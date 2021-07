Date de sortie, heure et prix pour PC et PS4

La date et l’heure de sortie de Tribes of Midgard sur PS4 et PC sont à l’horizon, ce qui signifie que les fans de la mythologie nordique pourront bientôt faire équipe pour renverser des géants colossaux.

C’est une expérience coopérative de 1 à 10 joueurs dans laquelle vous et votre groupe de copains devez vaincre un groupe de créatures mythiques pour empêcher les événements de Ragnarök. Ces êtres folkloriques incluent les patrons titans du jeu, Geirröðr, Angrboða, Hálogi et Járnsaxa.

Les quatre boss sont les éléments Glace, Ténèbres, Feu et Tonnerre, et ils attaqueront à des intervalles aléatoires même si vous êtes mal préparé.

A quelle heure sort Tribes of Midgard ?

La date et l’heure de sortie de Tribes of Midgard sur PC sont 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 BST le 27 juillet.

En ce qui concerne la PS4 et la PS5, le jeu sera lancé à 21h00 PT le 26 juillet et à 00h00 HE et 00h00 BST le 27 juillet selon les heures de lancement officielles de l’éditeur.

Pour info, les utilisateurs de PlayStation auront besoin d’un abonnement PS Plus pour pouvoir faire équipe avec des amis en ligne.

Prix

Le prix des tribus de Midgard n’est que de 14,99 £, mais il existe une édition Deluxe qui coûte 24,99 £. En pré-commandant l’une ou l’autre des versions du jeu, vous obtiendrez les récompenses suivantes :

Midsummer Eira Cosmetic Armor Set Midsummer Eira Cosmetic Hammer Midsummer Eira Cosmetic Shield

L’achat de l’édition Deluxe vous donnera les extras suivants :

Ensemble d’armure cosmétique Solar Valkyrie Épée cosmétique Solar Valkyrie + Bouclier Sóleyra + Familier Mániklo

Feuille de route

Le développeur Norsfell a informé la communauté sur Steam qu’il existe une feuille de route et prévoit donc de prendre en charge le jeu après le lancement. Il y aura deux saisons jusqu’en janvier 2022, et la première partie de la première saison commence le 27 juillet.

La première moitié de la saison 1 comprend les éléments suivants :

Vaincre les Jotunns Défendre Yggdrasil Nouvel équipement à collectionner Nouveau boss Nouvelles récompenses de niveau Nouveau système de runes

La mise à jour de mi-saison aura lieu en septembre, puis la deuxième saison commencera et se poursuivra en novembre et janvier. Aucun contenu n’a été répertorié pour ces futures versions.

