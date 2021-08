Date de sortie, heure et prix du skin Cammy et Guile pour la boutique d’articles

La date et l’heure de sortie d’Epic Games pour le skin Cammy et Guile dans la boutique d’objets Fortnite sont proches, ce qui signifie que les icônes Street Fighter arriveront bientôt sur le champ de bataille.

Il y avait un tournoi pour la lass Street Fighter le 5 août, et cela a permis à de très bons Duos de débloquer gratuitement le membre Delta Red. Elle est livrée avec un dos bling et deux tenues fidèles, et même les novices des jeux de combat sont tombés amoureux de son design.

Ce n’est pas la première collaboration car Chun Li et Ryu se sont affrontés dans le royaume de la bataille royale auparavant, mais les blondes World Warriors sont sans doute encore meilleures.

FORTNITE : Heure de début du concert d’Ariana Grande et comment regarder le nouvel élément dans Fortnite – The Grab-itron

BridTV

3936

Nouvel élément dans Fortnite – Le Grab-itron

838927

838927

centre

13872

À quelle heure sort le skin Cammy et Guile dans Fortnite ?

La date et l’heure de sortie du skin Cammy et Guile dans Fortnite sont 17h00 PT et 20h00 HE le 7 août, ainsi que 01h00 BST le 8 août.

Les deux sont livrés avec deux tenues séduisantes ainsi que des Back Blings. Le Back Bling pour la blonde tressée est un Borealis Backer, tandis que l’Arnold Schwarzenegger blanchi est livré avec un KO

Ils sortent également avec des poses de victoire qui conviennent très bien aux personnages d’un jeu de combat.

Pack d’équipement

Il existe également un pack d’équipement qui contiendra les éléments suivants :

Guile Knuckle Buster Pioche Cammy Delta Red Bowie Blade Pioche V-Trigger Vector Glider

Epic Games dit que le planeur est inspiré de la scène originale de Guile.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Qu’est-ce qui dit plus « prêt pour le concert » qu’une garde-robe qui cogne à la musique ? Prenez n’importe quelle tenue de presse et vous réagirez à la musique qui vous entoure ! (Parfait pour votre participation au #RiftTour) pic.twitter.com/6W2CAyLpma – Fortnite (@FortniteGame) 6 août 2021

Combien coûte le skin Cammy et Guile ?

Les skins Fortnite Cammy et Guile devraient coûter 1 600 V-bucks individuellement, mais 2 200 V-bucks par paire.

C’est à combien s’élevaient les skins Chun Li et Ryu en février. Quant au pack Gear, il pourrait vous coûter 1 800 V-bucks si Epic Games respectait ses précédents prix de crossover Street Fighter.

Dans d’autres nouvelles, Battlefield 2042: Comment s’inscrire au Playtest technique avec EA Playtesting