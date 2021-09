Date de sortie, prix, actualités et fuites du Samsung Galaxy S21 FE

Alors que la gamme Samsung Galaxy S21 a été dévoilée au début de 2021, ce n’est peut-être pas la série complète, car il est probable que Samsung suivra le trio initial avec un Samsung Galaxy S21 FE (ou Galaxy S21 Fan Edition comme on pourrait l’appeler) de nombreux des mois plus tard.

En fait, nous sommes maintenant presque certains qu’il arrive, car Samsung lui-même a accidentellement mentionné le téléphone par son nom – et dans le processus a également suggéré que son arrivée est imminente.

Ce serait une alternative moins chère et moins chère au S21, tout comme le Samsung Galaxy S20 Fan Edition l’est au Samsung Galaxy S20. Cependant, la réduction des coûts et des spécifications est probablement minime, la S21 Fan Edition étant toujours assez haut de gamme – et son prix est en conséquence.

Les nouvelles et les rumeurs autour de ce téléphone affluent maintenant rapidement – ​​nous avons couvert tous les meilleurs ci-dessous et avons dressé une liste de choses que nous attendons du Samsung Galaxy S21 Fan Edition, ainsi que nos suppositions les plus éclairées lors de la sortie. date et prix.

Dernières nouvelles

Un manuel d’utilisation du Samsung Galaxy S21 FE a été divulgué, révélant un certain nombre de détails, notamment le fait que le téléphone ne sera probablement pas livré avec un chargeur. De plus, une référence suggère qu’il pourrait y avoir une version avec un chipset Exynos ainsi qu’un Snapdragon.

Samsung Galaxy S21 FE : aller droit au but

Qu’est-ce que c’est? Une version moins chère du Samsung Galaxy S21Quand est-il sorti ? Peut-être septembre ou octobreCombien ça coûtera? Beaucoup – mais moins que la plupart des produits phares

La première chose à noter est que même s’il n’y a eu qu’un seul modèle Fan Edition jusqu’à présent, nous pouvons être assez confiants que Samsung prévoit un Galaxy S21 FE, car SamMobile rapporte que la société a annoncé qu’elle en lancerait un nouveau chaque année.

Cela dit, quand il atterrira est un peu moins clair. Nous avions pensé qu’il pourrait être lancé le 11 août aux côtés du Samsung Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3, mais cela ne s’est pas produit.

Ailleurs, un rapport suggère que le téléphone a peut-être été annulé en raison de la pénurie mondiale de chipsets, et un autre suggère qu’il a été repoussé jusqu’en octobre et ne sera lancé qu’aux États-Unis et en Europe. Nous avons à nouveau entendu dire qu’il ne pourrait être lancé que dans ces régions.

Le Samsung Galaxy S21 FE est également désormais certifié par Bluetooth SIG. Cela s’est produit à la mi-août et se produit généralement environ un mois après le lancement, donc un lancement en septembre ou en octobre est probable.

Encore plus révélateur, Samsung lui-même a mentionné le téléphone par son nom dans une promotion qu’il est actuellement en cours – une suggestion qu’il atterrira très bientôt.

Un pronostiqueur est allé jusqu’à dire que la date de sortie serait le mercredi 8 septembre – nous vous tiendrons donc au courant si cela se produit.

Le prix est quelque chose dont nous n’avons pas encore beaucoup d’idées, mais il peut avoir un prix de lancement en ligne avec le Samsung Galaxy S20 Fan Edition, qui coûte 699 $ / 699 £ / 1 149 AU $ pour un modèle 5G, ou 599 £ / 999 AU $ pour un 4G (cette version n’étant pas disponible aux États-Unis).

Si quoi que ce soit, le Samsung Galaxy S21 FE pourrait être moins cher que son prédécesseur, car le Samsung Galaxy S21 a un prix de lancement inférieur à celui du Galaxy S20.

Conception et affichage

Une liste du Samsung Galaxy S21 FE dans une base de données de certification chinoise a révélé que le téléphone avait probablement un écran Super AMOLED 1080 x 2340 de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un scanner d’empreintes digitales à l’écran – des spécifications très similaires à celles du S20 FE. Le téléphone a apparemment également un indice de protection IP68, ce qui signifie qu’il est résistant à la poussière et à l’eau.

Une autre rumeur a cependant mentionné une résolution de 1080 x 2009, ce qui est étrange. Pour le moment, l’option 1080 x 2340 semble plus probable, car elle correspond plus étroitement au S21.

