Date de sortie et premier trailer de FIFA 22, avec des animations créées avec l’intelligence artificielle | Jeux

Nous connaissons déjà les premiers détails du attendu FIFA 22, l’une des sagas les plus anciennes et les plus vendues dans le monde des jeux vidéo.

Depuis sa sortie en 1993, il y a pas moins de 28 ans, la saga FIFA a toujours été dans le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus de l’année, au niveau mondial.

Le lancement à l’automne d’un nouveau FIFA est déjà devenu un rituel pour les joueurs. Rituel qui ne manquera pas non plus cette année : FIFA 22 sera lancé le 1er octobre sur PS5, Xbox Series X, Stadia, PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Mais attention, il existe des différences importantes entre les versions.

La grande nouvelle cette année est Hypermotion, un système d’intelligence artificielle qui utilise l’apprentissage automatique pour créer des animations plus fluides et plus réalistes, temps réel. Vous pouvez le voir dans cette bande-annonce :

Pour la première fois, EA a atteint cet objectif sa combinaison de capture de mouvement Xsens fonctionne avec toutes les parties du corps, ainsi qu’avec 22 joueurs en même temps.

Ils ont pu jouer des matchs complets avec des joueurs professionnels et capturer des mouvements en jouant tous en même temps.

Avec ces 8,7 millions d’images capturées, ils se sont entraînés une intelligence artificielle appelée ML-FLow, qui utilise le machine learning pour créer de nouvelles animations en temps réel, selon les mouvements effectués par le joueur avec le joystick.

Selon EA, ce système permet d’obtenir des mouvements plus fluides et plus réalistes. En outre Ils ont ajouté 4 000 nouvelles animations.

Il y aura également de nombreuses améliorations dans le contrôle du jeu aérien et les gardiens de but. De plus, la plus grande puissance des consoles de nouvelle génération permet l’IA du jeu pense jusqu’à 6 fois plus vite, ce qui permet d’appliquer des tactiques plus réalistes en fonction de la situation de chaque joueur.

Et voici la polémique : le système AI Hypermotion ne sera disponible que pour PS5, Xbox Series X… et Google Stadia. Cela ne vient pas sur la version PC, même si Stadia est… le jeu PC.

Ce ne sera pas non plus sur PS4 et Xbox One, bien que le reste des améliorations jouables le soit. Les utilisateurs de Nintendo Switch recevront FIFA 22 Legacy Edition, qui a un nom de version extrêmement raccourci, bien qu’EA n’ait pas donné de détails.

Comme nous l’avons commenté, FIFA 22 sortira le 1er octobre à temps pour profiter de la nouvelle saison de football.