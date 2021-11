Date de sortie, hub créatif et cosmétiques expliqués

Naruto arrive officiellement sur Fortnite, mais à quelle date les nouveaux skins, le hub créatif, les armes et les cosmétiques sortiront-ils pour tous les joueurs ?

Naruto est l’une des franchises d’anime les plus grandes, les plus populaires et les plus emblématiques au monde…

Fortnite est également l’un des jeux vidéo les plus grands, les plus joués et les plus tristement célèbres disponibles… C’est un match made in Shippuden-heaven.

Il a récemment été confirmé que Naruto ferait son apparition dans le titre à succès Battle Royale ce mois-ci, avec la nouvelle mise à jour apportant une multitude de skins, de cosmétiques et d’objets que les joueurs peuvent acquérir.

Alors, à quelle date et heure Naruto sortira-t-il dans Fortnite, et à quoi les joueurs peuvent-ils s’attendre ?

Paladins | Bande-annonce de mise à jour d’Absolution

À quelle date et heure Naruto sortira-t-il dans Fortnite ?

Le prochain contenu de Naruto sortira sur Fortnite le mardi 16 novembre 2021, comme l’a confirmé un récent article de la page Twitter officielle du jeu.

Selon le populaire mineur de données HYPEX, la nouvelle mise à jour sera mise en ligne à 14 h 00 UTC et aux heures internationales suivantes :

Heure du Pacifique : 6 h 00 Heure centrale : 8 h 00 Heure de l’Est : 9 h 00 Heure britannique : 14 h 00 Heure européenne : 15 h 00 Heure de l’Inde : 19 h 30 Heure des Philippines : 22 h 00 Heure de l’Australie : 12 h 00 (17 novembre)

Cependant, les fans doivent noter que cela est sujet à changement, comme l’a réitéré HYPEX qui a déclaré qu’il ne s’agissait que du lancement « planifié » et que les horaires sont susceptibles de changer.

Nouveaux skins et cosmétiques Naruto…

Comme pour toute nouvelle mise à jour Fortnite, une multitude de nouveaux skins, produits cosmétiques et objets devraient être ajoutés au jeu.

Officiellement, très peu de détails sur les skins disponibles ont été partagés, mais encore une fois, le data miner HYPEX est là pour combler les vides.

Des fuites indiquent que Naruto sera son propre patron dans le jeu, ce que Dexerto rapporte est actuellement appelé « HeadbandK ».

HYPEX a également partagé quelques statistiques sur les nouvelles armes explosives mythiques Kunai, un type de couteau à lancer, qui aura un temps de recharge de quatre secondes et une portée maximale de 300 mètres.

Le skin Naruto sera disponible à l’achat sur Fortnite et bien qu’aucun autre produit cosmétique de personnage n’ait été confirmé publiquement, les fans peuvent s’attendre à ce que Sasuke et Kakashi apparaissent également, comme le laisse entendre HYPEX.

De plus, un nouveau centre créatif sera ajouté sur le thème du tristement célèbre Hidden Leaf Village de la série, plus d’informations devraient être partagées la semaine prochaine.

Plus de croisements d’anime en route?

L’une des raisons pour lesquelles Fortnite a pu maintenir sa pertinence au cours des dernières années a été les collaborations avec diverses autres franchises, notamment Marvel, la NFL, Stranger Things, Ghostbusters et des stars de la musique comme Marshmello et Ariana Grande.

Cependant, pourrait-il y avoir plus de croisements d’anime en préparation après la mise à jour de Naruto ?

Selon un autre leaker populaire appelé TweaBR, « une source de confiance a déclaré qu’Epic travaillait avec une société nommée Shueisha pour produire quelques collaborations animées ».

Shueshi détient les droits de Naruto, soutenant la revendication de TweaBR, mais quelles autres franchises pourrions-nous voir ? Shueisha possède actuellement certains des droits sur divers titres d’anime, notamment :

Dragon Ball Super Dr Stone Demon Slayer Brûlez la sorcière Black Clover Haikyuu !

Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront partagées sur la collaboration à venir.

SKYRIM: Comment activer le mode de survie pour l’anniversaire

Par Tom Llewellyn – [email protected]

Dans d’autres nouvelles, le skin Naruto x Fortnite : la date de sortie, le hub créatif et les cosmétiques expliqués