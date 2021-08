Date de sortie, prix, actualités et fuites du Samsung Galaxy Z Flip 3

Il y a un grand événement de lancement de Samsung le 11 août et le Samsung Galaxy Z Flip 3 est l’un des gadgets les plus probables que nous nous attendons à voir apparaître, peut-être aux côtés du Galaxy Z Fold 3, un autre gros téléphone pliable dont nous avons entendu parler.

Nous avons vu le Galaxy Z Flip original au début de 2020, cela fait donc plus d’un an que nous n’avons vu aucun nouveau clapet pliable de Samsung. Et le Z Flip 2 ? Eh bien, il semble qu’il n’y en avait pas.

Que savons-nous donc du Samsung Galaxy Z Flip 3 ? De plus en plus de rumeurs et de fuites arrivent tout le temps. Avant la révélation du grand Samsung Galaxy Z Flip 3, nous avons répertorié ci-dessous tout ce que nous savons à son sujet, y compris des détails sur son nom déroutant.

Samsung Galaxy Z Flip 3 : va droit au but

Qu’est-ce que c’est? Un téléphone pliable « clamshell » de SamsungQuand est-il sorti ? 11 août 2021… peut-êtreCombien ça coûtera? Attendez-vous à environ 1 380 $ / 1 300 £ / 1 800 AU $

(Crédit image : Avenir)

Alors qu’une feuille de route de lancement de Samsung divulguée jusqu’à la fin août ne mentionnait pas le Z Flip 3, nous avons depuis entendu qu’il pourrait bien arriver en août. Samsung a prévu un événement le 11 août, nous pensons donc le voir atterrir là-bas.

Cela aurait du sens avec le Samsung Galaxy Note 21 probablement annulé, un téléphone qui se lance normalement au cours de ce mois. Nous avons entendu de plusieurs sources que le Galaxy Z Flip 3 arriverait bientôt, nous nous attendons donc à en entendre parler le 11 août.

En ce qui concerne le prix, nous verrons peut-être un coût similaire à celui du Galaxy Z Flip d’origine, vendu à 1 380 $ / 1 300 £ / 1 800 AU $. Cela dit, une source suggère qu’il sera nettement moins cher que le Galaxy Z Flip 5G, qui a été lancé au prix de 1 449 $ / 1 399 £ / 2 599 AU $, ce qui pourrait signifier qu’il est également moins cher que le Z Flip d’origine. Une autre rumeur suggère que le prix américain sera de 1 400 $ (environ 1 010 £ / 1 865 $ AU).

Une autre rumeur de prix le met à 1 249 $ (environ 900 £ / 1 650 AU $), ce qui entraînerait une réduction significative si elle était vraie.

Une autre fuite de prix suggère quant à elle un prix d’environ 1 045 $ / 755 £ / 1 400 AU $, ce qui en ferait un prix encore plus tentant.

La dernière fuite de prix au moment de la rédaction suggère cependant un prix de départ de 1 099 euros (environ 1 305 $ / 940 £ / 1 765 AU $), passant à 1 149 euros (environ 1 365 $ / 980 £ / 1 850 $ AU) pour plus de stockage. Notamment, bien que les conversions ne soient pas précises, ce prix en euros est inférieur à celui du modèle précédent.

Bien qu’il y ait jusqu’à présent un désaccord sur le prix exact, un prix inférieur à celui de son prédécesseur semble probable.

Samsung Galaxy Z Flip 3 ou Z Flip 2 ?

(Crédit image : Avenir)

Naturellement, vous vous attendriez à ce que le successeur du Samsung Galaxy Z Flip soit le Galaxy Z Flip 2… n’est-ce pas ?

En pratique, cela pourrait ne pas être correct, comme nous l’avons entendu, le prochain téléphone pourrait être le Galaxy Z Flip 3. Cela vient du site Web néerlandais GalaxyClub, qui a un bilan mitigé en matière de fourniture d’informations précises.

Il semble que le changement de nom soit motivé par le fait que l’équivalent 5G du Galaxy Z Flip était techniquement le « Flip 2 », donc cette nouvelle version est le « Flip 3 ».

De plus, GalaxyClub déclare que la société le fait pour amener la ligne Flip à égalité avec les numéros de la ligne Fold, avec le Galaxy Z Fold 3 la prochaine version là-bas.

Plus récemment, LetsGoDigital a fait écho à ces affirmations, affirmant qu’il a été entendu de “plusieurs sources fiables” que le téléphone s’appellerait le Samsung Galaxy Z Flip 3.

Cela dit, parfois de nombreuses rumeurs et fuites pré-lancement disent la même chose et nous le tenons pour acquis, jusqu’à ce que le lancement arrive et nous prouve le contraire. Il est très possible que cela se produise avec le nouveau modèle Galaxy Z Flip (comme d’ailleurs avec le Samsung Galaxy S21, que beaucoup pensaient être le Galaxy S30).

Nous devrons attendre la sortie du prochain téléphone pliable pour en être sûr.

Nouvelles et rumeurs sur le Samsung Galaxy Z Flip

Nous avons peut-être eu notre premier aperçu du Samsung Galaxy Z Flip 3 grâce à des fuites de matériel marketing, dont vous pouvez voir certains ci-dessous.

