipe principaux, et un peu plus. Vous pouvez vous inscrire à Disney Plus dès maintenant sur le lien ci-dessous pour vous préparer à ses débuts.

Quelle est la date de sortie de Star Wars : Le Livre de Boba Fett ?

Disney a confirmé que le premier épisode de la série sortira sur Disney Plus le 29 décembre 2021.

Combien d’épisodes aura-t-il ?

Il n’y a pas encore eu de nombre d’épisodes annoncé pour Le livre de Boba Fett.

De quoi parle cette émission ?

Vous vous souvenez peut-être que dans la séquence de générique de fin du dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, nous avons vu Boba Fett entrer dans les restes du palais de Jabba The Hut sur Tatooine, avec son compagnon mercenaire Fennec Shand. Il tire sur l’ancien bras droit extraterrestre de Jabba, Bib Fortuna, et s’assoit tranquillement sur le trône de Jabba. Disney et Lucasfilm n’ont pas donné beaucoup d’informations supplémentaires sur l’histoire de cette émission au-delà du fait que Boba et Fennec « navigueront dans le monde souterrain de la galaxie » pendant la série.

Qui joue dans Le Livre de Boba Fett ?

À l’heure actuelle, tout ce que nous savons, c’est que Temuera Morrison, qui a joué Boba Fett dans la saison 2 de The Mandalorian, reviendra pour jouer le rôle-titre. Morrison a en fait joué le père de Boba, Jango Fett, dans Star Wars Episode II: Attack of the Clones. Ming-Na Wen revient également en tant que mercenaire, et maintenant le bras droit de Boba, Fennec Shand. Son personnage a fait ses débuts dans un épisode de la première saison de The Mandalorian. Elle semblait avoir été abattue à la fin de cet épisode, mais dans la deuxième saison, nous apprenons qu’elle a été réanimée par Boba, avec une technologie cyborg.

Qui d’autre est impliqué dans Le Livre de Boba Fett ?

Cette émission dérivée aura la plupart de la même équipe en coulisses qui a fait les deux premières saisons de The Mandalorian. Cela inclut les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni, qui dirigeront également des épisodes de la série. L’acteur Bryce Dallas Howard, qui a réalisé les épisodes des deux saisons de The Mandalorian, sera également de retour pour réaliser un épisode de The Book of Boba Fett. Robert Rodriguez (Spy Kids, Sin City, Alita : Battle Angel), qui a réalisé un épisode de The Mandalorian saison 2, serait de retour pour réaliser plusieurs épisodes de The Book of Boba Fett.

Enfin, Ludwig Göransson, qui a remporté deux Emmy Awards pour son travail de composition de la partition musicale de The Mandalorian, revient également pour gérer la musique de The Book of Boba Fett. Nous avons hâte d’entendre son thème principal pour ce spectacle.

Y a-t-il d’autres spin-offs mandaloriens à venir?

Ouais! Disney et Lucasfilm ont déjà annoncé Star Wars : Ashoka est en préparation. Il mettra en vedette Rosario Dawson dans le rôle du chevalier Jedi préféré des fans, Ashoka Tano. Dawson a joué le personnage dans un épisode de la deuxième saison de The Mandalorian. Cependant, un autre spin-off annoncé, Star Wars: Rangers of the New Republic, ne serait plus en développement actif, selon un article de Variety.

Quand sort la première bande-annonce de Book of Boba Fett ?

Nous n’avons aucun mot officiel sur le moment où cela pourrait arriver, mais si nous parions sur les gens, nous mettrions notre argent le 12 novembre pour une première bande-annonce. Il se trouve que c’est Disney Plus Day, qui verra le service de streaming lancer un certain nombre de grandes séries et films originaux, ainsi que de futures annonces d’émissions et de films.

C’est tout ce que nous avons pour le moment sur The Book of Boba Fett. Nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons plus d’informations.