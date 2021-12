Date de sortie, heure et streaming expliqués pour Jisoo K-drama

À quelle date et à quelle heure le nouveau drame coréen « Snowdrop » de Jisoo sortira-t-il dans le monde en streaming en ligne et où les fans peuvent-ils regarder la série en ligne ?

2021 a déjà été une année record pour les fans de drames coréens, mais il reste encore plusieurs semaines de fantastique contenu K à apprécier.

L’un des derniers titres de 2021 a particulièrement retenu l’attention des fans, la série de comédie romantique intitulée ‘Snowdrop’.

En octobre 2020, il a été annoncé que la nouvelle série de JTBC était en production avec la superstar K-pop et chanteuse BLACKPINK, Kim Ji-Soo – mieux connue sous le nom de Jisoo, dans un rôle principal.

Alors, de quoi parle la série, à quelle date et heure le drame sortira-t-il et où les fans peuvent-ils diffuser Snowdrop en dehors de la Corée du Sud ?



Quelle est l’intrigue de Perce-neige ?



Snowdrop est une histoire d’amour entre deux jeunes adultes « Im Soo-Ho » et « Eun Young-Cho », qui se déroule pendant le mouvement démocratique de la Corée du Sud en 1987.

Im Soo-Ho est une étudiante diplômée coréenne-allemande dans une université prestigieuse et après avoir été agressée lors d’une manifestation en faveur de la démocratie, elle fait irruption un jour dans un dortoir pour femmes de l’université pour femmes Hosoo, couverte de sang.

Eun Young-Cho, un étudiant en littérature anglaise de première année à l’université, aide à cacher Soo-Ho aux autorités et à panser ses blessures.

Cependant, ce que Soo-Hee ne réalise pas, c’est que les deux se sont déjà rencontrés lors d’un rendez-vous à l’aveugle, où elle est tombée amoureuse de lui pour la première fois.

Comment diffuser Snowdrop en ligne…

En Corée du Sud, Snowdrop sera diffusé sur le réseau de télévision JTBC et sera disponible en streaming à l’échelle internationale via la plate-forme Disney Plus.

Cela a été récemment confirmé par Deadline, qui a partagé une liste complète des dernières acquisitions de titres en Asie-Pacifique par Disney, notamment « Moving, » Rookies » et « Tokyo Mobile Emergency Room ». Un abonnement à Disney Plus coûte actuellement 7,99 $ par mois ou 79,99 $ pour l’année.

De nombreux fans s’attendaient à ce que Snowdrop soit diffusé simultanément sur Netflix, le service entretenant une relation positive avec JTBC sur des titres précédents tels que Run On, Sisyphus: The Myth et Law School.

Cependant, avec le streaming de Disney Plus Snowdrop, les fans peuvent espérer que davantage de plates-formes internationales investiront dans davantage de drames K à venir – voir ici pour une ventilation détaillée de la dernière série coréenne à succès d’Apple TV, Dr Brain.

Nouvelle photo de « Snowdrop », avec Jisoo de BLACKPINK et Jung Hae-In. Première le samedi 18 décembre sur JTBC et streaming sur Disney Plus. pic.twitter.com/sulBuw3GMa – Pop Base (@PopBase) 16 décembre 2021

Perce-neige : date et heure de sortie

Les fans du prochain drame coréen Snowdrop n’auront pas à attendre longtemps avant les premières de la série ; avec la confirmation que l’épisode 1 sortira dans le monde entier le samedi 18 décembre et l’épisode 2 le dimanche 19 décembre.

La série diffusera de nouveaux épisodes à 22 h 30, heure normale de Corée, sur le réseau de télévision JTBC tous les samedis et dimanches, comme confirmé dans un récent post Instagram.

La série sera ensuite lancée en streaming en ligne via certaines versions internationales de Disney Plus le dimanche 19 décembre – un jour après la diffusion nationale, selon la page Instagram de Disney Plus Korea.

Malheureusement, une heure de sortie spécifique pour le lancement de Disney Plus de Snowdrop n’a pas encore été confirmée par l’équipe de production ou le service de streaming.

Cependant, il a été rapporté que le premier épisode serait lancé sur les plateformes disponibles à 00h10 KST le dimanche 19 décembre.

De même, il n’a pas été confirmé quelles versions internationales de la plate-forme Disney Plus afficheront Snowdrop. Au moment de la rédaction, les utilisateurs ont signalé sur les réseaux sociaux que la série ne serait disponible que sur les versions internationales suivantes de Disney Plus :

Corée du Sud Thaïlande Singapour Malaisie Hong Kong Taïwan Indonésie Japon Latam (2022) Brésil (2022)

Bien que les fans doivent également noter que cela n’a pas été officiellement confirmé par le service Disney Plus, l’accès à ces versions internationales nécessitera un VPN – vous pouvez trouver un fil Twitter pertinent ici.

Combien d’épisodes compte Snowdrop saison 1 ?

La saison 1 de Snowdrop comprendra 16 épisodes, comme l’a confirmé l’agence de presse Yonhap.

Avec deux épisodes diffusés chaque semaine, les samedis et dimanches, les fans peuvent s’attendre à ce que la finale soit diffusée le 13 février, sauf modification du programme de diffusion pendant la période des vacances.

Rencontrez le casting de Snowdrop…

Les deux protagonistes seront interprétés par Kim Ji-soo de Blackpink et la star de Something in the Rain, Jung Hae-In.

Ce sera le premier rôle principal de Jisoo dans un grand drame K, bien qu’elle ait déjà fait une apparition dans The Producers de KBS2 et Arthdal ​​Chronicles de tvN.

Vous pouvez suivre le joueur de 26 ans sur Instagram @sooyaaa__.

GMA News Network a annoncé le 5 octobre que Jisoo serait rejoint par Jung Hae-In en tant que deuxième responsable.

Hae-In est surtout connu pour avoir joué Seo Joon-Hee dans Something in the Rain, mais il est également apparu dans Prison Playbook, Reply 1988 et Netflix K-drama ‘Start-Up’.

Le joueur de 33 ans peut être trouvé sur Instagram @holyhaein.

La liste complète des acteurs est la suivante :

Jung Hae-In comme Im Soo-Ho Kim Ji-Soo comme Eun Young-Cho Jang Seung-Jo comme Lee Kang-Moo Yoon Se-Ah comme Pi Seung-Hee Kim Hye-Yoon comme Kye Boon-Ok Jung Yoo-Jin comme Jang Han-Na Yoo In-Na dans le rôle de Kang Chung-ya

Cet article sera mis à jour dès que plus d’informations sur Snowdrop seront révélées.

