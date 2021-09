Date de sortie, fuites et prix de Microsoft Surface Go 3 : ce que nous voulons voir

Des rumeurs sur le Microsoft Surface Go 3 commencent à émerger – et avec le lancement du Surface Go 2 en mai 2020, vous pourriez affirmer qu’un successeur est désormais attendu.

Peut-être que la plus grande rumeur à ce jour provient d’un article de forum sur Tablet PC Review, suggérant que la prochaine génération de Surface Go pourrait être alimentée par de nouvelles puces Ryzen, dont l’une a un très faible TDP (puissance de conception thermique) de 4,8 W.

Si l’on en croit cette rumeur, le Surface Go 3 pourrait passer des processeurs Intel qui alimentaient les modèles précédents aux puces mobiles AMD. Cela ne pouvait que signifier de bonnes choses pour les consommateurs. Non seulement l’appareil aura une meilleure autonomie de batterie, mais il peut également être moins cher, offrant des configurations économiques de l’une des meilleures tablettes Windows pour économiser les consommateurs.

Cependant, une fuite plus récente suggère que le Surface Go 3 contiendra en fait des puces Intel, à divers niveaux de prix.

Tout cela n’est que spéculation à ce stade, mais nous ne pouvons toujours pas nous empêcher d’être ravis de voir ce que Microsoft a prévu d’autre pour sa tablette la plus abordable. Donc, nous avons pensé que c’était le bon moment pour rassembler tout ce que nous savons – et tout ce que nous voulons – du Microsoft Surface Go 3.

Assurez-vous de garder cette page dans vos favoris, car nous la mettrons à jour avec tous les nouveaux détails qui parviendront à nos bureaux.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? La nouvelle génération de Surface Go Quand est-il sorti ? Très probablement le 22 septembre 2021Combien cela coûtera-t-il ? Probablement à partir d’environ 399 $ (379 £, 599 AU $)

Le Surface Go 2 a été dévoilé le 6 mai 2020 et mis en vente le 12 mai 2020, quand verrons-nous le Surface Go 3 ?

La Surface Go originale a été annoncée le 10 juillet 2018 et publiée le 2 août de la même année. Et son suivi n’est sorti que deux ans plus tard.

Si Microsoft faisait de même pour le Surface Go 3, nous ne le verrons pas avant 2022, à la fin du printemps ou au milieu de l’été. Pourtant, Microsoft a sorti le Surface Laptop Go, doté de matériel de classe ordinateur portable – bien que ce soit un peu plus cher.

Cependant, il semble maintenant probable qu’il n’y aura pas aussi longtemps d’attente pour le Surface Go 3 : il devrait faire son apparition le 22 septembre 2021.

(Crédit image : Avenir)

Prix ​​de la Surface Go 3

La gamme Surface Go a toujours ressemblé à une tentative de Microsoft de sécuriser le marché du budget et de donner à l’iPad et à l’iPad mini d’Apple un bon rapport qualité-prix.

Il y a définitivement réussi, vantant le Surface Go d’origine à 399 $ (379 £, 599 AU $) pour sa configuration la plus basse et 549 $ (509 £, 839 AU $) au maximum. Le Surface Go 2 est tout aussi abordable, à partir de 399 $ (379 £, 599 AU $), bien qu’il monte jusqu’à 729,99 $ (719 £, 1 199 AU $) pour sa configuration la plus élevée.

Il est fort probable que le Surface Go 3 emboîte le pas, à partir de 399 $ / 379 £ / 599 $ AU, uniquement avec des spécifications plus puissantes. Cependant, si Microsoft passe aux puces AMD, qui ont tendance à être plus abordables que celles d’Intel, ce futur appareil pourrait potentiellement être plus abordable.

Cela pourrait également fonctionner en faveur de Microsoft s’il est en quelque sorte capable de regrouper l’appareil avec un Type Cover ou un Surface Pen, bien que cela ne l’ait pas fait depuis des années, nous n’y accordons donc pas beaucoup d’importance.