Les images et les informations qui les accompagnent révèlent un nouveau design bicolore (apparemment dans les tons vert foncé, violet clair, beige, gris, noir, rose, bleu foncé et blanc), ainsi qu’un écran secondaire beaucoup plus grand que sur son prédécesseur.

Ces couleurs ont également été mentionnées précédemment, elles sont donc probablement exactes. Ils sont également apparus dans un lot de rendus divulgués par GizNext, qui ont donné certains des premiers regards potentiels sur le Z Flip 3, réaffirmant le look bicolore.

Mais d’autres fuites ont en fait montré de prétendues photos des téléphones eux-mêmes :

Image 1 sur 2

(Crédit image: @TheGalox_)Image 2 sur 2

(Crédit image : @TheGalox_)

Certains rendus du Samsung Galaxy Z Flip 3 sont également à l’air libre, et vous les avez peut-être vus, mais ne vous y trompez pas, ils ne sont pas officiels. Au lieu de cela, ils ont été fabriqués par LetsGoDigital sur la base de spécifications et de fuites d’images, pour essayer d’obtenir une image claire de ce à quoi pourrait ressembler le téléphone pliable.

Samsung Z Flip 3 avec la conception de l’appareil photo Galaxy S21👀https://t.co/yOYj1822IqMerci Tron @FrontTron pour le conseil!#Samsung #GalaxyZFlip3 #SamsungZFlip3 pic.twitter.com/myHbOQwHJI8 janvier 2021

Voir plus

Cela dit, une fuite plus récente semble plus officielle. Il prend la forme de quelques GIF à 360 degrés qui montrent le Galaxy Z Flip 3 sous différents angles, à la fois ouverts et fermés, et vous pouvez en voir un ci-dessous.

Cela provient également d’une source réputée et a été partagé à la mi-juillet – assez proche du moment où nous nous attendons à ce que le téléphone soit lancé, ce qui suggère qu’il est probablement exact, d’autant plus qu’il correspond à ce que nous avons vu auparavant.

Une autre fuite du Samsung Galaxy Z Flip 2 – c’est ainsi que le bailleur l’a appelé – a suggéré qu’il aurait un écran de 3 pouces à l’extérieur de l’appareil et un de 6,7 pouces une fois ouvert. Bien que l’écran principal ait la même taille que celui du Flip d’origine, ce téléphone n’avait qu’un écran de couverture de 1,1 pouce, nous avons donc pu constater une grande amélioration dans ce département.

Cette fuite, et plusieurs autres, indique également que le Z Flip 2 aura une batterie plus grosse que celle de 3 300 mAh du Flip d’origine. Il n’y a pas de paris sur la nouvelle taille cependant. Mais nous savons qu’il prendra probablement en charge la charge de 25 W, comme le suggère une liste de certification. C’est en hausse de 15W sur son prédécesseur.

Il semble que le Samsung Galaxy Z Flip 3 puisse fonctionner avec le S Pen de Samsung. Cela provient d’un dépôt de marque qui fait allusion à la compatibilité avec le stylet mobile. Il n’est pas clair si le téléphone sera conçu autour de cette fonctionnalité, comme un téléphone Galaxy Note, ou simplement être compatible avec le stick, comme le Galaxy S21 Ultra.

Selon une fuite, le prochain Galaxy Z Flip aura une charnière repensée et un matériau d’affichage amélioré, par rapport à son prédécesseur. Ce sont les deux principaux composants d’un téléphone pliable, il semble donc que Samsung vise un appareil plus durable.

Pour soutenir cette idée de durabilité, Samsung a enregistré la marque “Armor Frame”. Le dépôt n’entre pas dans les détails, mais il est possible que le Z Flip 3 soit livré avec un matériau beaucoup plus résistant sur les bords.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 pourrait également mieux résister aux éléments, car des sources suggèrent qu’il aura un indice IP, ce qui signifie une certaine résistance à l’eau et à la poussière, bien qu’ils ne sachent pas combien.

Nous avons également entendu dire qu’avec le Galaxy Z Fold 3, le Samsung Galaxy Z Flip 3 pourrait avoir l’écran le plus puissant de tous les téléphones pliables cette année – bien que les caméras soient apparemment similaires au Galaxy Z Fold 2 (qui avait un 12MP appareil photo à triple objectif), et peut donc décevoir.

Cela correspond à une autre fuite, suggérant que le Galaxy Z Flip 3 pourrait avoir un appareil photo à triple objectif, des lunettes plus petites et être disponible en noir, beige, vert et violet.

En ce qui concerne la puissance, une référence indique un chipset Snapdragon 888 (le même que celui que vous trouverez dans la gamme Galaxy S21 dans certaines régions) et 8 Go de RAM, ce devrait donc être un téléphone puissant.

Ailleurs, nous avons entendu dire que le Samsung Galaxy Z Flip 3 pourrait être disponible dans des tailles de stockage de 128 Go et 256 Go, ainsi que sous Android 11. 128 Go est inférieur à celui fourni avec le Galaxy Z Flip, ce qui pourrait signifier un prix de départ inférieur.

En effet, nous avons également entendu des rumeurs sur un Samsung Galaxy Z Flip Lite, et il est possible que ce téléphone pliable abordable soit en fait le Z Flip 2 ou 3, le prochain téléphone étant conçu pour atteindre un prix inférieur à celui que nous avons actuellement. . Bien qu’une autre source affirme que le Z Flip 3 et le Z Flip 3 Lite sont en route.

