Date de sortie et plus sur la suite du documentaire

En mars 2020, le monde s’arrêtait en raison de la pandémie de coronavirus. En conséquence, les gens ont commencé à regarder beaucoup de films et d’émissions de télévision en streaming sur Netflix alors qu’ils étaient coincés à la maison. C’est à peu près à cette époque que Tiger King a fait ses débuts sur le service de streaming.

Cette série documentaire policière inhabituelle sur « Joe Exotic » et son obsession de posséder des tigres (entre autres) est devenue une obsession massive pour les abonnés de Netflix pendant le verrouillage. Cependant, personne ne s’attendait à voir une suite à cette série. Pourtant, c’est exactement ce que nous obtenons. La saison 2 de Tiger King est à portée de main.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur Tiger King saison 2, y compris quand elle sortira, combien de temps elle durera et de quoi parlera la suite. Vous pouvez vous inscrire à Netflix en cliquant sur le lien ci-dessous :

Netflix

Netflix est toujours le premier service de streaming premium, avec plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. Il propose des milliers de films et d’émissions de télévision à regarder, y compris sa liste toujours croissante de films et de séries originaux, notamment Stranger Things, The Witcher, Bridgerton et bien d’autres.

Quelle est la date de sortie de Tiger King Saison 2 sur Netflix ?

La série débutera ses cinq épisodes le mercredi 17 novembre. Et oui, tous les cinq seront disponibles dès le premier jour.

C’est quoi la suite ?

La saison 2 de Tiger King se concentrera une nouvelle fois sur la vie de « Joe Exotic » (de son vrai nom : Joseph Allen Maldonado-Passage). Si vous vous souvenez de la série originale, Joe aime beaucoup les tigres. Il possédait et exploitait un zoo plein d’entre eux dans l’Oklahoma. À la fin de la série originale, nous l’avons vu être reconnu coupable d’avoir participé à un complot visant à assassiner Carole Baskin, une femme qui exploitait également une réserve de tigres que Joe considérait comme une rivale.

Sur la base du bref résumé de Netflix et d’une bande-annonce de l’émission, Tiger King Saison 2 montrera ce qui est arrivé à Joe, Carole et tous les autres personnages plutôt intéressants de la première série après que cette émission les ait tous rendus célèbres. Il semble que certains d’entre eux aient essayé de profiter de leur renommée, avec de l’argent frais et d’autres « intérêts ». Pendant ce temps, Joe est toujours en prison et il semble qu’il parlera depuis sa cellule de prison.

Carole Baskin essaie-t-elle de rester en dehors de la saison 2 de Tiger King ?

Baskin a toujours déclaré que la série originale de 2020 ne la dépeint pas de manière honnête et qu’elle n’a pas participé directement à la suite. Cependant, il semble que les producteurs de l’émission utiliseront des images de Baskin, tournées pour la saison 1, pour la saison 2.

Début novembre, Variety a rapporté que Baskin avait poursuivi Netflix et la société de production de l’émission, Royal Goode Productions, affirmant que le contrat pour la saison 1 n’autorisait pas les producteurs à montrer des images inutilisées pour une suite. Elle veut que ces images soient supprimées de la deuxième série. Cependant, un juge a rejeté cette action en justice.

