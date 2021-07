Date de sortie officielle du nouvel album de Saxon

Légendes britanniques du heavy metal SAXON sortira son nouvel album le 4 février 2022.

La date d’arrivée du LP a été annoncée par SAXON chanteur Biff Byford dans un message vidéo plus tôt dans la journée.

“Je suis sur le point de signer le dernier mix de [producer] Andy Sneap, il devrait donc être prêt très bientôt”, Coup de poing déclaré au sujet du dossier. “Vous pourrez pré-commander l’album le 29 octobre, et l’album sortira le 4 février.”

En avril dernier, Coup de poing Raconté SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” sur un titre possible pour le nouveau SAXON LP : “J’ai quelques titres de travail. Je ne suis censé le dire à personne, mais vu que c’est l’Amérique, je vous le ferai savoir, d’accord ? Nous pourrions l’appeler ‘Carpe Diem’, qui signifie en latin ‘Profiter du présent’. Ce que j’aime bien. Ça à l’air bon – SAXON « Saisissez le jour ». Ou nous pourrions l’appeler ‘Le pélerinage’, qui est une autre chanson que nous avons sur l’album. Alors voilà.”

Byford a poursuivi en disant que SAXON voulait retarder la sortie du nouveau LP afin que lui et ses compagnons de groupe puissent prendre la route pour soutenir l’effort. “Ensuite, nous avons toute l’année pour tourner sur l’album”, a-t-il déclaré.

Le premier single de SAXONLe nouvel album de ‘s arrivera probablement à la fin de cette année.

En mars 2020, Coup de poing Raconté La voix de métal sur la direction musicale du nouveau SAXON matériel : « C’est lourd. Je dirais que la direction est la même que ‘Coup de tonnerre’ [2018] et ‘Bélier’ [2015] [and] ‘Sacrifice’ [2013]. C’est lourd et c’est assez british[-sounding]; nous aimons conserver cela. Moi et [bassist] Nibbs [Carter] a réécrit la plupart des chansons.”

Il a poursuivi: “Ce que je fais, j’ai une heure de début quand je veux que les garçons commencent à écrire, et c’est comme ça que nous faisons des albums. Et Nibbs est juste un démon avec ça – il écrit juste tellement d’idées; c’est fou. Je reçois des idées de tous les garçons, mais la plupart viennent principalement de Nibbs.

“Alors, oui, c’est lourd”, a-t-il ajouté. “Il y a de la bonne guitare jouée par les garçons. Et Nigel‘s [Glockler] la batterie est là-haut avec des batteurs beaucoup plus jeunes, si vous voyez ce que je veux dire, il se pousse très fort avec ça.”

SAXON a sorti un album de reprises, “Inspiration”, en mars via Musique de doublure d’argent. L’effort de 11 pistes contient certaines des chansons rock classiques qui ont influencé Byford et le reste du groupe.

Byford et guitariste Paul Quinn sont les seuls membres originaux restants dans SAXONla gamme actuelle de.

Originaire du South Yorkshire, Angleterre, SAXON a vendu environ 23 millions d’albums et a produit des chansons classiques telles que “Jean Et Cuir”, “Princesse de la nuit”, “Roues d’acier” et “Puissance et gloire”.

Coup de poing a récemment collaboré avec son fils Seb (NU SIX) sur un nouvel album, « Ville de briques rouges », à paraître plus tard ce mois-ci sous le nom du groupe EAU LOURDE.