(Crédit image : Avenir)

Ce que nous voulons voir dans un Surface Go 3

La Surface Go 2 est déjà une tablette Windows 10 assez impressionnante, avec un design haut de gamme et des spécifications décentes à moindre coût. C’est certainement un excellent rapport qualité-prix pour les consommateurs qui ne veulent pas dépenser près de mille dollars pour une tablette.

Cependant, comme on peut s’y attendre dans les appareils moins chers, il comporte également son lot de lacunes. Le modèle de base manque de puissance. Étant donné qu’il existe de nombreuses tablettes Android qui vous donneront ce dont vous avez besoin pour beaucoup moins, et que vous êtes le Type Cover et le Surface Pen manquants, que vous devez acheter séparément, ce n’est pas un achat aussi convaincant pour sa cible. public comme ses rivaux.

Donc, pour que la Surface Go 3 en vaille vraiment la peine, Microsoft aurait besoin de faire quelques ajustements. Heureusement, l’entreprise a quelques années pour travailler sur les améliorations nécessaires. En attendant, parlons de ce que nous espérons voir dans le Surface Go 3.

Plus de puissance dans son modèle de base

Ceux qui espèrent n’utiliser la Surface Go 3 que comme tablette, que ce soit pour se divertir après le travail ou pour se tenir au courant de l’actualité et avec leurs proches sur les réseaux sociaux, pourraient être satisfaits de la configuration d’entrée de gamme de la gamme. Pour le reste – les étudiants, par exemple – le modèle de base se sentira sous-alimenté, surtout à côté de ses rivaux Android moins chers.

Les configurations supérieures sont certainement plus puissantes. Mais, vous payez alors plus, ce qui bat le but d’obtenir une tablette bon marché.

Si Microsoft veut convaincre davantage d’acheteurs à petit budget de passer à la nouvelle génération de Surface Go, il doit donner un peu plus de jus à son modèle de base.

Configurations moins chères

Nous espérons que Microsoft optera pour l’utilisation de puces AMD, remplaçant les puces Intel dans les modèles antérieurs de la Surface Go, pour que le prix baisse – sinon pour son modèle de base, alors pour ses configurations plus élevées. Cela le rendra plus conforme à ses rivaux Android en termes de prix.

Bien sûr, les puces AMD de faible puissance susmentionnées pourraient même ne pas apparaître dans le Surface Go 3. Si c’est le cas, cependant, cela pourrait s’avérer une valeur encore meilleure pour son public cible.

Caméras haute résolution

Les deux générations de Surface Go disposent des mêmes caméras frontales 5MP et arrière 8MP, mais avouons-le, ces résolutions sont à peine suffisantes de nos jours. Le Surface Duo a un appareil photo 11MP tandis que le Surface Pro X en a un 10MP orienté vers l’arrière.

Nous nous attendons donc à ce que Microsoft mette à niveau le Surface Go 3 pour avoir des caméras à plus haute résolution, surtout s’il sort dans deux ans.

Type Cover et/ou stylet inclus

L’un des plus gros reproches à propos de la gamme Surface Go est qu’ils ne sont pas livrés avec un clavier Type Cover ou un stylet. Pour ceux qui cherchent à l’utiliser comme tablette, ce n’est certainement pas un problème. Et, pour être honnête, son plus grand concurrent, l’iPad, ne le fait pas non plus.

Pourtant, Microsoft le présente comme son «ordinateur portable 2-en-1 le plus petit et le plus léger» – et ce qu’est un ordinateur portable sans son clavier et son trackpad. Microsoft ne peut pas espérer continuer à vanter le Surface Go sans ce type Cover, surtout pas aux étudiants qui préfèrent ne pas dépenser plus de 100 $ de plus pour cela.

Des lunettes plus fines

Microsoft a réduit la lunette de la Surface Go 2 afin qu’elle ait un écran encore plus grand sans augmenter la taille de la tablette. Cependant, la Surface Pro X a prouvé que des lunettes encore plus minces sont possibles, il serait donc agréable de voir la Surface Go 3 emboîter le pas, offrant à ses utilisateurs une plus grande surface d’écran pour le même encombrement de l’appareil.