En ce qui concerne la conception, de nombreuses fuites nous ont maintenant montré l’apparence possible du Samsung Galaxy S21 FE, à commencer par celle du pronostiqueur réputé @OnLeaks, et nous avons intégré l’un de leurs tweets ci-dessous.

Et voici votre tout premier aperçu du #Samsung #GalaxyS21FE ! #VoiceCommunity #OnlyOnVoice@VoiceHQ⭕️exclusif 👉🏻 https://t.co/vk8kVJ3Hal pic.twitter.com/Sh3EoyKrfy10 avril 2021

Le prochain téléphone sera apparemment légèrement plus grand et légèrement plus large que le Galaxy S21 principal, avec un écran de 6,4 pouces plutôt que de 6,2 pouces. La bosse de la caméra arrière, quant à elle, sera censée être connectée au boîtier arrière plutôt qu’au cadre métallique.

Depuis cette fuite, LetsGoDigital a partagé des rendus non officiels basés sur des informations divulguées, et ils ressemblent beaucoup à ceux ci-dessus, comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous.

Notez cependant que les couleurs choisies ici ne font pas toutes l’objet de rumeurs pour le téléphone (plus de détails plus bas), elles ont simplement été choisies parce qu’elles sont “haut de gamme”.

Il y a également eu d’autres fuites : découvrez ces rendus (dont l’un que nous avons intégré ci-dessous) du pronostiqueur chevronné Evan Blass, qui sont basés sur des détails sur les dimensions et la conception supposées du Galaxy S21 FE.

Depuis lors, Blass est revenu avec des rendus mis à jour, montrant le Samsung Galaxy S21 FE en vert, blanc, bleu, violet et gris, que vous pouvez voir ci-dessous.

Les nuances sont légèrement différentes de celles de sa fuite précédente, et probablement plus précises, mais le design est à peu près le même.

Et Blass s’est encore surpassé, cette fois avec des GIF à 360 degrés montrant le téléphone de tous les côtés, dont certains sont visibles ci-dessous.

Bien que nous ne puissions pas garantir que le téléphone final ressemblera exactement à celui-ci, ces images semblent susceptibles d’être proches de la marque – et il semble que nous aurons également beaucoup de couleurs parmi lesquelles choisir.

En parlant de cela, nous avons entendu ailleurs qu’il pouvait se décliner en vert clair, blanc, gris, violet et rose. Une fuite ultérieure a fourni certaines de ces mêmes couleurs, répertoriant le gris, le blanc, le violet et le vert – c’est une liste similaire, mais pas identique.

Appareil photo et batterie

Une liste de certification pour le Samsung Galaxy S21 FE mentionnait un appareil photo principal de 12 MP, un ultra-large de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x, ainsi qu’un appareil photo selfie de 32 MP.

Nous avons également déjà entendu dire qu’il aurait une caméra frontale de 32MP, et d’après les rendus ci-dessus, il semble avoir une caméra arrière à triple objectif, ce qui correspond à ce que nous avons entendu.

En ce qui concerne la capacité de la batterie, un pronostiqueur dit qu’il y aura une batterie de 4 500 mAh installée dans le Samsung Galaxy S21 FE, battant la batterie de 4 000 mAh du Galaxy S21 ordinaire.

Il pourrait également charger plus rapidement que tout autre modèle S21, avec une liste de certification indiquant une charge de 45 W – même le Galaxy S21 Ultra ne prend en charge que 25 W, ce serait donc une spécification impressionnante.

Nous avons également vu à la fois la taille de la batterie et la vitesse de charge mentionnées une deuxième fois, la charge sans fil étant également mentionnée.

Cela dit, le téléphone ne sera presque certainement pas livré avec un chargeur, car un manuel d’utilisation divulgué pour le Samsung Galaxy S21 FE indique que les chargeurs muraux sont vendus séparément. Ce manuel mentionne cependant à la fois la charge sans fil et la charge sans fil inversée.

Spécifications et fonctionnalités

Certaines sources affirment qu’un téléphone portant le numéro de modèle SM-G990B est en cours de développement, et on pense qu’il pourrait s’agir du Samsung Galaxy S21 FE. À tout le moins, le numéro de modèle semblerait le placer dans la gamme Galaxy S21.

En soi, cela ne nous dit pas grand-chose, mais ce numéro de modèle a également été repéré dans un benchmark, où un chipset Snapdragon 888, 6 Go de RAM et Android 11 sont également mentionnés.

