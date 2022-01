Date de sortie et tracklist de ‘Dimension: Answer’ d’Enhypen explorés

Le groupe de recrues primé de HYBE, Enhypen revient avec un album reconditionné « Dimension: Answer ». Jetez un œil à l’heure de sortie et à la tracklist de « Dimension : Réponse ».

Enhypen a commencé la nouvelle année en beauté alors que le septuor K-pop a récemment décroché le prix du meilleur album aux Golden Disc Awards 2022.

Juste après la victoire tant convoitée, le groupe K-pop du Billboard 200 sera de retour avec son album reconditionné en 2022 « Dimension: Answer ».

Photo par The Chosunilbo JNS/Imazins via .

L’heure de sortie internationale d’Enhypen ‘Dimension: Answer’ révélée

L’album reconditionné d’Enhypen ‘Dimension: Answer’ sortira le 10 janvier à 18h KST / 4h HE. Consultez l’horaire international ci-dessous.

Heure du Pacifique : 1 h 00, 10 janvier Heure centrale : 3 h 00 CT, 10 janvier heure de l'Est : 4 h 00 HE, 10 janvier heure britannique : 9 h 00 GMT, 10 janvier heure européenne : 10 h 00 CET, 10 janvier heure indienne : 14 h 30 IST, 10 janvier Heure des Philippines : 17 h aux Philippines, 10 janvier Heure du Japon : 18 h au Japon Heure, 10 janvier Heure de l'Australie : 18 h 30 ACST, 10 janvier Heure de la Thaïlande : 16 h à Bangkok, Thaïlande, 10 janvier

Tracklist de ‘Dimension: Answer’ expliquée

Le dernier album complet reconditionné d’Enhypen, ‘Dimension: Answer’, propose onze titres, dont une collaboration avec Yeonjun de TXT dans une chanson. Vérifiez toutes les pistes de ‘Dimension: Answer’ ci-dessous.

Intro: Whiteout Tamed-Dashed Upper Side Dreamin Just A Little Bit Go Big or Go Home Blockbuster ft Yeonjun de TXT Attention, s’il vous plaît Interlude: Question Blessed-Cursed (Title Track) Polaroid Love Outro: Day 2

Comment regarder le clip ‘Blessed- Cursed’/ Comment diffuser ‘Dimension: Answer’

Le dernier album d’Enhypen ‘Dimension: Answer’ ainsi que le clip de la chanson titre ‘Blessed- Cursed’ sortiront sur presque toutes les plateformes musicales mondiales, y compris Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music, et plus encore. Regardez la vidéo musicale ci-dessous.

Enthousiasmé par le dernier album d’Enhypen ‘Dimension: Answer?’ Découvrez l’album complet le 10 janvier à 18 h 00 KST / 4 h 00 HE / 14 h 30 IST / 9 h 00 GMT. Faites-nous part de vos impressions sur l’album @HITCculture.