Nous avons également vu le téléphone répertorié dans une base de données de certification chinoise, avec un Snapdragon 888, 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage et un emplacement pour carte microSD mentionné. Ces spécifications ont depuis été confirmées par une fuite ultérieure.

Un numéro de modèle similaire (SM-G990U) a également été repéré dans la base de données de la FCC (Federal Communications Commission), avec mention du même chipset.

Dans un autre benchmark, nous avons vu l’Exynos 2100 mentionné, aux côtés de 8 Go de RAM. Il est donc possible que le Galaxy S21 FE ait un chipset différent dans différentes régions, comme Samsung le fait avec certains de ses téléphones.

Ces deux chipsets sont cependant très puissants et sont actuellement parmi les meilleurs que vous puissiez obtenir dans un smartphone.

Une approche multi-chipset peut fonctionner, car un rapport suggère que Samsung va utiliser à la fois ses propres chipsets Exynos et Snapdragon de Qualcomm afin d’éviter de nouveaux retards de date de sortie. Si cela est vrai, nous verrons probablement la version Snapdragon du téléphone aux États-Unis et en Asie, et les versions Exynos ailleurs – cette dernière sera probablement légèrement plus faible que son homologue Qualcomm.

Ce que nous voulons voir

Nous avons été modérément impressionnés par le Samsung Galaxy S20 Fan Edition, mais nous aimerions voir quelques améliorations clés du S21 FE.

1. Un dos en verre

Le S20 Fan Edition a un dos en plastique (Crédit image: Future)

Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition a un prix assez élevé, mais son dos « Glasstic » (en plastique conçu pour ressembler à du verre) est tout sauf.

Ce fut l’une de nos plus grandes déceptions avec le téléphone, et nous voulons vraiment voir Samsung améliorer la qualité des matériaux pour le Galaxy S21 Fan Edition. Soit ça, soit baisser le prix, ou mieux encore les deux.

Cependant, depuis que nous avons fait ce vœu, Samsung a lancé le Galaxy S21 avec un dos Glasstic, et il semble peu probable que le Samsung Galaxy S21 FE obtienne un arrière plus premium que ce téléphone.

2. Un prix inférieur

Comme indiqué ci-dessus, le Galaxy S20 Fan Edition est un téléphone assez cher, et ce bien qu’il soit le bébé de la gamme Galaxy S20.

Bien que les spécifications et les fonctionnalités justifient dans une certaine mesure le prix (malgré le dos en plastique), le Samsung Galaxy S21 FE pourrait certainement se démarquer davantage s’il était un peu plus abordable.

Cela pourrait bien arriver, étant donné que le reste de la gamme Galaxy S21 est moins cher que la gamme Galaxy S20.

3. Un écran plus lumineux

(Crédit image : Avenir)

Nous avons généralement été assez impressionnés par l’écran du Galaxy S20 Fan Edition, mais un aspect qui pourrait être amélioré est sa luminosité.

Dans notre examen, nous avons noté qu’il avait du mal à la lumière directe du soleil et que la luminosité automatique était parfois plus faible qu’elle ne le devrait. Ainsi, pour le Samsung Galaxy S21 Fan Edition, nous souhaitons à la fois une luminosité maximale plus élevée et des améliorations du mode de luminosité automatique.

4. Meilleure autonomie de la batterie

Alors que le Galaxy S20 Fan Edition dispose d’une batterie de 4 500 mAh, nous avons constaté qu’elle ne durait pas très longtemps et qu’elle avait souvent du mal à atteindre une journée complète avant de devoir être rechargée.

Ce n’est tout simplement pas suffisant, surtout si l’on considère qu’avec le temps, la batterie commencera à s’user et à devenir encore plus problématique, nous voulons donc de grandes améliorations ici pour le Samsung Galaxy S21 FE.

4 500 mAh n’est pas vraiment une mauvaise taille, c’est donc probablement une mauvaise optimisation qui est en cause, mais que ce soit grâce à une batterie plus grosse ou à des améliorations ailleurs, nous voulons pouvoir profiter confortablement d’une journée de vie du Samsung Galaxy S21 Fan Edition à un minimum absolu.

5. Charge plus rapide

Un autre problème que nous avons avec la batterie du Samsung Galaxy S20 Fan Edition est sa vitesse de charge.

À 25 W (ou 15 W pour la charge sans fil), ce n’est pas terrible, mais lorsque même le OnePlus Nord, beaucoup moins cher, peut gérer une charge de 30 W et que certains téléphones ont jusqu’à 65 W ou plus, nous voulons vraiment une puissance de charge accrue du Samsung Galaxy S21 FE.